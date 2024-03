Erfindungen zwischen Schoko und Schimmel: In Ludwigshafen werden heute junge Forscher ausgezeichnet. In der Mainzer Innenstadt hat ein Jäger ein Wildschwein erlegt.

10:00 Uhr 🙋‍♀️ Tschüss, bis morgen! Wer mit einem Gedicht anfängt, muss heute am Welttag der Poesie auch mit einem aufhören: Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss – Nein, zum einen heißt das heutzutage "Brüder und Schwestern“, zum anderen ist die Wiederkehr nicht ungewiss, sondern lässt sich exakt terminieren: Morgen ab 6 Uhr bin ich wieder für euch da. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt! Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag voller poetischer Momente. Passend dazu haben ja die meisten von euch in unserem Voting gesagt, dass sie durchaus Frühlingsgefühle empfinden. Es kann heute also noch spannend werden. Gehabt euch wohl!

9:30 Uhr 🌹 1.000 Rosen in Ludwigshafen Euch hat schon lange niemand mehr Blumen geschenkt? Dann spaziert doch heute Nachmittag mal in Ludwigshafen über den Berliner Platz. Schön langsam, damit ihr auch garantiert erspäht werdet! Die Initiative "Wir vom Berliner Platz“ verteilt dort heute 1.000 Rosen. Damit will sie zu einem positiven Gefühl in der Stadtmitte beitragen. In der Initiative sind Unternehmer, Gastronomen und Anwohner vertreten. Sie setzen sich seit Jahren für den Platz ein, um ihn schöner und sicherer zu machen. Sendung am Do. , 21.3.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

9:20 Uhr Scheuerfeld: Dorffest als Zeichen gegen Rechtsextremismus Ein Westerwald-Dorf in Aufregung: Vor kurzem hatte jemand in dem Ort ein meterhohes beleuchtetes Hakenkreuz aufgestellt. Der Vorfall hatte über die Grenzen von Scheuerfeld hinaus für Bestürzung gesorgt. Die Gemeinderäte haben jetzt beschlossen: Sie wollen Ende April mit einem Dorffest zeigen, dass Scheuerfeld bunt und tolerant ist. Sendung am Do. , 21.3.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:55 Uhr Toter in Ludwigshafen: Polizei geht von Verbrechen aus Rätselhafter Tod in der Nähe einer Parkanlage im Ludwigshafener Wohnviertel Hemshof: Gestern Mittag wurde dort ein Mann leblos aufgefunden, die Umstände waren völlig unklar. Nach der Leichenschau geht die Polizei jetzt von einem Verbrechen aus. Viel mehr wurde bisher nicht bekannt. Die Polizei nimmt an, dass der Mann vor seinem Tod mit einem blauen Fahrrad unterwegs war. Sie sucht nun Zeugen. Sendung am Do. , 21.3.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:45 Uhr Moment ... kommt euch das auch bekannt vor? 2010 ist der Film "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1" herausgekommen. 14 Jahre später kommt wieder eine Frage auf, die bereits kurz nach Veröffentlichung im Raum stand: Wurde eine Szene aus dem Film in Rheinland-Pfalz gedreht? Um welche Stelle es sich genau handelt, erfahrt ihr auf unserem Instagram-Kanal:

8:30 Uhr Was war eigentlich los am 21. März im Jahre... 1793: Der Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent im Deutschhaus Mainz beschließt einen Antrag, dass die Mainzer Republik in den französischen Staatsverband eingegliedert wird. 1913: Albert Schweitzer und seine Frau Helene brechen zu ihrer ersten Reise nach Afrika auf, um in Französisch-Äquatorialafrika ein Krankenhaus aufzubauen. Sie treffen am 16. April in Lambaréné ein. 1943: Das vom Wehrmachtsoffizier Rudolf-Christoph von Gersdorff geplante Attentat auf Adolf Hitler während einer Besichtigung erbeuteter Waffen scheitert. 2006: Der Mikrobloggingdienst Twitter wird gegründet. Noch am selben Tag wird der allererste Tweet von dem Twitter-Mitgründer Jack Dorsey gesendet. Inzwischen heißt der Dienst X und gehört Elon Musk.

8:10 Uhr 🌷 So schön ist der Frühlingsanfang Also wenn dabei keine Frühlingsgefühle aufkommen, weiß ich auch nicht! Meine Kolleginnen und Kollegen haben auf Social Media eure Fotos zum Frühlingsanfang gesammelt. Das macht gleich Vorfreude auf mehr. Schaut rein!

