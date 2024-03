Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:54 Uhr Tipps zum Glücklichsein Die Menschen in Deutschland sind weniger glücklich und zufrieden als im vergangenen Jahr. Im jährlich erscheinenden Glücksbericht ist Deutschland von Platz 16 auf 24 abgerutscht, früher am Morgen hatten wir es hier bereits thematisiert. Ausschlaggebend sind laut dieser wissenschaftlichen Befragung äußere Bedingungen, wie Freiheit und die Abwesenheit von Korruption. Doch ein Stück weit haben wir doch alle unser Glück auch selbst in der Hand, oder? Laut Glücksforscher Volker Busch ist das auch ganz individuell. Für viele Menschen seien das eigene Glück zum Beispiel eine sinnvolle Aufgabe, liebende Menschen und viel Bewegung in der Natur wichtig. Diese und weitere Tipps haben meine Kolleginnen und Kollegen von SWR1 im Interview mit dem Glücksforscher gesammelt: Glücksforscher Volker Busch Tipps zum Glücklichsein – auch in schwierigen Zeiten Um auch in schwierigen Zeiten glücklich zu sein, gibt es ganz einfache Regeln. Darüber haben wir mit Professor Volker Busch gesprochen. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Sendung am Mi. , 20.3.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

9:51 Uhr Auflösung: Seid ihr glücklich? Unsere Umfrage zeigt: Mehr als 60 Prozent von euch sind glücklich und zufrieden. Das freut mich sehr. Mehr als zehn Prozent haben aber auch angegeben, dass ihre Lage derzeit nicht gut ist, weiteren rund 20 Prozent könnte es besser gehen. Falls ihr jemanden sucht, um über Sorgen, Nöte und Ängste zu sprechen, kann die Telefonseelsorge vielleicht Hilfe bieten. Sie ist online unter www.telefonseelsorge.de und telefonisch unter 0800-1110111 und 0800-1110222 erreichbar. Ebenfalls Hilfe gibt es bei der Nummer gegen Kummer, erreichbar online unter www.nummergegenkummer.de, telefonisch speziell für Kinder und Jugendliche unter der Nummer 116111, ein Elterntelefon ist unter 0800-1110550 erreichbar. Die Rufnummern sind allesamt kostenfrei. Die Abstimmung ist bereits beendet. Seid ihr glücklich? Ja, ich bin glücklich. 24,3%

9:30 Uhr Programm des Kultursommers RLP steht Der Kultursommer Rheinland-Pfalz wird Ende April in Koblenz eröffnet. Am 27. und 28. April gibt es deswegen ein Kulturfest auf der Festung Ehrenbreitstein. Gestern wurde das Programm vorgestellt. Zwei Tage voller Kultur soll es geben. Das Motto des rheinland-pfälzischen Kultursommers ist dieses Jahr "Kompass Europa: Sterne des Südens". Deswegen hat auch alles, was da gezeigt wird mit Südeuropa oder den Alpenländern zu tun. Zum Beispiel soll eine italienische Brassband auftreten oder eine Schweizer Band mit Alphörnern. Artistik und Flamenco kommen aus Spanien. Für Kinder gibt es Figurentheater oder eine Mitmachaktion zu den Römern. Am Samstagnachmittag, das ist der 27. April, eröffnet Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Kultursommer offiziell. Da ist der Eintritt zur Festung Ehrenbreitstein auch umsonst. Koblenz Viele kostenlose Veranstaltungen Kultursommer Rheinland-Pfalz: Eröffnung Ende April in Koblenz Der Kultursommer Rheinland-Pfalz wird in diesem Jahr auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz eröffnet. Ende April findet ein zweitägiges Kulturfest statt. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Mi. , 20.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:24 Uhr Eure Einsendungen: Was macht glücklich? Vielen Dank für eure Bilder! Die Tendenz ist eindeutig, was euch im Alltag ganz persönlich glücklich macht: Dieser Anblick macht Anna Klette aus Nothweiler glücklich. privat Anke Zimmermann hat uns dieses Bild mit ihrem Hund Eddie geschickt - diese Momente bedeuten für sie Glück, schrieb sie dazu. privat

