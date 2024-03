Die Fassade des 70 Meter hohen Rathauses in Ludwigshafen wird ab dem Wochenende abgerissen. Die Arbeiten sollen rund sechs Monate dauern.

Der Abriss der Fassade erfolgt schrittweise mit Minibaggern von oben nach unten, erklärten die Verantwortlichen der Stadtverwaltung am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Blick vom Rathaus auf die Hochstraße-Nord in Ludwigshafen. Dieser Ausblick wird bald der Vergangenheit angehören. SWR

Straßen um das Rathaus-Center zeitweise gesperrt

Und so ist das Vorgehen: Um die einzelnen Elemente der Fassade abreißen zu können, sind von außen sichtbare, spezielle Arbeitsbühnen montiert worden. Die Bauelemente können darüber nach unten befördert werden.

Durch die Abrissarbeiten in luftiger Höhe wird es auch mal nötig sein, einzelne Straßen zu sperren. Das werde sich aber auf die Wochenenden beschränken, so die Stadtverwaltung. "Das kann eine notwendige Sicherheitsmaßnahme sein, einige Straßen liegen in direkter Nachbarschaft zum Rathaus-Center", so der Projektleiter Björn Berlenbach.

Im Rathaus-Center werden bereits am kommenden Wochenende die ersten der rund 300 Kilo schweren Fassadenteile abgebaut. Die Stadt will das unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen erledigen.

Im Dezember waren als erste sichtbare Abrissarbeiten an der Außenfassade die roten Buchstaben "Rathaus-Center" entfernt worden. SWR

Erste Sperrung dieses Wochenende

Am Samstag wird die Straße erstmals gesperrt. Betroffen sind die Autofahrer, die von der Pfalz über den Rhein Richtung Mannheim fahren wollen. Die Bundesstraße 44 führt direkt am ehemaligen Rathaus-Center vorbei und wird ab der Heinigstraße voll gesperrt. Auch die Abfahrt Rheinuferstraße soll gesperrt werden. Da es noch keine Erfahrung mit den schweren Elementen gibt, sei das eine notwendige Sicherheitsmaßnahme.

Richtung Ludwigshafen oder Pfalz ist die B44 weiter befahrbar. Die Stadt rät, alternativ möglichst auf die A6 bei Frankenthal auszuweichen. "Oder Sie können am Wochenende in Ludwigshafen einkaufen gehen", empfiehlt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). Auf der nächstgelegenen Alternativroute über die Konrad-Adenauer-Brücke könnte sich der Verkehr stauen.

1780 Elemente müssen abgebaut werden

Am Rathausturm und den angrenzenden Anbauten befinden sich nach Angaben eines Sprechers der Stadt rund 1750 Glaselemente. Der Zeitplan ist, dass diese in den kommenden sechs bis neun Monaten abgebaut werden. Danach wird aber das "Grundgerüst des Turmes vorerst noch stehen bleiben. Grund ist, dass zunächst bis Ende 2025 das ehemalige Shopping-Center am Turm abgerissen wird. Das soll Platz schaffen für spezielle Bagger, die dann das Turmskelett selbst abreißen.

Die Stadt Ludwigshafen rechnet derzeit damit, dass der Abriss des Rathaus-Centers rund 80 Millionen Euro kosten wird. Zur Zeit seien alle Baustellen in Ludwigshafen im Zeitplan, heißt es von der Stadtspitze. Das heißt, der Abriss des kompletten Rathaus-Centers soll Ende des kommenden Jahres fertig sein. Deshalb rechnet die Stadt damit, dass auch der Bau der Helmut-Kohl-Allee rechtzeitig begonnen werden kann.