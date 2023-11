Kultursommer RLP 2023 mit Besucherzahlen wie vor Corona

Der Kultursommer Rheinland-Pfalz 2023 ist annähernd wieder von so vielen Menschen besucht worden, wie vor der Corona-Pandemie. Diese Bilanz hat Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) am Donnerstag gezogen. Der Kultursommer mit seinen Festivals und Projekten stand in diesem Jahr unter dem Motto: „Kompass Europa: Westwärts“. Im kommenden Sommer wird der Titel "Sterne des Südens" die Kultur von Staaten wie Spanien, Italien oder Griechenland, aber auch der Schweiz und Österreichs in den Fokus rücken.