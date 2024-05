per Mail teilen

Der Fall hat Behörden und Gerichte beschäftigt und in Sozialen Medien für Diskussionen gesorgt: Jetzt hat der Kreis Ahrweiler einen Teil der Hunde von einem Gnadenhof holen lassen.

In Harscheid in der Eifel hat das Veterinäramt des Kreises Ahrweiler am Dienstag einen Teil der Hunde aus dem „Gnadenhof Eifel“ beschlagnahmt und abtransportiert. Ihrer Halterin werden Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hatte zuletzt geurteilt, dass die Betreiberin den Großteil ihrer Tiere abgeben muss: Sie darf laut Gericht maximal fünf Hunde behalten.

47 große und kleine Hunde verschiedener Rassen wurden in sechs Tierheime gebracht. SWR

Gereizte Stimmung am Gnadenhof

Mehrere Polizisten begleiteten die Aktion des Veterinäramtes am Dienstagvormittag. Die Stimmung vor Ort war gereizt. Die Besitzerin des Gnadenhofs Eifel bedrohte Mitarbeiter mehrerer Tierheime, an die die Hunde übergeben wurden. Dem SWR sagte sie, ein "Rollkommando" habe sie überfallen und ihre Hunde mitgenommen. "Die werden in Autos gequetscht, ohne Rücksicht auf Verluste."

Besitzerin des Gnadenhofs Eifel will Hunde zurückhaben

Die Besitzerin des Gnadenhofs hält die Aktion für rechtswidrig und spricht von Behördenwillkür. Ihr Bruder sagte dem SWR, man werde Strafanzeige stellen gegen alle, die an der Aktion beteiligt waren. Die Hundehalterin sagte wörtlich: "Ich will meine Hunde zurück!"

Der Landkreis Ahrweiler verweist in einer Stellungnahme auf die rechtliche Situation. Die Zahl der Hunde habe wegen tierschutzrechtlicher Verstöße reduziert werden müssen. Mit ihrem Antrag, die Bestandsreduzierung auszusetzen, sei die Hundebesitzerin erst beim Verwaltungsgericht und dann auch beim Oberwaltungsgericht gescheitert.

Die Hunde wurden im Gnadenhof eingefangen, in Gitterboxen untergebracht und dann weggefahren. SWR

Hunde kommen in sechs Tierheime

Übernommen wurden die 47 Hunde von sechs Tierheimen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Gnadenhof-Betreiberin beschimpfte die Mitarbeiter dieser Tierheime unter anderem als "Tierschutz-Schweine", die "Behördenwillkür unterstützen".

Das "Tier Service Zentrum" aus Bad Waldsee im Kreis Ravensburg war mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Es übernimmt rund 20 Hunde. SWR

Horst Fallenbeck vom "Tier Service Zentrum" in Bad Waldsee im Landkreis Ravensburg wies die Vorwürfe zurück. Er und seine Helfer nahmen rund 20 Hunde mit nach Oberschwaben. Fallenbeck sagte, er kenne den Fall zwar nicht genau, gehe aber davon aus, dass das Veterinäramt keine Behördenwillkür betreibe. Zum Wohl der Hunde habe seine Organisation entschieden, Tiere aus der Eifel aufzunehmen.

Beschlagnahmte Hunde sollen vermittelt werden

Die jetzt beschlagnahmten Hunde sollen laut Kreisverwaltung in den sechs Tierheimen zunächst untergebracht und gepflegt und später an neue Halter vermittelt werden.