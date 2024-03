"Ärzte für die Westpfalz" vergibt wieder Stipendien. In RLP-Gesundheitsämtern gibt es ein Softwareproblem. Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss und bis morgen! So, das war es für heute mit dem Morgenticker. Aber, um mal eine rosa Raubkatze zu zitieren - ich komm wieder, keine Frage. Nämlich morgen um Punkt 6 Uhr. Seid gern dabei, wenn ihr mögt. Bis dahin informiert euch gerne auf unserer Website, in der SWR Aktuell-App und auf unseren Social-Media-Kanälen über das aktuelle Nachrichtengeschehen. Habt noch einen schönen Dienstag!

8:53 Uhr 📜 Ein Blick in die Geschichte: Was geschah am 19. März? 2014: Niedersachsen verabschiedet sich als erstes Bundesland vom achtjährigen Gymnasium und kehrt zum Abitur nach 13 Schuljahren zurück. 2009: Der Inzesttäter von Amstetten, Josef Fritzl, muss lebenslang ins Gefängnis. Ein Schwurgericht spricht den Österreicher wegen Mordes durch unterlassene Hilfe, Sklaverei, Inzest und fortgesetzter Vergewaltigung schuldig. 1964: Der 5,8 Kilometer lange Tunnel des Großen St. Bernhard wird nach fünfjähriger Bauzeit als erster alpendurchquerender Straßentunnel Europas eröffnet. Er verbindet die Schweiz mit Italien.

8:37 Uhr Nagelsmann und Co. bei Schülern in Essenheim Mit dem Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann kicken und ihm danach sogar eine Frage stellen - nun, das geht nicht so einfach. Umso mehr haben sich die Kids an einer Grundschule in Essenheim darüber gefreut. Denn genau dort war Nagelsmann zu Besuch, um mehr Kinder fürs Fußballspielen zu begeistern.

8:31 Uhr Der Blick über den Tellerrand Im Prozess um den Tod der Studentin Hanna aus Aschau im Chiemgau (Bayern) fällt heute voraussichtlich das Urteil. Die Studentin starb nach dem Besuch einer Diskothek in ihrem Heimatort, sie wurde tot in einem Fluss gefunden. Ein junger Mann, der ebenfalls aus Aschau stammt, ist wegen Mordes angeklagt. Um 9 Uhr wird in Berlin der vorerst letzte ICE 4 an die Deutsche Bahn ausgeliefert, 137 Züge dieses Bautyps stehen dann insgesamt für die DB zur Verfügung. Zur feierlichen Übergabe haben sich sowohl Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), die Berliner Staatssekretärin Claudia Elif Stutz (CDU), der Vorsitzende des Siemens-Vorstands Roland Busch als auch der Bahn-Vorstandsvorsitzende Richard Lutz und der Bahn-Vorstand für Personenfernverkehr Michael Peterson angekündigt. Das Verwaltungsgericht in Potsdam entscheidet heute über die Auflagen für das Protestcamp am Tesla-Werk in Grünheide (Brandenburg). Die Polizei hatte am Freitag unter anderem den Abbau der Baumhäuser angeordnet. Dagegen reichten die Aktivisten einen Eilantrag am Verwaltungsgericht ein. Ziel der Aktivisten ist es, eine Rodung des Waldstücks im Zuge einer geplanten Erweiterung des Tesla-Geländes mitsamt Güterbahnhof zu verhindern.

8:09 Uhr Der letzte Streich in Mainz Gestern hat Christian Streich als Trainer des SC Freiburg seinen Abschied zum Saisonende bekanntgegeben. Sein letztes Spiel mit dem SC gegen Mainz 05 findet damit am 21. April statt. Auf X schreibt der FSV: "Respekt für diese Karriere und alles Gute für die Zeit danach. Danke für die emotionalen Duelle. Wir freuen uns auf das letzte am 30. Spieltag." Die Kolleginnen und Kollegen aus der Sportredaktionen haben bei Instagram ein paar weitere Würdigungen aus der Fußballwelt gesammelt.

