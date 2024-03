Rheinland-Pfalz will das Gesetz zur teilweisen Legalisierung von Cannabis nicht aufhalten. Zum Beginn der Osterferien erwartet der ADAC volle Straßen.

9:50 Uhr Clusterkopfschmerz - so lebt eine Betroffene damit Hämmernd, bohrend, ziehend - Kopfschmerzen können auf ganz unterschiedliche Weise schrecklich sein. Gestern war Tag des Clusterkopfschmerzes - eine ausgesprochen fiese Schmerz-Variante. Meine Kolleginnen und Kollegen haben mit einer Betroffenen gesprochen.

9:43 Uhr Das geschah an einem 22. März ... 2023: Der frühere Weltmeister Mesut Özil beendet mit 34 Jahren seine Karriere als Fußballprofi. Zu den größten Erfolgen des 92-maligen deutschen Nationalspielers zählt der Weltmeister-Titel mit der DFB-Auswahl 2014. 2018 trat er aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. Zuvor hatte es eine Debatte um ein umstrittenes Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan gegeben. 1991: Das Landgericht Essen verurteilt die beiden Geiselnehmer von Gladbeck zu lebenslangen Freiheitsstrafen. Sie hatten im August 1988 zunächst eine Bank in Gladbeck überfallen und später einen Bus entführt. Drei Menschen kamen bei dem Geiseldrama ums Leben. Erst nach 54 Stunden konnte die Polizei die Geiselnehmer festnehmen. Nicht nur die Arbeit der Polizei sorgte für massive öffentliche Kritik, sondern auch das Verhalten von Journalisten, die mit den Geiselnehmern Interviews geführt und mehrfach die Einsatzkräfte behindert hatten. Geiselnehmer Degowski bedroht die Geisel Silke Bischoff. Die 18-Jährige wurde bei dem Geiseldrama getötet. dpa Bildfunk Picture Alliance 1974: Der Bundestag beschließt, das Alter für Volljährigkeit und Ehemündigkeit von 21 auf 18 Jahre herabzusetzen. Am 1. Januar 1975 tritt das Gesetz in Kraft. 1944: Bei einem alliierten Luftangriff auf Frankfurt am Main wird der Stadtkern zerstört. Mit seinen prächtigen Fachwerkbauten galt er bis dahin als eine der am besten erhaltenen Altstädte Deutschlands. Etwa 1.000 Menschen starben.

Mainzer Autobahnkreuz Süd ab heute Abend gesperrt Autofahrer aufgepasst: Die A63 am Autobahnkreuz Mainz Süd wird ab heute Abend über das gesamte Wochenende voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an der neuen Brücke der A60, die über der A63 verläuft. Nicht nur die A63 selbst, sondern auch die Abfahrt von der A60 Richtung Alzey/Kaiserslautern muss laut der zuständigen Autobahn GmbH gesperrt werden. Die Vollsperrungen sollen spätestens Montagmorgen um 5 Uhr wieder aufgehoben werden. Mainz Stahlträger werden eingehoben Baustelle Mainzer Südkreuz: Sperrungen über das Wochenende Auf der Baustelle der A60 am Kreuz Mainz-Süd geht es am Wochenende einen wichtigen Schritt voran: 18 tonnenschwere Stahlträger für die neue Brücke werden eingehoben.

Siehst du, wie der Spargel wächst? SWR Habt ihr schon euer Ostermenü geplant? Ich bin ja großer Fan von Spargel - ganz klassisch mit Kartoffeln und Schinken. Lecker! Wenn die Spargel-Preise noch ein bisschen sinken, könnte ich mir das gut zu Ostern vorstellen. In Rheinhessen wird schon der erste Spargel gestochen - wegen des guten Wetters sind die Spargelbauern etwas früher dran als im Vorjahr. In der Pfalz hat die Spargelernte sogar schon rund zwei Wochen früher begonnen. Da steht uns Spargel-Liebhabern ein kulinarisches Frühjahr bevor!

Apotheken-Automat in Cochem Personalmangel führt manchmal zu findigen Ideen! Zum Beispiel in Cochem. Eine Apothekerin, die ihre Öffnungszeiten verkürzen musste, weil in ihrer Apotheke die Fachkräfte fehlen, hat kurzerhand einen Medikamenten-Automaten aufstellen lassen.

Betrugsfälle bei der RMV-App Der Rhein-Main-Verkehrsverbund - RMV - schaltet in seiner App die Bezahlmöglichkeit für das Deutschland-Ticket ab. Hintergrund ist die steigende Zahl an Betrugsfällen. Der Schaden durch geplatzte Lastschriften gehe inzwischen in den Millionenbereich, so der RMV. Die Betrüger geben demnach gestohlene und gefälschte Bankdaten in die App ein. Der RMV will jetzt einige technische Änderungen vornehmen. In ein paar Wochen soll das Deutschland-Ticket dann wieder per RMV-App bezahlbar sein.

