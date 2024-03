Alles rund um Ostern

per Mail teilen

Ostern, das sind für die einen zwei zusätzliche freie Tage, für die anderen ein wichtiges christliches Fest. Alles rund um Eier, Hase, freie Tage und wie Sie ein schönes Osterfest feiern können, haben wir hier zusammengestellt.

Ostereier, Schokohasen, bunte Blumen – gerade zu Ostern steigt bei vielen die Lust auf selbstgemachte Osterdekoration. Oder steht es Ihnen nach einem leckeren Back-Rezept fürs Osterlamm? Und falls Sie einen Urlaub planen, finden Sie die passenden Ausflugstipps am Ende dieser Seite.

Wann ist Ostern dieses Jahr

Der Ostersonntag fällt in diesem Jahr auf den 31. März 2024 und somit ans Ende der Kalenderwoche 13/2024.

Die Feiertage zu Ostern dieses Jahr

Karfreitag 29.03.

Ostersonntag 31.03.

Ostermontag 01.04.

Ostern berechnen

Grundsätzlich wird Ostern in der christlichen Tradition am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond des Frühlingsbeginns bei uns auf der Nordhalbkugel gefeiert. Wer sich für die genauen Daten interessiert und Ostern 2024 selbst berechnen will, der sollte unbedingt den Osterrechner der PTB, der Physikalisch-Technische Bundesanstalt ausprobieren.