9:15 Uhr Kinder haben in KL Schachtabdeckung auf ein Auto geworfen Drei Kinder haben vergangene Woche von der Mall in Kaiserslautern eine Schachtabdeckung auf ein Auto geworfen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft Kaiserslautern jetzt mitgeteilt. Es seien zwei Zwölfjährige und ein elfjähriges Mädchen ermittelt worden. Weil sie noch minderjährig sind, bekommen sie keine Strafe. Auch gegen die Eltern werde nicht ermittelt. Die drei sollen am Donnerstag die Schachtabdeckung aus 18 Metern auf das Auto einer Frau geworfen haben. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Sendung am Mi. , 20.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:07 Uhr Lichtblick zieht positive Bilanz der "Kälteiglus" In Neustadt haben sich im vergangenen Winter bis zu zehn Obdachlose in sogenannten Kälte-Iglus vor Kälte schützen können. Im Dezember waren diese speziellen Wärmeboxen für Menschen in Neustadt erstmals aufgestellt worden. Der Leiter der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick, die die Kälteiglus zusammen mit der Stadt Neustadt aufgestellt hat, ist eigentlich zufrieden, sagte er dem SWR. "Eigentlich", weil zwei Iglus durch Sturmschäden kaputt gegangen sind. Mutwillig beschädigt worden seien sie nicht. Klar sei: Die Iglus wurden von Obdachlosen im Winter genutzt. Im Inneren der Kälteboxen ist es bis zu 20 Grad wärmer - und das alleine durch die Körperwärme des Benutzers. Noch stehen zwei der vier Iglus - die sollen aber Anfang April abgebaut werden. Mitte November sollen dann wieder drei Kälteiglus aufgebaut werden. Und die sollen dann auch besser gegen Sturmschäden geschützt werden. Sendung am Mi. , 20.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:56 Uhr Was geschah am 20. März? 2019: Wegen des Völkermordes von Srebrenica 1995 wird der politisch Hauptverantwortliche, Ex-Serbenführer Radovan Karadzic, zu lebenslanger Haft verurteilt. Fast ein Vierteljahrhundert nach dem schlimmsten Massaker in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg fällt das Urteil des UN-Kriegsverbrechertribunals. 1993: Der deutsche Boxer Henry Maske wird erstmals Weltmeister im Halbschwergewicht. Rund 3,1 Millionen Menschen fiebern bei dem Duell vor dem Fernseher mit. Rund 2.000 Fans, die den Kampf live verfolgen wollen, müssen vor der ausverkauften Düsseldorfer Philipshalle abgewiesen werden. 1965: Der Jazztrompeter und Sänger Louis Armstrong tritt als erster großer Show-Star der USA in der DDR auf. Hier gibt er 17 Konzerte in Schwerin, Leipzig, Berlin, Magdeburg und Erfurt. Das erste Konzert im Berliner Friedrichstadt-Palast ist innerhalb eines Tages ausverkauft, es kommen 18.000 Besucher.