Jugendliche aus der Eifel vermisst Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wird die 14-jährige Annabelle aus Lasched vermisst. Ihr Vater hatte sich am Dienstag an die Polizei gewendet, nachdem seine Tochter am Morgen das Haus verlassen hatte und nicht wie gewohnt zurückgekommen war. Die Polizei Prüm sucht jetzt nach möglichen Zeugen.

Hausbrand in Kleinniedesheim In Kleinniedesheim im Rhein-Pfalz-Kreis ist am frühen Morgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Derzeit laufen noch die Löscharbeiten. Die Polizei sagt, dass zuerst ein E-Auto in Brand geraten ist. Warum, ist noch unklar. Die Flammen griffen dann auf einen weiteren Pkw und das Einfamilienhaus über. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

Warnstreik bei der Postbank Noch bis einschließlich Sonntag läuft der Streik bei privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz. Aber das soll es wirklich an Streiks gewesen sein? Natürlich nicht! Heute und morgen im Angebot: Warnstreiks bei der Postbank. Kunden müssen mit Wartezeiten und geschlossenen Filialen rechnen. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di werden in Rheinland-Pfalz voraussichtlich 25 Filialen betroffen sein. Grund für den Warnstreik ist der laufende Tarifstreit um einen längeren Kündigungsschutz und höhere Gehälter.

7:20 Uhr Euer Bild: Blütentraum in Rosa Christine Heckardt hat uns dieses Bild aus ihrem Garten geschickt. Ich bin ja sehr gespalten, was Magnolien angeht. Wenn sie blühen, sind sie wunderschön! Aber die Freude währt nur kurz - wenn sie dann ihre Blätter abwerfen, wird man mit dem Zusammenkehren schier nicht mehr fertig. Deshalb mag ich Magnolien am liebsten, wenn sie in anderer Leute Garten stehen ... SWR Christine Heckardt

💧 Quiz: Wie viel Wasser steckt in einer Tasse Kaffee? Kaffee-Ernte in Brasilien IMAGO IMAGO / Panthermedia IMAGO Bildnummer: 0164560222 Heute ist Welttag des Wassers – der Tag, an dem die Vereinen Nationen darauf aufmerksam machen, dass Wasser eine unserer wichtigsten Lebensgrundlagen ist. Grund genug, einmal auf unseren Wasserverbrauch zu schauen. Trinkt ihr zufällig gerade eine Tasse Kaffee? Was glaubt ihr denn: Wie viel Wasser braucht man ungefähr, um das Pulver oder die Bohnen für eine Tasse Kaffee herzustellen? 50 Liter 130 Liter 240 Liter

richtige Antwort: 130 Liter

Rund 130 Liter sind es nach Angaben der Organisation water footprint network. Ganz schön viel, finde ich, aber immerhin: Viele Kaffeebohnen wachsen in niederschlagsreichen Gebieten, d.h. es steckt viel Regenwasser in ihnen. Allerdings gibt es auch Bohnen, die in niederschlagsarmen Gebieten angebaut werden und künstlich bewässert werden müssen. Teetrinker sind im Gegensatz zu Kaffeetrinkern deutlich wassersparender unterwegs. Für die Herstellung einer Tasse Tee braucht man im Schnitt nur rund 30 Liter Wasser.

Aggressiver Autofahrer mit Fake-Urin Ist euch das schon mal passiert? Ihr fahrt friedlich mit eurem Auto, und plötzlich bedrängt euch ein anderer Autofahrer. Erst hängt er euch dicht an der Stoßstange, dann überholt er euch mit einem riskanten Manöver im Kurvenbereich. Unangenehm genug - für den Fahrer eines älteren Automodells zwischen Daaden und Herdorf ging die Geschichte allerdings noch weiter. Die Polizei schildert es so: Weil einem aggressiven 28-Jährigen Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Betzdorf offenbar die Fahrweise des Mannes nicht gefiel, habe er diesen erst bedrängt, dann ausgebremst, dann sei er ausgestiegen und habe auf dessen Wagen eingeschlagen. Daraufhin, so die Polizei, eskalierte die Situation komplett. Der ausgebremste Autofahrer sprühte dem Aggressor Tierabwehrspray ins Gesicht, dieser wiederum ließ sich davon nicht abhalten und sprang auf der Motorhaube des "gegnerischen" Autos herum. Inzwischen kam auch die Polizei herbei. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass bei dem 28-Jährigen Drogen im Spiel waren. Damit nicht genug: In seinem Auto fanden die Beamten auch eine Penis-Nachbildung mit einem Beutel Fake-Urin. So etwas wird laut Polizei in der Drogenszene für potentielle Verkehrskontrollen benutzt. Das Fachwort dafür: ein Screeny Weeny. Da haben wir doch wieder was gelernt!

