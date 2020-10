Fangen wir beim Rösterkopf mit 708,1 Metern mal am Südhang an. Dort entspringt die Ruwer, die nach knapp 49 Kilometern in die Mosel mündet. Radsportfans freuen sich über die knackigen Anstiege aus dem Moseltal von 170 auf mehr als 700 Höhenmeter. Die Region erkundet man am besten auf dem Rösterkopf-Rundwanderweg, vorbei an dem Quellmoor "Weyrichsbruch" mit seinen seltenen Tieren und Pflanzen.

SWR Antje Neufing