8:00 Uhr Zwei Verletzte bei Unfall in Nittel an der Obermosel Auf der B419 zwischen Nittel und Rehlingen hat ein Autofahrer gestern am späten Nachmittag durch ein Überholmanöver einen schweren Verkehrsunfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, scherte der Autofahrer zum Überholen aus und zwang dadurch mehrere entgegenkommende Autos zum Abbremsen. Drei der Fahrzeuge fuhren dabei aufeinander auf. Zwei Personen wurden verletzt, der Unfallverursacher habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne anzuhalten, so die Polizei. Er konnte im Rahmen der Ermittlungen allerdings identifiziert werden. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Sendung am Do. , 21.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:55 Uhr A6 bei Kaiserslautern-West vorübergehend gesperrt Kleiner Service für die Autofahrer: Die A6 ist von 8 bis voraussichtlich 15 Uhr in Fahrtrichtung Saarbrücken auf Höhe der Anschlussstelle Kaiserslautern-West voll gesperrt. Die zuständige Autobahn GmbH arbeitet dort nach eigenen Angaben an Schutzplanken. Bis 15 Uhr ist außerdem die Abfahrt von der A6 auf die B270 in Fahrtrichtung Kaiserslautern gesperrt. Autofahrer können in dieser Zeit auch die gegenüberliegende Auffahrt von der B270 auf die A6 nicht nutzen. Eine Umleitung ist eingerichtet. Sendung am Do. , 21.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:45 Uhr Polizei in Rheinland-Pfalz darf künftig 110-Notrufe orten So habe ich es schon in vielen TV-Krimis gesehen: Ein Mensch wählt in hilfloser Lage die 110, die Verbindung bricht ab, die Polizei ortet schnell den Anruf und fährt hin. In der Realität sieht das anders aus - tatsächlich dürfen Notrufe über die Nummer 110 aus Datenschutzgründen nicht geortet werden. Im Rahmen eines Pilotversuchs soll es nun künftig möglich sein, den Standort des Anrufers genau zurückzuverfolgen. Die Polizisten-Gewerkschaft GdP in Rheinland-Pfalz begrüßt dies, auch der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann erklärt: "Das Ziel, bei Notrufen möglichst schnell und effektiv zu helfen, ist ohne Abstriche zu unterstützen." Ich finde auch, wenn ich mich im Wald verirrt habe oder von einem Unbekannten angegriffen werde, ist mir der Datenschutz egal - dann will ich möglichst schnell gefunden werden! RLP Polizei-Notruf 110 Polizei in RLP darf hilfesuchende Anrufer künftig orten Die Polizei in Rheinland-Pfalz darf Hilfesuchende bald genau orten, wenn diese über den Notruf "110" anrufen. Weil das bisher aus Datenschutzgründen nicht geht, soll es nun einen bundesweiten Pilotbetrieb geben. 13:00 Uhr PUSH SWR3

7:30 Uhr 🌍 Das beschäftigt Deutschland und die Welt Bundesweit finden heute Demonstrationen zum Internationalen Tag gegen Rassismus statt. Der Tag wurde von der UN-Generalversammlung im Oktober 1966 in Erinnerung an das Massaker von Sharpeville in Südafrika am 21. März 1960 beschlossen. Polizisten erschossen damals 69 Schwarze, die gegen die Apartheidspolitik demonstriert hatten. In Brüssel ist heute der erste Tag des EU-Gipfels. Themen des Treffens werden der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, eine Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie, die Lage im Nahen Osten und mögliche Maßnahmen zur Unterstützung von Landwirten in der EU sein. In Luxemburg wird das EuGH-Urteil zur Speicherung von Fingerabdrücken auf Personalausweisen erwartet. Ein Betroffener beanstandet vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden, dass ihm kein neuer Personalausweis ohne Fingerabdrücke ausgestellt wird. Das Verwaltungsgericht möchte vom Gerichtshof wissen, ob die verpflichtende Speicherung von zwei Fingerabdrücken auf Personalausweisen gegen das Grundrecht auf Schutz der personenbezogenen Daten verstößt.

