Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Macht's gut! Das war der Ticker am Dienstag. Schön, dass ihr dabei wart!Kommt gut durch den Tag! Morgen erwartet euch hier meine Kollegin Denise Thomas.

9:24 Uhr Unfall mit Bus auf B10: Britische Schüler stranden in der Pfalz Bei Landau hat es am Morgen einen Unfall mit einem britischen Reisebus und einem Lkw gegeben. Laut Polizei wurde der Busfahrer leicht verletzt. Mehr als 60 Kinder aus dem Reisebus sind jetzt in einer Notunterkunft untergebracht. Laut Polizei fuhr ein mit Teer beladener Lkw auf der B10 in Richtung Pirmasens. Der Fahrer war wohl wegen seines Navis kurz abgelenkt und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er einen entgegenkommenden, englischen Doppeldecker-Reisebus, über die gesamte Fahrzeugseite. SWR Dadurch gingen die Scheiben des Busses kaputt. In dem Bus saßen 63 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Durch den Unfall und die Glassplitter wurde der Busfahrer leicht verletzt. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Die Insassen des Busses wurden vorübergehend in einer Sporthalle gebracht. Sie waren eigentlich auf einer Klassenfahrt und fuhren von England Richtung Salzburg. Wegen des Unfalls kam es zeitweise zu einer Vollsperrung der B10. Sendung am Di. , 26.3.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

8:56 Uhr ⛽Erneut großer Dieselklau Schon wieder haben Unbekannte eine große Menge Diesel gestohlen. Und zwar in der vergangenen Nacht auf einem Parkplatz in Montabaur. Aus drei dort geparkten Lastwagen zapften sie rund 1.000 Liter ab. Erst am vergangenen Freitag hatten Unbekannte insgesamt etwa 1.000 Liter aus mehreren Fahrzeugen eines Wertstoffhofs im Steinebacher Industriegebiet entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Sendung am Di. , 26.3.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

8:51 Uhr Einmillionster Besucher im Arp-Museum erwartet Wenn ihr noch nichts vor habt heute, dann ab ins Arp-Museum in Remagen-Rolandseck! Vielleicht habt ihr Glück und ihr werdet der einmillionste Besucher! Dieser wird heute erwartet und die Landrätin des Kreises Ahrweiler wird ihn oder sie gemeinsam mit dem Museums-Direktorin begrüßen. Das Arp-Museum war 2007 eröffnet worden. Das Museum ist nach Angaben der Landesregierung das meistbesuchte Kunst-Museum in Rheinland-Pfalz. Sendung am Di. , 26.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

8:31 Uhr Cochem: Ein Gleis wieder befahrbar Wegen des gestern entgleisten Regionalzuges im Bahnhof Cochem: Bahnreisende an der Mosel müssen zwar weiter mit Behinderungen rechnen, aber es gibt eine gute Nachricht: Nach Angaben eines Bahnsprechers ist ein Gleis in Richtung Koblenz wieder befahrbar. Sendung am Di. , 26.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalstudio

7:50 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) besucht Israel. Es ist der sechste Besuch Baerbocks in Israel seit dem blutigen Angriff der islamistischen Hamas auf das Land am 7. Oktober. Gestern forderte der Weltsicherheitsrat, fast sechs Monate nach Kriegsbeginn, erstmals eine "sofortige Waffenruhe" im Gazastreifen. Auch die EU hatte diese Forderung ausgesprochen. In Berlin stellt der Paritätische Gesamtverband heute seinen Bericht zur Armutsentwicklung in Deutschland vor. Die Pressekonferenz steht unter dem Motto "Armut in der Inflation". Bereits im vergangenen Jahr hatte der Verband darauf hingewiesen, dass die Kinderarmut in Deutschland so hoch sei wie nie. Was für Schauspieler die Oscar-Nacht ist, ist für die Gourmet-Szene die Verleihung der Michelin-Sterne. Am Abend werden sie in der Handelskammer Hamburg an Spitzenköche vergeben. Im vergangenen Jahr gab es fünf neue Sterne für Rheinland-Pfalz.

