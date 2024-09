Obst, Gemüse, Eier, Käse und Brot: Das alles wird auf den Wochenmärkten in Saulheim und Selzen angeboten. Doch es gibt noch mehr: Geselligkeit und Gemeinschaft.

Auf vielen Wochenmärkten im Land ist morgens früh schon viel los. In Selzen (Kreis Mainz-Bingen) und Saulheim (Kreis Alzey-Worms) ticken die Uhren anders. Dort wird es erst abends richtig voll. Die Stände in Selzen sind von 14:30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, in Saulheim beginnt der Wochenmarkt um 11 Uhr und endet ebenfalls um 18 Uhr.

After-Work-Märkte sind beliebt

Die sogenannten After-Work-Wochenmärkte bieten Berufstätigen die Gelegenheit, auch noch etwas einkaufen zu können. Auf beiden Märkten schenken zudem heimische Winzer Wein, Sekt und Traubensaft aus. Und zu Essen gibt es auch etwas. Diese Stände haben etwas länger geöffnet und das Konzept scheint gut anzukommen.

Marc Schramm steht mit seinem Foodtruck in Saulheim auf dem Wochenmarkt. Es gibt Pommes, Zwiebelkuchen, Currywurst und selbt kreierten Rheinhessen-Döner. SWR C. Lutz

"Es ist familiär. Es hat einen ganz anderen Touch wie die Massenevents wie dem Mainzer Weinmarkt zum Beispiel. Hier kommt man direkt ins Gespräch", sagt Gastronom Marc Schramm. Er ist seit etwa einem Jahr mit seinem Foodtruck auf dem Saulheimer Wochenmarkt.

"Das ist halt das Rheinhessen, das man sich wünscht: Dass die Leute hier fremd herkommen und als Freunde wieder gehen.

Vier Weingüter aus Saulheim schenken dort donnerstags aus. Außerdem gibt es Brot, Obst und Gemüse, einen Käselaster und einen Stand an dem Socken und warme Kinder-Strumpfhosen verkauft werden.

Die Stimmung beim After-Work-Wochenmarkt in Saulheim ist gut. Viele aus dem Ort treffen sich nach Feierabend auf ein Gläschen Wein. SWR C. Lutz

Etwa 16 Kilometer weiter in Selzen ist der Brotstand auf dem Wochenmarkt an dem Abend schon so gut wie ausverkauft. Obst, Gemüse, Eier und Nudeln gibt es bei Ines Gottschalk aus Mainz-Bretzenheim. Sie komme gerne nach Selzen, erzählt sie.

Am Feinkoststand gegenüber werden mediterrane Spezialitäten verkauft. Wer will, kann sich einen Stand weiter auch Pommes und eine Wurst holen. Auf einem kleinen Platz im Ortskern stehen Bänke und dort sitzen fröhliche Menschen unter großen Platanen, plaudern und genießen den Spätsommerabend.

Im Alten Schulhof in Selzen findet donnerstags der Wochenmarkt statt. Es gibt einen Bäcker, einen Gemüse- und einen Feinkoststand. Winzer schenken heimische Weine aus. SWR C. Lutz

Auch hier schenken heimische Winzerbetriebe donnerstags aus. Pauline Aliu vom Paulinenhof sagt, Selzen würde richtig was fehlen, wenn es den Wochenmarkt nicht mehr geben würde.

Pauline Aliu vom Paulinenhof in Selzen schenkt einen alkoholfreien Secco aus. SWR C. Lutz

Sie würde Menschen, die neu in den Ort kämen, immer empfehlen, zum Wochenmarkt zu kommen, um Leute kennenzulernen. "Was hier so schön ist: Wir haben hier alle Generationen. Alle treffen sich hier, es werden keine Unterschiede gemacht. Man setzt sich dazu, erzählt und man erfährt, was es Neues gibt." Der wöchentliche Austausch sei sehr wichtig für Selzen und der Wochenmarkt unverzichtbar.