9:44 Uhr A63 am Kreuz Mainz-Süd ist wieder frei gegeben Gute Nachrichten für Autofahrer: Die A63 am Autobahnkreuz Mainz-Süd ist am Morgen wieder komplett für den Verkehr freigegeben worden. Am Wochenende sind dort insgesamt 17 tonnenschwere Stahlträger für die neue Autobahnbrücke eingehoben worden. Laut Projektleitung der Autobahn GmbH gab es nur kurzzeitig kleinere Probleme mit Wind und Regen. Sendung am Mo. , 25.3.2024 9:25 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

9:34 Uhr Prozessbeginn wegen Brandstiftung in Trier Jetzt geht es um einen Prozess, der heute am Landgericht Trier wegen Brandstiftung startet. Laut Gericht soll der Angeklagte im vergangenen Oktober in Gerolstein drei geparkte Autos angezündet haben. An den drei Autos entstand Totalschaden. Außerdem soll durch das Feuer an einem Gebäude 5.000 Euro Sachschaden entstanden sein. Dem Gericht zufolge ist der Angeklagte wegen einer psychischen Krankheit schuldunfähig. Es geht darum, ob der Mann dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Sendung am Mo. , 25.3.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

9:12 Uhr Agrardiesel: Bauern- und Winzerverband Süd fordert Beschlüsse Das Thema Agrardiesel sorgt weiter für Zündstoff. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd kritisiert den geplanten Wegfall der Subventionen für Agrardiesel. Verbands-Präsident Eberhard Hartelt will von der Bundesregierung konkrete Entscheidungen, wie die Bauern künftig finanziell entlastet werden sollen. Es gebe zwar Pläne, aber noch keine Beschlüsse. Der Wegfall der Zuschüsse für Agrardiesel bedeute für die Bauern in Deutschland eine halbe Milliarde Euro Minus, so Hartelt. Da brauche es schnelle Lösungen. Am Freitag hatte der Bundesrat die schrittweise Abschaffung der Subventionen für Agrardiesel beschlossen. Sendung am Mo. , 25.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

8:32 Uhr Verwaltungen im Norden des Landes fehlt Personal In vielen Rathäusern und Verwaltungen im Norden von Rheinland-Pfalz fehlen Mitarbeitende. Das hat eine Umfrage des SWR ergeben. Ein Grund ist laut der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, dass es immer weniger Bewerber gibt. Insgesamt würden mehr Quereinsteiger eingestellt, teilte der Kreis Altenkirchen mit. Der Personalmangel in den Verwaltungen führe zu mehr Arbeit für die Beschäftigten, wodurch auch Bürger länger auf Antwort der Verwaltungen warten müssten. Der Kreis Altenkirchen und auch die Verbandsgemeinde Mendig kritisieren, dass die Kommunen seit Jahren immer mehr Aufgaben bekämen und der Anspruch wachse. Um dem gerecht zu werden, brauche man mehr Personal, was aber zudem wegen des begrenzten Haushalts finanziell nicht machbar sei. Sendung am Mo. , 25.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

8:24 Uhr Tote Nilgans mit Pfeil im Körper In Altenkirchen haben Spaziergänger am Sonntag im Uferbereich einer Weiheranlage eine tote Nilgans entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, steckte in ihrem Körper ein Pfeil. Jetzt wird wegen des Verdachts der Jagdwilderei und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier am vergangenen Freitag oder Samstag getötet wurde. Da an der Weiheranlage häufig Spaziergänger unterwegs sind, sucht die Polizei nun Zeugen. Sendung am Mo. , 25.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

8:17 Uhr ⛽1.000 Liter Diesel geklaut 1.000 Liter Diesel - das reicht für eine ziemlich große Strecke! So viel haben Unbekannte in Steinebach im Westerwald gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Dieselkraftstoff aus mehreren Fahrzeugen eines Wertstoffhofs im Steinebacher Industriegebiet geklaut. Wenn jemand etwas gesehen hat, bitte bei der Polizei melden! Sendung am Mo. , 25.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

8:07 Uhr Verdacht auf versuchte Tötung Ein Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er am Freitag in Trier versucht haben soll, seine Freundin zu töten. Die Polizei vermutet, dass beide in der Wohnung gestritten haben. Dabei soll der Mann seiner Freundin in den Hals und in die Brust gestochen haben. Die Frau wurde lebensbedrohlich verletzt. Sendung am Mo. , 25.3.2024 7:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Nachrichten

