Das Marktfrühstück in Mainz ist inzwischen bekannt. Aber auch anderswo in der Region gibt es Märkte, auf denen gemütlich ein Schoppen getrunken werden kann. Hier unsere Vorschläge:

Ob mit dem Fahrrad, dem Deutschlandticket oder zu Fuß: Wer die Kombi Wochenmarkt und Wein mag, der wird in Rheinhessen, Bad Kreuznach und auch im hessischen Umland fündig.

Marktfrühstück gibt es nicht nur in Mainz, sondern auch in diesen Orten. SWR Daniel Brusch

Die Wormser Marktwinzer

Der Weinstand der Wormser Marktwinzer steht zwischen Dom und Dreifaltigkeitskirche in der Nähe des Siegfriedbrunnens. Ausgeschenkt wird samstags bis zum Nachmittag. Jede Woche verkauft ein anderer Winzerbetrieb seine Produkte. An dem Stand gibt es Steh- und Sitzplätze. Saisonende ist im Oktober.

Feierabend-Markt Bad Kreuznach

Donnerstags von 16 bis 20 Uhr findet auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt ein kleiner Wochenmarkt statt. Er bietet die Möglichkeit, auch nach Feierabend noch frische Produkte einzukaufen und sich nach der Arbeit auf ein Getränk mit Freunden treffen. Nahe-Winzer wechseln sich am Weinstand an - eine Gin- und Cocktailbar gibt es auch.

Der Feierabendmarkt in Bad Kreuznach kam 2022 so gut an, dass das Konzept in diesem Jahr wiederholt wird. Stadt Bad Kreuznach

Weintreff auf dem Wochenmarkt in Nieder-Olm

Immer dienstags ergänzt das Weingut Bischofsmühle den Nieder-Olmer Wochenmarkt am Rathausplatz. Von 13 bis 20 Uhr wird hier das ganze Jahr ausgeschenkt. In Nieder-Olm wird der Stand auch augenzwinkernd "Info- und Kontaktbörse" genannt.

Wochenmarkt in Saulheim

Donnerstags von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich der Marktplatz am historischen Rathaus in Saulheim (Kreis Alzey-Worms) zum Austausch- und Einkaufstreff. Regionale Winzer wechseln sich beim Ausschank ab.

Marktfrühstück in Alzey

Samstags von 10 bis 13 Uhr lädt die Stadt Alzey zum Marktfrühstück auf den Wochenmarkt ein. Auf dem Obermarkt bieten lokale Winzer bis September ihre Weine an. Wer möchte, kann sich dazu Weck und Worscht holen.

Was bedeutet Marktfrühstück? Das Marktfrühstück besteht klassischerweise aus einem Brötchen, einem Stück Fleischwurst und einem Glas Wein. Vor knapp 30 Jahren hatten findige Marktbeschicker in Mainz die Idee, den Einkaufsbummel auf dem Marktplatz mit einem Schoppen zu verbinden, also einem weinhaltigen Getränk. Was anfangs als Geheimtipp galt, ist inzwischen an manchem Samstagvormittag zu einer Massenveranstaltung geworden, die viele Nachahmer gefunden hat.

Winzerausschank in Oppenheim

Montags, donnerstags und freitags ab 16:30 Uhr, samstags ab 10 Uhr und sonntags ab 11 Uhr hat der Winzerausschank am Marktplatz Oppenheim (Kreis Mainz-Bingen) geöffnet. Neben den Weinen der Oppenheimer Weingüter gibt es auch Kleinigkeiten zu essen. Der Ausschank ist bis Ende Oktober geöffnet. Wochenmarkt ist immer samstags.

Marktfrühstück in Hochheim

Samstags von 7 bis 13 Uhr findet auch in Hochheim am Main (Main-Taunus-Kreis) der Wochenmarkt statt. Zu diesem Anlass bieten heimische Winzer an der Alten Malzfabrik ihre Weine an.

Wochenmarkt in Wiesbaden

Mittwochs und samstags ist Wochenmarkt auf dem Dern'schen Gelände in Wiesbaden. Bis November gibt es auf dem samstags auch einen Weinstand. Wiesbadener Weingüter schenken dort im Wechsel ihre Weine aus.

Während beim Marktfrühstück in Mainz Fleischwurst hoch im Kurs steht, gibt es in Frankfurt auf dem "Konzi-Markt" auch Handkäsbrot. Privat

Erzeugermarkt Konstablerwache Frankfurt

Wer Direktvermarkter mag, der ist donnerstags von 10 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 17 Uhr auf dem "Konsti-Markt" in Frankfurt gut aufgehoben. Etwa 50 Erzeugerinnen und Erzeuger aus der Region verkaufen dort ihre Waren, darunter auch Wein und Bier. Als regionale Spezialitäten gelten Handkäse, Grüne Soße und Apfelwein.

Das Original: Marktfrühstück in Mainz

In Mainz findet jeden Samstag das Marktfrühstück statt. Die Veranstalter, die Mainzer Winzer, nennen es "das Original". Von 9 bis 15 Uhr wird auf dem Liebfrauenplatz am Dom und auf dem Leichhof Wein ausgeschenkt. Die umliegenden Markt-Stände bieten unter anderem Brötchen und Fleischkäse an, es gibt aber auch Käseteller oder süßes Gebäck - das letzte Marktfrühstück in diesem Jahr findet am 11. November statt. Am 24. Juni gibt es wegen der Johannisnacht kein klassisches Marktfrühstück - auf dem Dom- und Liebfrauenplatz werden aber Weindörfer aufgebaut.