6:50 Uhr Blick auf Deutschland und in die Welt In Paris stellt die UNESCO heute den jährlichen Weltwasserbericht vor. Sie hat ihn im Auftrag der Vereinten Nationen erstellt. Klar ist bereits, Wasserknappheit wird sich weltweit weiter ausbreiten. Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung leidet saisonal bereits unter akutem Wassermangel. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, ist heute zu Besuch im Vatikan. Bei den Gesprächen der deutschen Delegation dürfte es auch um Themen gehen, die das Verhältnis zwischen Vatikan und katholischer Kirche in Deutschland belasten, darunter der sogenannte Synodale Weg. Ein Treffen mit Papst Franziskus steht nicht auf dem Programm. In Dresden geht der Prozess gegen einen weiteren mutmaßlichen Tatbeteiligten am Einbruch ins grüne Gewölbe 2019 weiter. Verhandelt wird die Anklage gegen einen jungen Mann, der zur Tatzeit noch ein Heranwachsender war. Dem mittlerweile 23-Jährigen wird Beihilfe zum Diebstahl mit Waffen, gemeinschädliche Sachbeschädigung und Brandstiftung vorgeworfen. Bis Mitte Juni 2024 sind weitere 36 Verhandlungstage geplant.

6:35 Uhr 💧 Wissenswertes über Wasser Heute ist Weltwassertag! Seit 1993 rufen die Vereinten Nationen jährlich am 22. März in besonderer Weise dazu auf, sorgsam mit diesem kostbaren Rohstoff umzugehen und allen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu garantieren. Ausreichend Wasser zu haben, ist nicht selbstverständlich, Wassermangel und Dürren werden weltweit zunehmend zum Problem. Grund genug für uns, auch hier in Rheinland-Pfalz einmal auf das Thema Wasser zu schauen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Menschen im Land durchschnittlich 119 Liter Wasser pro Tag verbrauchen? Oder dass jedes achte deutsche Mineralwasser aus Rheinland-Pfalz kommt? Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Rheinland-Pfalz Zum Weltwassertag Wasser in Rheinland-Pfalz - Zehn Fakten, die Sie kennen sollten Wasser ist Leben, auch in Rheinland-Pfalz. Es macht den Rhein zum großen Strom, lässt Reben wachsen und hält die Industrie am Laufen. Einige Daten und Fakten für Rheinland-Pfalz. Das Thema Wasser wird uns übrigens später in unserem Ticker-Quiz beschäftigen!

6:10 Uhr 🚗 So sieht es auf den Straßen aus So langsam wagen sich die ersten Osterurlauber auf die Straßen. Der ADAC geht davon aus, dass ab 13 Uhr die heiße Phase beginnt. Auch am Wochenende, so schätzt er, wird auf den Autobahnen einiges los sein. Kein Wunder, denn die Ferien beginnen heute nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, dem Saarland und sechs weiteren Bundesländern. Nutzt also gerne unsere Staukarte zur Reiseplanung, denn sie ist immer aktuell: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:02 Uhr Das Wetter: Heute noch mal schön, aber dann... Ich habe es extra noch einmal kontrolliert, aber tatsächlich: Dies hier ist das echte Wetter-Video für heute und nicht versehentlich eines aus dem letzten Monat. Es beginnt harmlos: Heute wird es nochmal bis 21 Grad warm, sagt Wetterexpertin Claudia Kleinert. Allerdings wird es ziemlich windig. Aber dann am Wochenende: Temperatursturz? Graupel? In den Hochlagen ein paar Flocken? Ich hoffe, ihr habt die Winterjacken noch nicht eingemottet! Video herunterladen (29,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Bundesrat berät und stimmt ab - über das viel diskutierte Cannabis-Gesetz. Rheinland-Pfalz will das Gesetz nicht ausbremsen. Aber auch hier sind sich Landesregierung und Opposition nicht einig. Dennoch zeigte sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zuversichtlich, dass das Gesetz der Bundes-Ampel für eine kontrollierte Freigabe von Cannabis für Volljährige nicht scheitern wird. In Frankenthal wird heute das Urteil im Prozess um einen getöteten Gastwirt erwartet. Angeklagt ist ein 26-Jähriger, der den 57 Jahre alten Mann im August 2023 in Ludwigshafen mit dem scharfkantigen Hals einer abgebrochenen Bierflasche getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes, die Nebenklage will das Feststellen der besonderen Schwere der Schuld, die Verteidigung plädiert auf Freispruch wegen Notwehr. Heute ist Start der Osterferien in Rheinland-Pfalz. Warnstreiks bei der Bahn oder beim Flughafenpersonal soll es nicht geben. Dafür werden die Straßen, die Züge und auch die Flughäfen wieder voll sein.