7:20 Uhr ❤️ Euer Bild: Großes Glück mit neuem Herz Gestern hatte mein Kollege Tim Stobbe hier im Newsticker nach euren Bildern zum Welt-Glückstag gefragt. Anlass war der internationale Glücksreport, der gestern vorgestellt wurde. Ich möchte hiermit ein Bild nachreichen, das uns Reinhard Klein aus Ockenheim im Kreis Mainz-Bingen geschickt hat. Er hat diesen Sonnenaufgang nach tagelangem trübem Wetter Anfang Februar geknipst - just an dem Tag, an dem er ein Spenderherz bekommen hat. Das Spenderherz habe ihm über Jahrzehnte nicht gekannte Lebensfreude und ein Bewusstsein für die Kraft des Glücklichseins beschert, schrieb er dazu. Ich wünsche alles Gute und sage Danke für die Einsendung! Sonnenaufgang in Ockenheim privat

7:00 Uhr 🌼 Umfrage: Habt ihr Frühlingsgefühle? picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/McPHOTO | McPHOTO Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei? Von wegen - die Jahreszeiten haben sogar drei Anfänge und Enden, wenn man so will. Nehmen wir den Frühling: Nach dem meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März war gestern auch der astronomische Frühlingsanfang. Und dann gibt's noch den phänologischen Frühlingsanfang, der sich flexibel danach richtet, wie weit Pflanzen und Tiere entwickelt sind bzw. sich verhalten. Langer Rede kurzer Sinn: In dreifacher Hinsicht ist jetzt der Frühling da! Deshalb an euch die Frage: Die Abstimmung ist bereits beendet. Habt ihr Frühlingsgefühle? Sowas von! Die Sonne und Wärme lassen mich aufleben. 66,7%

Frühlingsgefühle habe ich als Heuschnupfen-Allergiker vor allem in der Nase. 9,4%

Hachja, ist schon ganz schön. Aber andere Jahreszeiten gefallen mir besser. 8,8%

Das ist mir irgendwie einerlei. 15,1% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ. Früher war der Frühlingsanfang übrigens fast immer am 21. März. Das werden die meisten von uns wohl nicht erneut erleben. Der astronomische Frühlingsanfang fällt erst im Jahr 2102 wieder auf einen 21. März. Warum? Das hat grob gesagt was mit dem Schaltjahr zu tun.

6:50 Uhr Wildschwein in der Mainzer Innenstadt ist tot Dieser tierische Ausflug endete leider tödlich: Das Wildschwein, das seit Montag die Mainzer Innenstadt unsicher gemacht hat, ist von einem Jäger erlegt worden. Nach Angaben der Polizei hatte man keine Wahl, da die Gefahr bestanden habe, dass das Tier vor ein Auto laufe und Menschen zu Schaden kämen. Zuerst hatten Autofahrer das Wildschwein am frühen Montagmorgen in der Nähe des Landtags gesichtet. Auch danach tauchte es immer mal wieder in diesem Bereich auf, ließ sich aber nicht von der Polizei erwischen. Allerdings kannte es den menschlichen Trick mit der Ortung durch Wärmebildkameras nicht, und so lief es dann gestern nichtsahnend einem Jäger an der Theodor-Heuss-Brücke vor die Flinte. Mainz Tier war tagelang in der Innenstadt unterwegs Jäger erschießt Wildschwein in Mainzer Innenstadt In der Mainzer Innenstadt war in der Nähe des Rheinufers ein Wildschwein unterwegs. Nach Rücksprache mit Jagdbehörde und Tiernotdienst musste das Tier erlegt werden. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Do. , 21.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:40 Uhr 🚘 Die Lage auf den Straßen Sehr verehrte Damen und Herren, zum Welttag der Poesie lesen Sie nun eine von mir persönlich verfasste Ode des zu spät gekommenen Autofahrers:

