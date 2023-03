RLP-Innenministerium will Kriminalität im Netz besser bekämpfen

Das Innenministerium will die Kriminalitätsbekämpfung schlagkräftiger machen. Ein Schwerpunkt dabei ist der Kampf gegen Cybercrime, also Kriminalität im Netz. Zur Unterstützung des Landeskriminalamtes will das Ministerium in den Polizeipräsidien fünf spezialisierte Cybercrime-Kommissariate einrichten.