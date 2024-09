Arbeiten in Männerdomäne: Unterwegs mit einer Schornsteinfegerin

Die Schornsteinfegerin zieht schwarze Arbeitshandschuhe an und öffnet ein Türchen an der Seite des Schornsteins. Sie steckt die metallene Bürste der Haspel in den Schacht und kehrt nach oben. Eine Haspel ist eine Spule, auf der ein Drahtseil aufgewickelt ist. Am Ende des Seils befindet sie die Bürste, mit der Ruß und Ablagerungen im Schornstein entfernt werden. Anschließend führt sie die Kehrleine in den Schornstein ein und kehrt den Dreck nach unten. Sie besteht aus einem Seil, am Ende befindet sich eine schwere Kugel.