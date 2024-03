Stauprognose für die Osterferien: Damit müssen Reisende rechnen

Am 22. März starten in Rheinland-Pfalz die Osterferien. Wie immer wird es auf Autobahnen, an Flughäfen und in Zügen voll. Chaos droht bei erneuten Streiks.

Zumindest was die Baustellen betrifft, wird der Verkehr laut ADAC überwiegend in ruhigen Bahnen verlaufen. In Rheinland-Pfalz müssen Reisende bislang einzig auf der A6 zwischen Kaiserslautern und Metz/Saarbrücken und auf der A8 zwischen Karlsruhe und Saarlouis sicher mit Staus rechnen. Geht es für den Urlaub in den Norden oder die Alpenregion müssen Reisende aber weitere Brennpunkte einplanen. Kurzfristig könnte der Verkehr auf der A52 von Essen nach Düsseldorf, auf der A61 von Ludwigshafen nach Hockenheim und auf der A93 zwischen Regensburg und Holledau Behinderungen geben.



Langfristige Sperren sind aktuell für die A27 zwischen Bremen und Bremerhaven, die A42 zwischen Kamp-Lintfort und Dortmund sowie die A45 zwischen Hagen und Gießen gemeldet. Traditionelle Staustrecken zu Ferienzeiten Unabhängig von Baustellen sind einige Reiserouten zu Ferienzeiten grundsätzlich überlastet. Zu ihnen gehören laut ADAC folgende Autobahnen: A1 Hamburg – Bremen

Hamburg – Bremen Großraum Hamburg

A3 Würzburg – Nürnberg – Passau

Würzburg – Nürnberg – Passau A5 Karlsruhe – Basel

Karlsruhe – Basel A7 Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A9 München – Nürnberg

München – Nürnberg A93 Inntaldreieck– Kufstein

Inntaldreieck– Kufstein A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

München – Garmisch-Partenkirchen A99 Umfahrung München Aktuelle Verkehrsmeldungen Der ADAC weißt darauf hin, dass kurzfristige Änderungen und weitere Sperrtermine nicht ausgeschlossen sind. Updates liefert die SWR Verkehrredaktion und auch die ADAC Verkehrsinfo. Aktuelle Verkehrsmeldungen der SWR Verkehrsredaktion. SWR Stauprognose für Brenner, Tauern, Gotthard Auch wenn die Wintersport-Saison ihren Höhepunkt schon erlebt hat, sind Staus auf den Wintersportrouten der Alpen unvermeidlich. Besonders die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, die Fernpass-Route sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen werden Reisenden Nerven kosten. Auf der Tauernautobahn werden laut ADAC zudem zwischen Golling und Pfarrwerfen der Ofenauer- und Hieflertunnel sowie die Tunnelkette Werfen saniert. Autofahrende müssen deutlich längere Fahrzeiten einplanen.



In der Schweiz muss auf der Gotthard-Route, den Zufahrtsstraßen der Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz mit größeren Verzögerungen gerechnet werden. In Italien sind neben der Brennerroute auch die Straßen des Puster-, Grödner- und Gadertals sowie des Vinschgaus am stärksten gefährdet. Mehr Verkehr wegen unsicherer Streiklage Angesichts möglicher kurzfristiger Streiks bei der Bahn und im Flugverkehr geht der ADAC davon aus, dass mehr Menschen mit dem Auto reisen. Denn gerade zu Ferienzeiten würden Reisende ein zuverlässiges Reisemittel suchen, sagte eine ADAC-Sprecherin dem NDR. Auch vergangene Staubilanzen hätten gezeigt, dass Streiks bei der Bahn zu mehr Staus und Einschränkungen im Verkehr geführt haben. Bislang sind für den Bahn- und Luftverkehr keine weiteren Streiks angekündigt. Da die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) aktuell aber auf kurzfristige Streik-Ankündigungen setzen, herrscht für den Bahnverkehr zum Ferienstart und über Ostern noch große Unsicherheit bei Reisenden. Mut macht, dass Bahn und GDL wieder miteinander reden wollen. Einen weiteren Hoffnungsschimmer gibt es im Tarifkonflikt des Lufthansa-Bodenpersonals. Sie streben mittlerweile ein Schlichtungsverfahren an. Die Gewerkschaft ver.di hält eine Einigung bis spätestens Karsamstag für realistisch. Forderung nach "Osterfrieden" in Tarifkonflikten Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat die Gewerkschaften derweil aufgerufen, zumindest über Ostern auf Arbeitskämpfe im Reiseverkehr zu verzichten. "Wir müssen auch den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden", sagte der Minister der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Familien seien keine Parteien in den Tarifkonflikten. Es brauche den "Osterfrieden", damit Menschen keine Sorge haben müssten, sich über die Feiertage nicht zu sehen.