7:45 Uhr Das geschah an einem 25. März ... 2021: Der Bundestag beschließt schärfere Strafen für Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Solche Delikte können künftig als Verbrechen geahndet werden. 2014: Das Bundesverfassungsgericht beschränkt den Einfluss von Politikern auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Gericht entscheidet, dass der Anteil der Vertreter von Staat und Parteien in den Aufsichtsgremien höchstens ein Drittel betragen darf. 1957: Mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge wird die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründet. Die Staaten Frankreich, BRD, Italien, Luxemburg, Belgien und die Niederlande sind Mitglieder der Gemeinschaft, die als Vorläufer der Europäischen Union gilt. Bundeskanzler Adenauer und der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Hallstein, setzen ihre Unterschriften unter die Römischen Verträge. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | epa ansa

7:42 Uhr Bauarbeiter vier Meter tief in Grube gestürzt Die Mainzer Feuerwehr hat am Wochenende einen Arbeiter gerettet, der auf einer Baustelle vier Meter tief in eine Grube gefallen war. Weil der Mann auf einer Betonplatte gelandet war und sich dabei die Wirbelsäule verletzt hatte, musste er waagrecht und schonend aus der Grube gehoben werden. Die Feuerwehr holte ihn deshalb mittels einer Drehleiter und einem Seilsystem heraus. Wieso er abgestürzt war, ist noch nicht geklärt. Sendung am Mo. , 25.3.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:34 Uhr 🐦‍Landwirte kritisieren Schutz von Saatkrähen Saatkrähen: Vielen eine Dorn im Auge, zum Beispiel vielen Landwirten in der Region Rheinhessen. Sie kritisieren, dass Saatkrähen auch weiterhin geschützt bleiben. Das hatte der Bundestag vergangene Woche entschieden. Die Landwirte fürchten weiter massive Schäden durch die Tiere. Ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes sagte, der Artenschutz für die Saatkrähen sei nicht mehr gerechtfertigt. Dazu gebe es in der Region deutlich zu viele von ihnen. Obstbauern in Mainz hatten im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von mehreren 100.000 Euro durch die Saatkrähen beklagt. Sendung am Mo. , 25.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

Wenn ein geliebtes Haustier stirbt, ist die Trauer groß. Daneben drängt sich die Frage auf: Was tun mit dem Kadaver? In Koblenz hat sich der Stadtrat mit einem Antrag befasst, eine gemeinsame Urnenbestattung von Mensch und Tier zu erlauben. Die Verwaltung soll jetzt zunächst die Kosten für ein solches Gräberfeld ermitteln. Es wäre nicht der erste Ort in Rheinland-Pfalz, an dem sich Hund und Herrchen beziehungsweise Katze und Frauchen gemeinsam bestatten lassen können - ein Unternehmen in Dachsenhausen bietet dies bereits an.

Nein, das ist unangemessen. Letzte Ruhe für Bernd und Bello? Hier ruhen Monika und Muschi? 🐈 Das finde ich pietätlos. Wozu gibt es eigene Tierfriedhöfe? 19,7%

Das soll jeder halten, wie er will. Ich selbst würde es nicht unbedingt tun - wer oder was im Nachbargrab liegt, ist mir egal. ⚱️ Schließlich bin ich ja tot. 48,9% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:58 Uhr Einschränkungen wegen neuer Hochstraße Süd in Ludwigshafen Guten Morgen nach Ludwigshafen! Bei euch gibt es jetzt verkehrstechnisch einiges zu beachten. Für den Bau der neuen Hochstraße Süd soll ab heute für vier Monate der Straßenbahnverkehr auf der Konrad-Adenauer-Brücke eingestellt werden. Die Linien 4 und 9 sollen relativ normal fahren. Allerdings gibt es da eine Umleitung über die Kurt-Schumacher-Brücke im Norden der Stadt. Dadurch kann sich die Fahrtzeit etwas verlängern. Die Linie 7 wird nicht mehr über die Brücke fahren, es wird zwei getrennte Strecken in Ludwigshafen und in Mannheim geben - und die Linie 8 soll komplett wegfallen. Ludwigshafen Wegen der Hochstraße Süd Ludwigshafen: Straßenbahn am Berliner Platz wird ab Montag umgeleitet Ab Montag wird die Straßenbahn auf der Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim nicht mehr fahren. Die ersten Brückenteile werden an der Hochstraße Süd verbaut. An der künftigen Westbrücke fangen erste Bauarbeiten an. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mo. , 25.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