Hätt' ich hier den Verkehr gelesen,

wär ich nicht in dem Stau gewesen

hätt' pünktlich im Büro gesessen

Mehr Lohn? Das kann ich jetzt vergessen. Damit es euch nicht so ergeht, bitte einmal hier klicken. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:30 Uhr Heilig-Geist-Hospital in Bingen meldet Insolvenz an Und wieder ein Krankenhaus in Rheinland-Pfalz, das in eine extreme finanzielle Schieflage geraten ist: Das Heilig-Geist-Hospital in Bingen hat gestern Insolvenz angemeldet. Der Krankenhausbetrieb solle aber bis auf Weiteres fortgesetzt werden, teilte die Marienhaus-Gruppe als Trägerin des Krankenhauses mit. Das Heilig-Geist-Hospital schreibe seit Jahren rote Zahlen. Das Land, der Kreis Mainz-Bingen und die Stadt Bingen seien aber nicht bereit gewesen, sich an der Finanzierung des Krankenhauses zu beteiligen. Land, Kreis und Stadt wollen jetzt mit dem Insolvenzverwalter besprechen, wie das Heilig-Geist-Hospital erhalten werden kann. Sendung am Mi. , 20.3.2024 16:00 Uhr, Der Tag in RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:20 Uhr Rettung für Rehkitze: Mit Drohnen gegen den Mähtod Sie sind ungemein niedlich, aber schwer zu entdecken: Kleine Rehkitze, die zusammengekuschelt im hohen Gras oder im Feld auf ihre Mama warten. Aber ducken ist leider die denkbar schlechteste Strategie, wenn der Mähdrescher kommt, und so sterben auf diese Weise nach Angaben der Wildtierstiftung jedes Jahr fast 95.000 Bambis. Viele Landwirte setzen deshalb vor dem Mähen Drohnen ein, um Kitze in Sicherheit zu bringen. In diesem Jahr hat das Verkehrsministerium den Mindestabstand, den die Kamera-Drohnen zu Wohn- und Gewerbegebieten einhalten müssen, verkürzt. Landwirte sind sich sicher: Jetzt können noch mehr Kitze aufgespürt und gerettet werden! RLP Gefahr durch Mähmaschinen Rehkitze retten: Landwirte in RLP dürfen verstärkt Drohnen einsetzen Jedes Jahr im Frühling sind wehrlose Rehkitze in Lebensgefahr. Sie liegen auf Feldern und Wiesen und kommen buchstäblich unter die Mähwerke. Das soll sich jetzt ändern. 14:00 Uhr SWR Aktuell Langstrecke SWR Aktuell

6:10 Uhr Ebling zu Besuch in Washington US-Soldaten in Baumholder oder Ramstein – dass ihre Präsenz in Deutschland keine Selbstverständlichkeit ist, hat uns Ex-US-Präsident Donald Trump seinerzeit deutlich gemacht. Dementsprechend war die Stationierung von US-Soldaten auch Thema bei den Gesprächen, die der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) bei seinem USA-Besuch mit amerikanischen Vertretern aus Politik und Verwaltung geführt hat. Sein Fazit: Rheinland-Pfalz werde als Standort sehr geschätzt. Die Milliardeninvestitionen in die Militäreinrichtungen in Rheinald-Pfalz stünden nicht zur Debatte. Die USA bräuchten Deutschland und umgekehrt genauso. Da werde eher in langen Linien gedacht, so der Minister. Video herunterladen (75,1 MB | MP4) Sendung am Mi. , 20.3.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Wie entwickelt sich der Tourismus im Land? Wie viele Gäste werden erwartet, und was gibt es Neues in Sachen nachhaltiges Reisen und Digitalisierung? Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Stefan Zindler, wollen am Vormittag einen Ausblick auf die Saison geben. In Mainz findet die Jahrespressekonferenz des Weißen Rings Rheinland-Pfalz statt. Der Verband setzt sich für die Belange von Kriminalitätsopfern ein. Mit dabei ist der Leiter der Beratungsstelle SAFE! für männliche Opfer von Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Bernd Seifried. Die Bürgerbeauftragte Rheinland-Pfalz, Barbara Schleicher-Rothmund, stellt in Mainz ihren Jahresbericht 2023 vor. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Beschwerden über die Polizei gesunken, was wohl mit dem Abflauen der Corona-Pandemie zusammenhing.

6:01 Uhr ☀️ Das Wetter: Frühling, ja du bist's! Dich hab ich vernommen! Wenn ihr noch kein Frühlings-Foto habt, das ihr mir schicken könnt, habt ihr im Lauf des Vormittags noch die Gelegenheit, eines zu knipsen. 📷 Denn auch heute bleibt es mild bei 13 bis 19 Grad, sagt Wetterexperte Thomas Ranft. Dazu weht ein laues Frühlingslüftchen. Am Freitag wird es erneut mild, jedoch mit immer weniger Sonne und mehr Wolken. Die weiteren Aussichten allerdings - ach, fragt besser nicht. Video herunterladen (31,4 MB | MP4)