8:48 Uhr Nach aufgestelltem Hakenkreuz: Scheuerfeld berät über Aktionen gegen Rechtsextremismus Der Ortsgemeinderat Scheuerfeld im Kreis Altenkirchen berät heute Abend darüber, ob und welche Veranstaltungen sie vor Ort gegen Rechtsextremismus organisieren wollen. Auslöser ist laut Ortsbürgermeister Harald Dohm, dass in der vergangenen Woche ein beleuchtetes Hakenkreuz im Ort aufgestellt wurde. Laut Dohm geht es darum, eine Veranstaltung zu organisieren, auf der sich der Ort klar gegen Rechtsextremismus bekennt. Wie genau die Veranstaltung aber aussieht, das würden sie in der Gemeinderatsitzung besprechen, sagt Dohm. Er könne sich dabei beispielsweise eine Feier unter dem Motto "Scheuerfeld ist bunt" vorstellen. Seit die Polizei einen Verdächtigen ermittelt hat, der das Hakenkreuz aufgestellt haben soll, sehe er eine große Erleichterung im Ort. Besonders beeindruckt hätten ihn Gespräche mit mehr als 90 Jahre alten Bewohnern, die als Kinder den Nationalsozialismus noch miterlebt haben. Sie seien fassungslos über die Geschehnisse. Sendung am Mi. , 20.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:19 Uhr Unbekannte hängen Fotos von Kind auf Mainzer Spielplatz auf Ein mysteriöser Fall beschäftigt die Polizei in Mainz. Unbekannte haben auf einem Spielplatz im Stadtteil Lerchenberg Fotos von einem Kleinkind aufgehängt. Die Eltern des Kindes sind beunruhigt. Viele Informationen gibt es zu dem Fall nicht. Anfang März, so die Polizei, hatte eine Frau auf einem Spielplatz im Stadtteil Lerchenberg die Kinderfotos entdeckt. Sie waren in einer Klarsichtfolie an einem Spielgerät - einem Piratenschiff - befestigt. Sie zeigen ein spielendes, blondes Mädchen im Kindergartenalter. Die Frau erkannte das Mädchen, denn es handelt sich um die Tochter von Freunden. Wer die Fotos aufgehängt hat, ist unklar, auch die Hintergründe der Aktion. Nach Einschätzung der Polizei können die Fotos auf den ersten Blick nicht mit Kinderpornografie in Verbindung gebracht werden. Denn sie zeigten lediglich ein spielendes Kind auf dem Spielplatz. Deshalb ermittelt derzeit nicht die Kriminalpolizei, sondern die Polizeiinspektion auf dem Lerchenberg. Die erhöht nun ihre Präsenz in der Gegend des Spielplatzes, denn die Eltern sind von diesem merkwürdigen Vorfall sehr beunruhigt und haben Anzeige erstattet. Sendung am Mi. , 20.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:51 Uhr Newscamp für Schülerinnen und Schüler im SWR Studio Kaiserslautern Fake-News - warum sind sie so gefährlich und woher bekomme ich vertrauenswürdige Informationen? Das können Schülerinnen und Schüler aus der Westpfalz heute bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Studio Kaiserslautern erfahren. Denn dort findet heute das Newscamp statt. Ab 9 Uhr wird die Veranstaltung auch im Livestream übertragen. Kaiserslautern SWR Newscamp für Schulen Nachrichten – und wie Du sie für Dich und Dein Leben am besten nutzen kannst! Das SWR Newscamp für Schüler ab Klasse 10 im SWR Studio Kaiserslautern ist gestartet. Direkt zu Beginn gab es viele Aha-Momente für die Jugendlichen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Etwa 120 Schülerinnen und Schüler aus der Westpfalz sind heute im SWR-Studio Kaiserslautern zu Gast. Dort zeigen meine Kollegen und Kolleginnen ihnen, wie sie das Beste aus den täglichen Nachrichten für sich persönlich herausholen können. Sie erklären, wie aus Nachrichten Geschichten werden und stellen die Gesichter hinter den Stimmen im Radio vor, die aus der Westpfalz und der ganzen Welt berichten. Die Schulklassen können außerdem selbst kreativ werden und eigene Videos drehen. SWR-Nachrichtenredakteur Thomas Nettelmann spricht in seinem Vortrag "Lügen haben schnelle Beine" über Fake News, Hatespeech und Künstliche Intelligenz. Sendung am Mi. , 20.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:42 Uhr Marienschwestern setzen Ansprechperson für Opfer von Misshandlungen ein Die Marienschwestern von der Unbefleckten Empfängnis haben eine Theologin zur Ansprechperson für Menschen ernannt, die als Kinder im Erholungsheim in Langweiler im Hunsrück ihre Ferien verbracht haben. Zuvor hatten mehrere Frauen dem SWR berichtet, dass sie als Mädchen dort misshandelt wurden. Die Theologin Barbara Kreichelt hat sich nach eigenen Angaben noch kein Bild von den Vorfällen in Langweiler machen können. Sie habe aber vor, in den nächsten Monaten Erfahrungsberichte von früheren Erholungskindern zu sammeln. Bislang habe sie nur mit einem Mann gesprochen, der dort seine Ferien verbracht hatte und die Zeit positiv erinnere. Betroffene von Misshandlungen hätten sich bislang noch nicht bei ihr gemeldet. Mehrere Frauen hatten vor eineinhalb Jahren erstmals berichtet, dass sie von den Marienschwestern mit Gewalt zum Essen gezwungen wurden. Zudem seien sie geschlagen und erniedrigt worden. Sendung am Mi. , 20.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:26 Uhr Wichtiges in Deutschland und aller Welt Am Abend wird die Leipziger Buchmesse eröffnet. Nach Angaben der Organisatoren liegt die Zahl der Aussteller leicht über dem Niveau des Vorjahres. 2023 hatten sich 2.082 Aussteller aus 40 Ländern in Leipzig präsentiert. Als Gastländer sind in diesem Jahr die Niederlande und Flandern geladen, das Motto: "Alles außer flach". Das Oberhaus des britischen Parlaments befasst sich in London erneut mit umstrittenem Asylpakt mit Ruanda. Die konservative Regierung will irreguläre Migranten ohne Rücksicht auf persönliche Umstände nach Ruanda abschieben. Das ostafrikanische Land soll deshalb per Gesetz zum sicheren Drittstaat erklärt werden. Die Vorlage ist zurück in der zweiten Parlamentskammer, nachdem das Unterhaus geforderte Änderungen verworfen hatte. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird heute ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekanntgeben. Analysten gehen davon aus, dass die Fed ihren Leitzins weiter stabil halten wird. Damit bliebe dieser in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - der höchste Stand seit mehr als 20 Jahren. Seit März 2022 hat die Fed ihren Leitzins im Kampf gegen die Inflation um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben.

