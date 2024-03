Der Kultursommer Rheinland-Pfalz wird in diesem Jahr auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz eröffnet. Ende April findet deswegen ein zweitägiges Kulturfest statt.

Die Eröffnung des Kultursommers soll am Wochenende vom 27. und 28. April 2024 stattfinden: An beiden Tagen ist nach Angaben der Stadt Koblenz ein kostenloses Kulturprogamm auf der Festung geplant. Am Samstag sei außerdem der Eintritt zur Festung ab 16 Uhr frei.

Kultursommer steht unter südeuropäischem Stern

Das Motto für den Kultursommer lautet in diesem Jahr "Kompass Europa: Sterne des Südens". Auf dem Kulturfest in Koblenz sollen deswegen beispielsweise sizilianischer Pop, griechische Vokalmusik, Schweizer Alphörner, Brass aus Österreich und Italien und Artistik und Flamenco aus Spanien geboten werden. "Wir wollen damit die Kultur unserer europäischen Nachbarn besser kennen lernen", sagt Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck.

Weitere Veranstaltungen im nördlichen Rheinland-Pfalz

Teil des Kultursommers 2024 sind viele Veranstaltungen im ganzen Land, auch rund um Koblenz. So findet das Eröffnungskonzert des International Music Festivals Koblenz bereits am kommenden Sonntag (24. März) in der Alten Kirche in Spay statt. Außerdem haben die Volkshochschulen im Land ein Begleitprogramm zum Kultursommer zusammengestellt.

Auch die Gauklerfestung ist Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Pressestelle Café Hahn

Ab Ende Juni starten dann beispielsweise auch die Burgfestspiele in Mayen, im Juli gibt es dann auf der Festung Ehrenbreitstein die Gauklerfestung. Im September startet das Lahnsteiner Bluesfestival. Ebenfalls im September gibt es in der Sayner Hütte Musik des griechischen Komponisten Iannis Xenakis zusammen mit modernem Tanz.

Besuch des Kulturfests kann teuer werden

Auch wenn der Eintritt zur Festung am Samstagnachmittag umsonst ist, so ist es weder die Seilbahn noch der Festungsaufzug. Am Sonntag kostet das Eröffnungsfest außerdem den üblichen Eintritt zur Festung von 8 Euro für Erwachsene. Für eine Familie mit Kindern sind am Sonntag 46 Euro fällig, wenn die Familie mit der Seilbahn zur Festung kommen will.

Kultursommerleiterin Teneka Beckers sagte, man brauche eben auch Einnahmen, um Zuschüsse zu bekommen. Wichtig sei für sie aber, dass es eben nichts zusätzlich koste, das Kulturprogramm am Eröffnungswochenende zu erleben.