6:49 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Heute beginnt vor dem Landgericht Augsburg der Prozess gegen einen Mann, der sich wegen einer Böllerzündung im Augsburger Fußballstadion mit 14 Verletzten verantworten muss. Der 28-Jährige soll am 11. November 2023 während des Bundesligaspiels des FC Augsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim im Gästeblock einen in Deutschland nicht zugelassenen Böller mit enormer Detonationskraft gezündet haben. Seit dem Vorfall sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Im Tarifkonflikt um die Lufthansa-Bodendienste beginnt heute die Schlichtung mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) und dem früheren Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise. Sie sollen den Tarifkonflikt für die etwa 25.000 Beschäftigten der Lufthansa am Boden schlichten. Die Schlichtung soll spätestens am 28. März enden, damit Streiks an Ostern vermieden werden können. Zwei Raumfahrerinnen aus den USA und Belarus sowie ein russischer Kosmonaut sollen heute auf der Internationalen Raumstation (ISS) andocken. Nach einem zweitägigen Flug dockt die Raumkapsel "Sojus MS-25" um 16:10 Uhr MEZ an. Sie war am Samstag von dem russischen Kosmodrom in der Steppe der zentralasiatischen Republik Kasachstan im zweiten Anlauf gestartet.

6:31 Uhr Es rollt wieder auf der Bahnstrecke Ludwigshafen - Mainz Am Morgen hat die Deutsche Bahn den Verkehr zwischen Ludwigshafen und Mainz wieder aufgenommen. Die Strecke, die als eine der wichtigsten in Rheinland-Pfalz gilt, war zwei Wochen lang saniert worden. Zwischen Ludwigshafen und Mainz waren unter anderem Schienen, Weichen und Signale erneuert worden, damit auf der 70 Kilometer langen Strecke im Sommer der Umleitungsverkehr für die südhessische Riedbahn abgewickelt werden kann, die monatelang saniert wird. Sendung am Mo. , 25.3.2024 6:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Nachrichten

6:30 Uhr 1.800 Tiere pro Jahr im Wildtierzentrum Saarburg Wir werfen mal einen Blick nach Saarburg in das Wildtierzentrum: Mehr als 1.800 Wildtiere landen dort pro Jahr. Das kommt vor allem dadurch, weil Menschen durch immer mehr Neubaugebiete, Straßen, Windräder oder Solarparks den Lebensraum von Wildtieren zerstören. Aufgenommen wird im Wildtierzentrum alles, von der Amsel bis zur Spitzmaus. Viele der Tiere sind verletzt und werden wieder gesund gepflegt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Saarburg Folge von Umweltzerstörung Wildtierzentrum Saarburg nimmt immer mehr Patienten auf Menschen zerstören durch Neubaugebiete, Straßen, Windräder oder Solarparks den Lebensraum von Wildtieren. Mehr als 1.800 landen pro Jahr im Wildtierzentrum Saarburg. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4

Die Fahrt zur Arbeit sollte für die meisten von euch heute etwas entspannter laufen, denn viele Leute sind im Osterurlaub.

6:02 Uhr 🌡️Das Wetter: Trocken und wieder wärmer Ich bin am Wochenende mit dem Wetter nicht ganz mitgekommen ... Regen, Hagel, Sonnenschein, Regen, Sonne, ganz viele dunkle Wolken - ging es euch ähnlich? Diese Wechselphase scheint zu Ende zu sein, denn es ist wieder trocken und auch die Temperaturen klettern wieder weiter rauf. Die Wetteraussichten hat Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (30,3 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Das ganze Wochenende war die A63 am Autobahnkreuz Mainz gesperrt, denn darüber wurden 17 Stahlträger für die neue Brücke verbaut. Ab heute soll der Verkehr über die A63 wieder normal rollen. Es ist der erste Tag der Osterferien in Rheinland-Pfalz. Am Wochenende haben sich viele Familien bereits Richtung Urlaub aufgemacht. Aber auch diese Woche kann es kurz vor den Feiertagen noch einmal ordentlich voll auf den Straßen werden. Laut ADAC gehört auch der Gründonnerstag zu den staureichsten Tagen der Ferien. Die Osterferien gehen bis einschließlich 2. April. Die Verbandsgemeinden im Landkreis Trier-Saarburg haben sich zusammengeschlossen, um im Falle eines erfolgreichen Cyber-Angriffs auf eine der beteiligten Kommunen gegenseitige Hilfe und Unterstützung zu gewähren. Dieser Zusammenschluss wird in einer interkommunalen Verwaltungsvereinbarung festgelegt, die heute um 14 Uhr von den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden Hermeskeil, Konz, Ruwer, Saarburg-Kell, Schweich und Trier-Land unterzeichnet wird.