7:51 Uhr Hier ist Hot Chocolate eine Katastrophe Bei der "Championnat du Chocolat" im Koblenzer Schloss darf es bloß nicht zu warm werden. Sonst fallen die Kunstwerke aus Schoki in sich zusammen - so wie es einer Anwärterin leider passiert ist. In unzähligen Stunden Handarbeit haben Lehrlinge und Meister der Konditorei die wahnsinnigsten Gegenstände aus Schokolade gebaut und sich miteinander gemessen. Wer hat das schönste Stück gefertigt? Und: Welchen Gegenstand bräuchtet ihr unbedingt aus Schokolade? Schoko-Meisterschaft im Koblenzer Schloss

7:36 Uhr Umfrage: Wie haltet ihr es mit der Organspende? Wir hatten das Thema ja gestern schon im Ticker - das neue, bundesweite Organspende-Register ist jetzt online. Das "Register für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende" ist seit dem 18. März 2024 ein zentrales elektronisches Verzeichnis, in dem die Entscheidung für oder gegen eine Organ- und Gewebespende festgehalten werden kann. Der Eintrag ist freiwillig und kostenlos. Er kann jederzeit geändert oder widerrufen werden. Das Register soll es potentiellen Spendern erleichtern, ihren Willen zu bekunden. Man muss nicht mehr ständig einen Organspende-Ausweis bei sich tragen. Das ist sicherlich keine einfache Frage - wer befasst sich schon gern mitten im Leben mit dem Tod. Aber trotzdem - wie haltet ihr es mit einer möglichen Organspende? Habt ihr einen Ausweis oder würdet ihr euch registrieren? Die Abstimmung ist bereits beendet. Würdet ihr nach eurem Tod Organe spenden? Nein, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. 16,4%

Auf jeden Fall, ich habe seit Jahren einen Organspendeausweis! 59,5%

Ich bin unsicher bei der Frage und habe mich noch nicht entschieden. 24,1% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:34 Uhr Kreistag beantragt, mit Geflüchteten in Michelbach zu warten Im Gerolsteiner Stadtteil Michelbach gibt es weiter keine Einigung zu dem Streit über eine Unterkunft für Geflüchtete in einem früheren Hotel. Der Kreistag Vulkaneifel hat nun bei Landrätin Julia Gieseking beantragt, dass dort erst dann Geflüchtete untergebracht werden sollen, wenn alle anderen Sammelunterkünfte voll belegt sind. Der Antrag hat für den Kreis allerdings keine bindende Wirkung. Er ist nur eine Empfehlung. Die SPD und die Grünen haben dem Vorschlag der CDU- Fraktion dennoch nicht zugestimmt. Denn sie befürchten, dass es nun in den Sammelunterkünften in Desserath und Steineberg noch enger werden wird als ohnehin schon. Die SPD hatte stattdessen angeregt, in Michelbach vorerst nur 15 bis 20 Menschen unterzubringen. Sie scheiterte allerdings mit diesem Antrag. Die Bürgerinitiative "Fairteilen" lehnt es weiter komplett ab, dass überhaupt eine Sammelunterkunft im Gerolsteiner Stadtteil entsteht. Viele Einwohner des Stadtteils sind dagegen, bis zu 60 Menschen in dem früheren Hotel unterzubringen. Sendung am Di. , 19.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:12 Uhr Tödlicher Unfall bei Fischbach Bei einem Verkehrsunfall auf der L160 bei Fischbach wurde gestern Nachmittag ein Autofahrer tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann mit seinem Auto in Fahrtrichtung Herrstein aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte dabei zunächst leicht mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und anschließend frontal mit einem dahinterfahrenden Transporter. Der Mann starb. Der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären. Sendung am Di. , 19.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:59 Uhr Das Ende eines kuriosen Souvenirs Wart ihr im Laufe des vergangenen Jahres mal bei unseren Nachbarn im Saarland? Falls ja, könntet ihr Gelegenheit gehabt haben, das Saarvenir zu bestaunen und zu erstehen. Das Saarvenir - ein Kunstgebilde aus Gebäuden, Landschaftsteilen und Gegenständen, die das Saarland ausmachen sollen. Es hat allerdings Fehler: Die Saarschleife bei Mettlach ist spiegelverkehrt in der Skulptur abgebildet. Zudem zeigt die Abtei Tholey eine Reihe eckiger Fenster, obwohl diese in Wirklichkeit oben abgerundet sind dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Oliver Dietze Dieses 3D-gedruckte Gebilde vereint unter anderem die Völklinger Hütte, das Saarpolygon, die Saarschleife und einen Ring Lyoner Wurst in sich. Doch trotz all kurioser Schönheit wird das Souvenir nun nicht mehr produziert. 666 Stück wurden verkauft, zwei Mal wurde dafür nachproduziert, eine Handvoll sind noch erhältlich, teilt die Tourismuszentrale des Saarlands mit. Doch hohe Absatzzahlen waren auch gar nicht das Ziel. Es sollte polarisieren, so die Macher des Saarvenirs. Monatelang habe das Saarvenir für Schlagzeilen in den Medien und Social-Media-Kanälen gesorgt. Das habe "eine enorme Aufmerksamkeit für die Sehenswürdigkeiten im Saarland geschaffen", so die Tourismuszentrale.

