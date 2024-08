Spielfreudige Mainzer besiegen Kiel im Test

per Mail teilen

Im Testspiel gegen Holstein Kiel präsentiert sich Mainz gegen den Aufsteiger spielfreudig. Die Mainzer siegten mit 2:0.

Der FSV Mainz 05 hat sein Testspiel gegen Holstein Kiel gewonnen. Die Tore für den Fußball-Bundesligisten erzielten im österreichischen Schwaz Jonathan Burkhardt (7. Minute) und Stefan Bell (102.) Das Match gegen den Aufsteiger ging über dreimal 45 Minuten. Coach Bo Henriksen konnte so allen Akteuren Spielpraxis geben.

Auch der zuletzt angeschlagene Nadiem Amiri wirkte mit. Noch bis zum 7. August weilt der FSV im Trainingslager in Hopfgarten im Brixental. Nächster Testspielgegner ist nach der Rückkehr das französische Team HSC Montpellier. Die Partie findet am 10. August (15.30 Uhr) in der heimischen Mewa-Arena statt.