7:24 Uhr Und sonst so am 26.März? 2021: Bundestag und Bundesrat verabschieden ein Gesetz gegen Hetze und Hasskriminalität im Internet. Es erlaubt den Zugriff auf Daten von Handynutzern, jedoch nicht auf Inhalte. 1979: Im Nürnberger Ortsteil Katzwang bricht der Main-Donau-Kanal. 120 Häuser werden von den Wassermassen in Mitleidenschaft gezogen. Ein Mädchen stirbt. Es entstehen Sachschäden in Höhe von etwa zwölf Millionen DM. 1967: Der Öltanker "Torrey Canyon" sinkt vor der Küste Südenglands und verursacht enorme Umweltschäden an den Küsten Englands und Frankreichs. Der Tanker war am 18. März wegen eines Navigationsfehlers mit einem Riff vor der südenglischen Küste kollidiert. Er verursachte die erste große Ölpest. dpa Bildfunk Picture Alliance 1827: Ludwig van Beethoven, Komponist der Wiener Klassik, stirbt mit 57 Jahren an Gelbsucht und Leberzirrhose. Er führte die Wiener Klassik zu ihrer höchsten Entwicklung und bereitete der Musik der Romantik den Weg. Er zählt zu den überragenden Komponisten der Musikgeschichte.

6:47 Uhr Verkehrsschilder abmontiert und gestohlen Unbekannte haben an einer als Unfallschwerpunkt bekannten Kreuzung bei Büdlicherbrück im Hunsrück mehrere Verkehrsschilder abmontiert und teils gestohlen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. An der Kreuzung der Landstraßen 150 und 148 kommt es immer wieder zu Unfällen, weil viele Autofahrer das Tempolimit missachten und zu schnell fahren. Die Polizei sucht Zeugen. Büdlicherbrück Polizei sucht Zeugen Büdlicherbrück: Verkehrsschilder an gefährlicher Kreuzung abmontiert Unbekannte haben an einer als Unfallschwerpunkt bekannten Kreuzung bei Büdlicherbrück mehrere Verkehrsschilder abmontiert und teils gestohlen. Die Polizei ermittelt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Di. , 26.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

6:06 Uhr Mahnwache vor Krankenhaus in Bingen In Bingen sind gestern Abend etwa 500 Menschen auf die Straße gegangen und haben für den Erhalt des Krankenhauses demonstriert: Denn das Heilig-Geist-Hospital in Bingen ist pleite, der Insolvenzantrag gestellt. Mit der Mahnwache wollten Lokalpolitiker sowie Bürgerinnen und Bürger darauf hinweisen, wie wichtig das Krankenhaus für die Region ist. Bei der Aktion am Montag hieß es, die Klinik sei unverzichtbar für die Notfallversorgung in Bingen und Umgebung. Mehr dazu gibt hier: Mainz "Unser Krankenhaus muss bleiben" Nach Insolvenz - Mahnwache vor Krankenhaus in Bingen Das Heilig-Geist-Hospital in Bingen ist pleite, der Insolvenzantrag gestellt. Mindestens 500 Menschen haben am Montagabend für den Erhalt des Krankenhauses demonstriert. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:03 Uhr ⛅So wird das Wetter heute: teils Sonne, teils Wolken und trocken Die Regensachen könnt ihr heute zu Hause lassen. Der Dienstag startet teils mit viel Sonne, teils aber auch mit kompakten Wolken. Es soll aber trocken bleiben. Außerdem ist Sahara-Staub auf dem Weg zu uns. Wenn der bald ankommt, kann die Sonne auch durchaus mal milchig werden. Und wie das Wetter an Ostern wird? Das hängt nicht zuletzt von einem Tief über den Britischen Inseln ab, das uns ziemlich nah ist und bleibt. Video herunterladen (31,9 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig im Land Die Stadt Worms informiert am Vormittag über die Zukunft des Nibelungenmuseums. Nach SWR-Informationen wird das Museum für unbestimmte Zeit geschlossen. Das Museum befindet sich in zwei Türmen der historischen Stadtmauer und es muss dringend saniert werden. Nach Angaben der Stadt gibt es unter anderem Schäden, die durch Feuchtigkeit entstanden sind. Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB aus Frankenthal stellt auf seiner Bilanz-Pressekonferenz seine Zahlen vor. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen damit Erfolge erzielen, dass es sich stärker auf den Bereich Ersatzteile und Service fokussiert hatte. Während der Pandemie hatte KSB starke Verluste eingefahren. Der Schornstein des ehemaligen Kraftwerks Biebermühle in der Verbandsgemeinde Rodalben soll abgerissen werden. Dafür findet eine kontrollierte Sprengung statt. Während der Zeit kommt es zu kurzzeitigen Sperrungen naher Infrastruktur