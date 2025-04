Nach Tötung von Familie im Westerwald: Viele Anwohner haben Angst

Seit Sonntag steht der Westerwaldort Weitefeld unter Schock: Viele Bürgerinnen und Bürger sind verängstigt - vor allem, weil der mutmaßliche Täter noch immer nicht gefasst ist.

Dass der kleine Ort im Westerwald mal von so einem Ereignis erschüttert wird, hätten die Anwohner wohl nie gedacht: Nach dem gewaltsamen Tod einer dreiköpfigen Familie sind die Bürgerinnen und Bürger in Weitefeld schockiert. Erst jetzt würde den Menschen so langsam bewusst, was da eigentlich passiert sei, sagt auch Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler (parteilos).

Anlaufstelle für Bürger in Weitefeld eingerichtet

Die Anwohner in dem 2.300-Einwohner-Ort trauern um den 47-jährigen Mann, die 44-jährige Frau und den 16-jährigen Jugendlichen, die laut Staatsanwaltschaft brutal getötet wurden. Gleichzeitig sind viele Menschen verängstigt: Denn die Polizei sucht immer noch nach dem mutmaßlichen Täter aus dem Nachbarort Elkenroth, der nach der Tat geflohen war.

Auf dem Schulhof der Grundschule Weitefeld hat die Ortsgemeinde jetzt gemeinsam mit der Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Die Organisatoren seien sich im Klaren, dass viele durch die schreckliche Tat und die polizeilichen Suchmaßnahmen verunsichert seien, heißt es. Zusammen mit der Polizei sei deshalb die Anlaufstelle eingerichtet worden. Dort können die Bürgerinnen und Bürger vorerst bis Sonntag täglich von 16 bis 18 Uhr Hilfe finden und sich austauschen.

Polizei ist in Weitefeld weiterhin ansprechbar

"Wir nehmen natürlich die Ängste der Bürgerinnen und Bürger war", sagte Jürgen Fachinger, Sprecher bei der Polizei Koblenz dem SWR. "Die können wir den Menschen auch nicht komplett nehmen." Die Polizei sei aber vor Ort und deutlich stärker präsent. Aktuell gebe es keine konkreten Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung. Aber man gehe davon aus, dass der Verdächtige gefährlich und gewaltbereit sei.

Angst wird bleiben, solange der Täter noch auf der Flucht ist

Nach Auskunft von Ulrich Wagner, Professor im Ruhestand für Sozialpsychologie, ist die Verunsicherung nach so einer Tat groß. "Die Situation wird vermutlich so lange andauern, solange der mutmaßliche Täter noch auf freiem Fuß ist."

Viele Fragen sind noch offen: Kannten sich der Täter und die Familie? Welches Motiv steckt hinter der Tat? Das erhöhe die Unsicherheit bei den Menschen in der Umgebung noch mehr, erklärt auch Frank Asbrock, Professor für Sozialpsychologie an der TU Chemnitz und Direktor des Zentrums für Kriminologische Forschung Sachsen.

Die Situation wird vermutlich so lange andauern, solange der mutmaßliche Täter noch auf freiem Fuß ist.

Dass der Täter noch auf der Flucht sei, schüre die Verunsicherung. Die Menschen könnten denken, dass jeder potenziell Opfer werden könnte, sagt Asbrock. Das könne dazuführen, dass die Menschen sich zu Hause zurückziehen.

Sozialpsychologe rät zum Austausch über Ängste

Asbrock rät deshalb, über Ängste zu sprechen, mit anderen zu telefonieren und sich mit der Familie oder Freunden zu treffen. "Um eben zu vermeiden, dass man alleine sitzt und sich Gedanken macht und womöglich noch mehr Angst hat."

Anders als bei einer Angst vor einem Anschlag, hätten die Menschen jetzt Angst vor einer spezifischen Situation, vor einer speziellen Person: "Dann kann man die Angst unter Umständen leichter in den Griff bekommen."