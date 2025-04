Danny da Costa: "Platz vier für Mainz 05 würde ich sofort unterschreiben"

Trotz der Niederlage in Dortmund am Sonntag bleibt Mainz 05 das Überraschungsteam der Bundesliga. Noch sieben Spiele sind es in dieser Saison - und der Traum von Europa lebt.

Mainz 05 ist und bleibt das Überraschungsteam der Saison. Mit der Leistung beim 1:3 in Dortmund sind die Verantwortlichen zwar nicht zufrieden gewesen. Dass seine 05er nicht jede Woche an ihr Limit kommen, ist für Trainer Bo Henriksen aber keine Überraschung: "Das sind Menschen. Das sind keine Roboter", sagte der Coach nach dem Spiel, in dem die Rheinhessen trotz einer schwächerein Leistung mit dem BVB zumindest in der zweiten Halbzeit auf Augenhöhe agierten

Blick auf Holstein Kiel

Am kommenden Samstag (15:30 Uhr, live in SWR! Stadion) spielt Mainz gegen den Abstiegskandidaten Holstein Kiel. Nach dem neuen Mainzer Selbstverständnis sind die 05er klarer Favorit. Das Spiel wird ausverkauft sein, denn die Euphorie bei den Fans im Umfeld ist riesig. Die Hoffnung ist groß, dass sich die Rheinhessen für den Europapokal qualifizieren können. Aktuell sind die 05er Tabellenvierter, damit wäre am 34. Spieltag sogar die Champions-League-Qualifikation geschafft. Noch sind es aber sieben Partien bis dahin.

Auch die Spieler träumen von Europa

Danny da Costa hat im Interview mit SWR Sport offen über seinen Traum von der Königsklasse gesprochen. "Das hat keiner so kommen sehen, dass wir sieben Spieltage vor Schluss auf Platz vier stehen", strahlt da Costa. "Wenn man so weit oben steht, so kurz vor Schluss, dann will man natürlich irgendwie versuchen, da oben zu bleiben", gibt sich der 31 Jahre alte Abwehrmann selbstbewusst. "Niemand wird sich dagegen wehren, wenn wir am Ende der Saison immer noch Vierter sind, aber das ist leider noch ein ziemlich harter und weiter Weg. Platz vier würde ich sofort unterschreiben."

Danny da Costa zu Gast bei SWR Sport Am kommenden Sonntag, (06.04.2025) ist Mainz-Profi Danny da Costa ab 21:45 Uhr Studiogast bei Moderatorin Lea Wagner in der TV-Sendung SWR Sport.

Mainz ist seit über fünf Monaten ohne Heimniederlage

Der FSV hatte aus den ersten vier Heimspielen in dieser Saison nur einen Punkt geholt, ist seitdem aber zu Hause seit neun Partien ungeschlagen, so lange wie aktuell kein anderer Bundesligist. Vor fast einem halben Jahr hat Mainz letztmals ein Heimspiel verloren. Bis zum Saisonende darf das Henriksen-Team vier der noch ausstehenden sieben Partien vor heimischer Kulisse austragen. Vielleicht ist ja auch das schlussendlich der entscheidende Faktor, dass in Mainz in der kommenden Saison die Königsklasse des europäischen Fußballs zu Gast sein könnte.