7:20 Uhr Ludwigshafener Rathaus wird abgerissen An diesem Mittwoch dürfen wir ruhig Richtung Wochenende schauen. Denn da startet der Rathaus-Abriss in Ludwigshafen, ein Abriss von einem maroden 15-stöckigen Büroturm samt Einkaufszentrum. Schritt für Schritt soll die Fassade abgerissen werden, das Ganze soll sechs Monate dauern. Das Wort "Rathaus" ist schon abmontiert SWR

7:10 Uhr Auf- und Abfahrt an der A6 bei Kaiserslautern-West voll gesperrt Autofahrer müssen heute auf der A6 an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West aufpassen. In den vergangenen Monaten hatte die Autobahn GmbH die regulären Auf-und Abfahrten an der Anschlussstelle erneuert. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen. Das bedeutet, dass die provisorischen Zu- und Abfahrten wieder abgebaut werden können. Dort sollen dann Schutzplanken aufgestellt werden. Für diese Arbeiten sei es nötig, die Abfahrt von der A6 auf die B270 in Fahrtrichtung Siegelbach zu sperren, so die Autobahn GmbH. Außerdem werde die Zufahrt zur A6 in Fahrtrichtung Mannheim von der B270 aus voll gesperrt. Das soll bis etwa 15 Uhr dauern. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die führt in Fahrtrichtung Siegelbach über den Opel-Kreisel. Autofahrer, die aus der anderen Richtung kommen, sollen am Einsiedlerhof auf die A6 auffahren. Sendung am Mi. , 20.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:59 Uhr Fahndung nach drei Mädchen in Niederwörresbach eingestellt Die Polizei hat die Fahndung nach drei minderjährigen Mädchen aus dem Kinderheim in Niederwörresbach (Kreis Birkenfeld) eingestellt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Mädchen bereits gestern Nachmittag von Passanten in Idar-Oberstein erkannt und im Anschluss durch Beamte der Polizei zurück in das Kinderheim gebracht. Sendung am Mi. , 20.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:38 Uhr Sinkende Immobilienpreise in Mainz Das musste ich zwei Mal lesen. Laut dem Wohnatlas der Postbank gingen die Preise für Eigentumswohnungen rasant zurück - besonders in Mainz und in Stuttgart. Wo noch? Meine Kolleginnen und Kollegen haben auf Instagram eine Karte erstellt. Schaut selbst:

6:30 Uhr Menschen in Finnland am glücklichsten, Deutschland rutscht ab Zum heutigen Weltglückstag ist der entsprechende Weltglücksbericht erschienen: Demnach sind die Menschen in Finnland am glücklichsten - zum siebten Mal in Folge. Deutschland hingegen rutscht ab in dieser Liste, von Platz 16 auf 24. Was genau die Leute in Finnland offenbar so richtig machen, haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in ihrem Bericht nicht ausgeführt. Aber sie haben eine Reihe von Faktoren ausgemacht, die Menschen glücklich machen: soziale Unterstützung, Einkommen, Freiheit und abwesende Korruption. In diesen und weiteren Bereichen werden für den Glücksbericht Menschen aus 143 Ländern nach ihren subjektiven Einschätzungen befragt. Sendung am Mi. , 20.3.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:10 Uhr Das Wetter für RLP Am Mittwoch scheint - nachdem sich der Nebel aufgelöst hat - verbreitet die Sonne bei Temperaturen von 14 bis 20 Grad. In der Nacht werden 3 bis 10 Grad erwartet. Auch der Donnerstag bleibt warm, aber dann kommen die Wolken. Und am Wochenende wird es wieder deutlich kälter. Video herunterladen (32,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Mainz präsentiert der Impfstoffhersteller BioNTech heute Mittag die Geschäftszahlen für das vierte Quartal des vergangenen Jahres sowie die Gesamtbilanz für 2023. Im Rahmen eines KI-Kongresses in Kaiserslautern präsentieren die Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften ihre jüngsten Entwicklungen in der Forschungsdomäne Künstliche Intelligenz. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) ist mit einer Delegation in Washington. Im Mittelpunkt stehen dabei Gespräche im US-Verteidigungsministerium (Pentagon) - etwa über die Stationierung und Stationierungsplanung von US-Army und Air Force in Rheinland-Pfalz.