Am Tag der Kriminalitätsopfer will die Opferschutz-Organisation "Weißer Ring" auf die Hilfe, die sie in ganz Rheinland-Pfalz anbietet, aufmerksam machen. Ein Beispiel sind die Erlebnisse von Jérôme Lacroix aus Dahn. Er wurde von seinen Eltern misshandelt. Darüber hat er zwei Bücher geschrieben. Zusammen mit der Opferschutz-Organisation machte er seine Geschichte bekannt.