6:34 Uhr Betrugsmasche an den Straßen in RLP An den Straßen im Land ist offenbar eine - jedenfalls für mich - neue Betrugsmasche im Trend: Menschen sprechen Leute in ihren Autos an, auf Parkplätzen oder entlang von Straßen an und täuschen vor, ihnen sei der Sprit ausgegangen. Manchmal bieten sie angeblichen Goldschmuck als Pfand an, mit dem Versprechen, das Geld zurück zu überweisen. Generell sei ein gesundes Misstrauen wichtig, so die Polizei. Heutzutage habe fast jeder immer ein Telefon dabei. Wenn die Täter wirklich in Not wären, hätten sie sicherlich genug Möglichkeiten, Hilfe zu rufen, so die Polizei. Wenn einem etwas komisch vorkomme, solle man die Polizei rufen. Sendung am Mo. , 18.3.2024 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4

6:26 Uhr RLP-Gesundheitsämter: Datenschutzprobleme bei Software? Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz verwenden eine Software, die Lücken im Datenschutz haben soll. Sie stammt von einer Firma in Kaiserslautern. Der Landesdatenschutzbeauftragte prüft die Software aktuell. Recherchen zufolge konnten Mitarbeitende der Gesundsheitsämter sensible Gesundheitsdaten einsehen, ohne dafür eine Berechtigung zu haben. Sendung am Di. , 19.3.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:13 Uhr Die Lage auf den Straßen im Land Wie schaut es verkehrsmäßig so aus in Rheinland-Pfalz? Wenn ihr euch vor dem Start mal umschauen wollt - hier unsere Übersicht: Aktuelle Verkehrsmeldungen Sendung am Di. , 19.3.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:06 Uhr Und so wird das Wetter heute in Rheinland-Pfalz Der Frühling nimmt bei uns im Land weiter Fahrt auf: SWR-Wetterexperte Sven Plöger sagt für heute Höchstwerte zwischen 14 und 18 Grad vorher. Dazu wird es heiter bis wolkig und durchgehend trocken. Na, wenn das mal keine guten Aussichten sind! Video herunterladen (29,9 MB | MP4) Sendung am Di. , 19.3.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Heute treffen sich wieder bis zu 50 Verteidigungsminister und Militärvertreter auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Ihr Ziel: Die Koordinierung der Waffenlieferungen für die Ukraine. Neben Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird auch sein US-Amtskollege LLoyd Austin erwartet. Die "Ramstein-Gruppe" hatte sich erstmals im April 2022 auf dem Stützpunkt getroffen. In Koblenz wird das Programm des diesjährigen Kultursommers RLP vorgestellt. Das Fest beginnt am 27. April auf der Festung Ehrenbreitstein. Die Veranstaltungen stehen in diesem Jahr unter dem Motto Sterne des Südens. Die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) lädt gemeinsam mit Boehringer Ingelheim zum ZIRP-Wirtschaftsforum 2024 nach Ingelheim ein. Malu Dreyer (SPD) wird zum Gespräch erwartet. Auf dem Programm steht das Thema "Gesellschaftlicher Zusammenhalt: Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien im Gespräch". Es soll außerdem ein Ausblick auf die Konjunktur für 2024 gegeben werden.