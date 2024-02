Treppentour, Kellerlabyrinth oder virtueller Rundgang

Die Städte in Rheinland-Pfalz haben viel zu bieten. Wer mehr über ihre Geschichten und Geheimnisse erfahren möchte, sollte eine der vielen Stadtführungen im Land besuchen.

Wir haben uns für sie in den Regionen in Rheinland-Pfalz umgeschaut und außergewöhnliche Stadtführungen gefunden. Egal ob virtuell, kulinarisch oder unter Tage – hier ist bestimmt für jeden etwas dabei:

Pirmasens wird auch die "Siebenhügelstadt" genannt, da sie einst auf sieben Hügeln erbaut wurde. Das bedeutet, dass es bei der Stadtführung gerne mal hoch hinaus geht. Für die beste Aussicht über Pirmasens empfiehlt sich die "Dynamische Treppentour". Hinter den Pirmasenser Innenstadttreppen stecken nicht nur spannende Geschichten, sondern auch wunderschöne Kunstwerke. Wer nach den vielen Stufen noch nicht aus der Puste ist, schwärmt bestimmt über eines der größten Mosaike Deutschlands: Das 70 Quadratmeter große Vogel-Mosaik.

(Von Andreas Kahlmeyer, Studio Kaiserslautern)

Nach Angaben der Stadt haben 100 Künstler aus 24 Ländern das 70 Quadratmeter große Bild aus Keramiksteinchen und Steingutkacheln geschaffen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Weitere Informationen zur Führung

Die Treppenführung oder eine andere Stadtführung in Pirmasens kann jederzeit von Gruppen oder Einzelpersonen auf der offiziellen Homepage der Stadt Pirmasens gebucht werden.

Bis maximal 25 Personen kostet die Tour 55,00 Euro.

In Oppenheim können sie sich nicht nur die mittelalterliche Altstadt anschauen, sondern auch auch einen Blick in den Untergrund der Stadt werfen. Zwischen dem 12. und dem 17. Jahrhundert ist dort ein beeindruckendes Kellerlabyrinth entstanden. Die Anlage besteht aus zahllosen Gängen und miteinander verbundenen Kellern, in denen Wein und andere Güter gelagert wurden.

Weitere Informationen zur Führung

Die Führungen finden laut Rheinhessen-Blog regelmäßig mehrmals am Wochenende statt. Sie können auch spontan vor Ort nach Führungen fragen.

Auf der Webseite der Stadt Oppenheim finden sie verschiedene Gästetouren und Kulturveranstaltungen.

In Trier werden sie zu einer virtuellen Zeitreise eingeladen und können sehen, wie sich die Stadt seit dem Jahr 56 v. Chr. verändert hat. Für etwa zwei Stunden tauchen sie an fünf Stationen mithilfe einer VR-Brille in die antike Welt ein. Zusätzlich versorgt sie ein Gästeführer mit spannenden Informationen und Anekdoten.

(Von Claudia Krell, Studio Trier)

Beim VR-Rundgang können Sie sich auch die Kaiserthermen zur Römerzeit anschauen. Pressestelle GDKE Rheinland-Pfalz | Pfeuffer

Weitere Informationen zur Führung

Die Führung findet zwischen Ostern und Oktober mittwochs und samstags um 12:30 Uhr und freitags um 15:00 Uhr statt.

und um und um statt. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information an der Porta Nigra und Online.

Preise: Erwachsene zahlen 22,50 Euro , ermäßigte Tickets kosten 16,00 Euro .

, ermäßigte Tickets kosten . Weitere Informationen finden sie auf der offiziellen Homepage der Stadt Trier.

Die Stadtführung in Rockenhausen in der Nordpfalz hat ein ganz besonderes Flair. Dort werden sie vom frühfränkischen Ortsgründer Rocco persönlich durch die Stadt geführt – natürlich im passenden Kostüm. Rocco erklärt ihnen alle wissenswerten Fakten zur Stadtentwicklung. Daneben gibt es auch andere historische Persönlichkeiten, die sie durch die Stadtgeschichte führen. Zum Beispiel erklärt ihnen Großvater Kahnweiler, ein jüdischer Kaufmann, wie das jüdische Leben in Rockenhausen einst war.

In Rockenhausen können sie sich die Stadt von historischen Persönlichkeiten zeigen lassen. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk XX

Weitere Informationen zur Führung

Führungen werden von März bis Oktober, jeweils am dritten Sonntag des Monats um 15:30 Uhr angeboten.

angeboten. Die Teilnahme pro Person kostet 3,00 Euro . Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren können umsonst teilnehmen.

. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren können umsonst teilnehmen. Buchungen für Gruppen bis maximal 25 Personen sind nach Absprache möglich. Der Preis für die Gruppenführungen beträgt 50,00 Euro.

bis sind nach Absprache möglich. Der Preis für die Gruppenführungen beträgt Die Führung dauert ca. eine Stunde und Start ist am Marktplatz.

und Start ist am Marktplatz. Weitere Informationen finden sie auf der offiziellen Homepage der Stadt Rockenhausen.

In Koblenz können sie während der Stadtführung kulinarische Köstlichkeiten probieren. Die dreistündige Tour führt sie an den Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei und bringt sie zwischendrin zu kulinarischen Pausen-Stationen. Ein Stopp wird zum Beispiel an einem italienischen Pasta-Laden eingelegt, in dem sie selbstgemachte Nudeln probieren können. Ein anderer führt sie zu einer Balkan Bäckerei, wo Lecce-Kuchen (Milchkuchen) serviert wird. Die kulinarische Tour zeigt ihnen, wie viele internationale Köstlichkeiten es in Koblenz gibt und auf welche kleinen Cafés und Geschäfte man besonders achten sollte.

(Von Andrea Kaltheier, Studio Koblenz)

Weitere Informationen zur Führung

Auf der Webseite des Tour-Anbieters "Eat The World" finden sie alle kommenden Termine für die kulturell-kulinarische Tour in Koblenz.

Die Tour kostet für Erwachsene 44,00 Euro und für Kinder 22,00 Euro.

Wer in Mainz mal abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten neue Ecken kennenlernen möchte, kann bei einer "Mainz Greeters Tour" mitmachen. Das besondere daran ist, dass sie von Einheimischen in kleinen Gruppen durch die Stadt geführt werden. Ihr Greeter (abgeleitet vom englischen "greet", also begrüßen oder empfangen) zeigt ihnen seine drei Lieblingsorte der Stadt. Mit dieser Stadtführung lernen sie also echte Geheimtipps kennen, die in keinem Reiseführer stehen.

(Von Sarina Fischer, Studio Mainz)

Weitere Informationen zur Führung

Sie können eine Greeters Tour Online auf der Homepage der Mainz Greeters anfragen. Am besten melden sie sich dazu spätestens zwei Wochen vor ihrer Ankunft in Mainz an.

Die Touren sind kostenlos .

. Es können maximal 6 Personen in einer Kleingruppe teilnehmen.

Im 19. Jahrhundert wurde Kaiserslautern zur Bierstadt der Pfalz. Eine Führung durch den sogenannten Eiskeller bringt ihnen die Biergeschichte der Stadt näher und erzählt spannende Geschichten der früheren Biergärten, Eis- und Luftschutzkeller. Ein Pluspunkt für alle Bierliebhaber: Bei der Tour erhalten die Teilnehmer auch eine Kostprobe der handwerklichen Braukunst.

Weitere Informationen zur Führung