In der Südeifel findet sich ein weiterer Touristenmagnet: der Stausee bei Biersdorf. Im Sommer sprudelt in der Mitte des Sees eine Fontäne hervor. Ansonsten lädt der See zum Tretbootfahren, Rudern, Paddeln und Angeln ein. Nur Schwimmen und Tauchen darf man hier leider nicht. Am Seeufer kann man wunderbar spazieren gehen. Wer lieber eine längere Strecke laufen möchte, kann sich auch eine Wanderroute auf der Übersichtstafel am Parkplatz "Zur Rotlay" aussuchen. Die leichte Runde um den Stausee ist mit knapp sechs Kilometern in 1,5 Stunden zu schaffen. Wer im Sommer mit Kindern unterwegs ist, kann in Biersdorf das Naturlabyrinth Lausberg besuchen und beim "herumirren" noch spannende Fragen beantworten.