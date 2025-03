Mainz 05 vor dem Spiel gegen den BVB: "Respekt, aber keine Angst"

per Mail teilen

Trotz besonderer Tabellenkonstellation im Spiel gegen Borussia Dortmund legt Mainz-Trainer Bo Henriksen den Fokus auf das Wesentliche. Und sagt: "Mir ist egal, wo wir spielen."

Mainz 05 gegen Borussia Dortmund, Tabellenrang drei gegen Tabellenrang elf: Manch einer reibt sich vermutlich immer noch die Augen bei dieser Konstellation. Doch die Mainzer stehen mit ihrer starken Saisonleistung verdient auf dem dritten Platz. Der BVB zeigt sich in der Bundesliga allerdings nicht von seiner besten Seite, nur in der Champions League lässt sich das Topteam erahnen.

Deswegen habe die Mainzer Mannschaft laut Trainer Bo Henriksen "Respekt, aber keine Angst. Dortmund ist natürlich ein großer Gegner. Aber wir haben auch unsere Möglichkeiten."

Vier Mainzer beim DFB

Eine dieser Möglichkeiten könnte Nadiem Amiri sein. Seit seinem Wechsel im Januar 2024 von Bayer 04 Leverkusen hat sich der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler als Schlüssel- und Führungsspieler etabliert. In der laufenden Saison erzielte er sieben Tore und bereitete drei weitere vor, was maßgeblich zum Erfolg der Rheinhessen beitrug. Seine Leistungen blieben auch Julian Nagelsmann nicht verborgen, der Bundestrainer hatte Amiri für die vergangenen zwei Länderspiele in der Nations League nominiert.

"Das ist natürlich ein Traum, für Nadiem, aber auch für uns. Er hat sehr hart dafür gearbeitet und ist bereit, das weiterhin zu tun", so Henriksen. Allerdings war Amiri nicht der einzige Mainzer, der in einem DFB-Trikot auflaufen durfte, betonte Henriksen: "Das ist nicht nur Nadiem, sondern auch Johnny, Paul und Nelson, das macht mich natürlich stolz."

Neben Nadiem Amiri stand Jonathan Burkardt im Hinspiel gegen Italien für die DFB-Elf auf dem Platz. Paul Nebel und Nelson Weiper durften sich über Einsätze in der U21-Nationalmannschaft freuen.

Henriksen Trainer des Jahres in Dänemark

Und stolz kann Henriksen auch sein, der kürzlich zum Trainer des Jahres in Dänemark ernannt wurde. Denn unter ihm hat sich der 1. FSV Mainz zu einer der stabilsten und effektivsten Mannschaften der Liga entwickelt. Vor allem die kompakte Defensive und das schnelle Umschaltspiel machen die 05er zu einem gefährlichen Gegner für jede Mannschaft.

Die Wucht des Stadions in Dortmund unterschätzt Henriksen aber nicht: "Wir wissen, dass Dortmund zuhause der Favorit ist. Aber mir ist egal, wo wir spielen, wir müssen unser Spiel machen und zusammenstehen, dann können wir ein gutes Ergebnis erzielen."

Zum Auswärtsspiel nach Dortmund am Sonntag (30.03.2025, ab 17:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter ) werden die Spieler rund um Coach Henriksen von 4.500 Fans begleitet.