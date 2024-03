Wir haben unseren Wetterexperten nach dem Wetter in den nächsten Tagen und über Ostern bei uns und in den beliebten Urlaubsregionen.

Ostern und die Osterferien stehen vor der Tür und viele hoffen etwas besseres Wetter. Die Temperaturen steigen, aber noch ist das Wetter etwas unbeständig. Wir haben unseren SWR1 Wetterexperten Hartmut Mühlbauer gefragt, wie das Wetter an Ostern wird.

SWR1: Wie sieht der Wettertrend aus? Wechselhaft oder stabil?

Hartmut Mühlbauer: Also insgesamt kann man sagen, dass es am Wochenende doch deutlich wechselhafter ist als zurzeit. Vielleicht gibt es sogar auf den Höhen von Eifel, Hunsrück und Westerwald nochmal ein paar Schneeflocken. Der Montag ist noch recht wechselhaft und kühl.

Und dann sieht die Karwoche wieder besser aus. So langsam berappelt sich das Wetter. Es ist allerdings jetzt kein sonniges Wetter, es ist schon auch bewölkt. Also sagen wir mal so: Es kommt langsam in die Gänge, aber es ist sehr mühsam. Die Temperaturen sind deutlich kühler als zurzeit.

Wie wird das Wetter an Ostern in Deutschland, in den Bergen und am Mittelmeer? picture-alliance / Reportdienste Klaus-Dietmar Gabbert

SWR1: Für alle, die über Ostern wegfahren möchten: Wo ist die Chance am größten, dass es stabil bleibt? Eher an den Küsten oder eher Richtung Berge?

Mühlbauer: Bei Nord- und Ostsee muss man schon wetterfest sein. Da bleibt es natürlich auch recht wechselhaft. Da werden wir sicherlich Temperaturen nur um die fünf bis zehn Grad bekommen – typisch norddeutsches Wetter eben.

Wetter in den Bergen über Ostern

In den Bergen sieht es auch am Wochenende noch ziemlich nass aus. Es wird dort auch nochmal bis in tiefere Lagen schneien. In der Karwoche wird es dann in den Alpen etwas besser, also in Tirol oder in der Schweiz, auch im Allgäu. Aber richtig gutes Wetter ist das auch noch nicht.

Wetter in den Osterferien in Spanien und Italien?

Ein bisschen verlässlicher ist das Wetter im Mittelmeerraum. Da ist es natürlich auch deutlich wärmer. In Spanien haben wir schon teilweise 30 Grad, wie in Südspanien. Aber ganz ohne Regenschauer geht es da auch nicht ab.

Auch auf den Balearen kann es mal kurz regnen, aber die meiste Zeit bleibt es dort sonnig. Und der Hit ist eigentlich Italien. Dort sollte es bei Temperaturen um 20 Grad sonnig bleiben. Das wäre also mein Tipp.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.