Die Polizei hat am Dienstag einen radelnden Lieferboten auf der Autobahn aufgegriffen und half dann sogar bei der Auslieferung des Essens an eine Kaserne - ob es noch warm war?

Eigentlich wollte ein Fahrrad-Lieferbote am Dienstag nur eine Essensbestellung ausliefern, aber dann war er auf der A6 bei Kaiserslautern gelandet. Wie die Polizei mitteilt, hatten Beamte den Lieferboten an der Autobahnauffahrt Kaiserslautern-West in Fahrtrichtung Saarbrücken entdeckt. Da fuhr er gerade mit seinem Fahrrad die Autobahn herunter.

Vom Navi in die Irre geführt: Fahrrad-Lieferbote landet auf der Autobahn

Grund für den Ausflug auf der A6: Sein Navi hat ihn auf die Autobahn geschickt. Denn eigentlich wollte er das Essen an eine nahegelegene Militärliegenschaft liefern. Hungrig blieben die Soldaten aber zum Glück nicht - die Polizei brachte den Lieferboten samt Rad und Essensbox zum Gelände.