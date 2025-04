Mainz-Trainer Bo Henriksen: Klassenerhalt wichtiger als Europa

per Mail teilen

Der FSV Mainz 05 hat gute Chancen, in der nächsten Saison europäisch zu spielen. Den Trainer interessiert das derzeit aber gar nicht.

Trainer Bo Henriksen misst dem frühzeitig gesicherten Verbleib des FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga eine größere Bedeutung bei als einer möglichen Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. "Das Wichtigste jetzt ist, dass wir die kommende Saison vorbereiten können", sagte der Däne vor dem Heimspiel gegen Schlusslicht Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr/live bei sportschau.de ).

Im vergangenen Jahr habe man zum gleichen Zeitpunkt nicht gewusst, "ob wir in der Ersten oder Zweiten Liga spielen", so Henriksen. Jetzt bestehe die nötige Planungssicherheit. "Das ist gut und wichtig für den gesamten Verein. Über den nächsten Schritt reden wir, wenn es so kommt."

Bo Henriksen: Keine Gedanken an Europa

Sieben Spieltage vor dem Saisonende belegen die Mainzer mit 45 Punkten den vierten Tabellenplatz, der sogar die erstmalige Teilnahme an der Champions League bedeuten würde. Für Henriksen ist dies jedoch noch kein Thema. "Wir geben unser Bestes. Wenn wir am 17. Mai in Europa dabei sind, sind wir glücklich. Wenn nicht, haben wir es probiert", sagte der 50-Jährige.

Es gelte, in jedem Spiel die bestmögliche Leistung abzurufen. "Wir müssen immer 100 Prozent Power abrufen. Wenn wir das machen, sind wir zufrieden. Dann kommt auch der nächste Schritt. Aber momentan bin ich nur auf das nächste Spiel fokussiert", bekräftigte Henriksen.

Mainz gegen Kiel "natürlich Favorit"

Gegen Kiel sei seine Mannschaft "natürlich Favorit. Ich hoffe, dass wir das zeigen und das Spiel gewinnen", sagte der 05-Coach. Unterschätzen dürfe man den Aufsteiger, der bislang erst 17 Punkte gesammelt hat, aber nicht. "Sie sind im Abstiegskampf und müssen gewinnen. Es wird schwer", mahnte Henriksen.