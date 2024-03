Ostern 2024: Das können Sie im Westen der Pfalz unternehmen

Die einen genießen die Oster-Feiertage entspannt zuhause. Andere wollen raus und was unternehmen. Was an Ostern in der Westpfalz geht, lesen Sie hier.

Osterhase im Kalksbergwerk Wolfstein

Der Osterhase kommt auch unter Tage: An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag besucht er das Kalkbergwerg am Königsberg in Wolfstein. Dort versteckt er von 13 bis 18 Uhr bunte Eier im Stollen, viele Meter unter der Erde. Wenn man die Ostereier und andere Leckereien suchen will, kann man sich telefonisch beim Bergwerk anmelden - unter

06382 791118

Der Osterhase versteckt bunte Eier und Süßigkeiten in unterirdischen Gängen des Kalkbergwerks in Wolfstein! Kalkbergwerk Wolfstein

Ostereierschießen im Donnersbergkreis und im Kreis Kaiserslautern

Wer sich an Ostern sportlich betätigen möchte, bekommt auch etwas geboten. Beim traditionellen Ostereierschießen in der Westpfalz zum Beispiel. Jeder, der Lust hat, kann mitmachen. Egal wie alt. Egal, ob Anfänger oder Hobby-Schütze.

Hier können Sie unter anderem Ostereier schießen: Schützengesellschaft Rockenhausen: Gründonnerstag, Ostersamstag und Ostersonntag ab 11:30 Uhr

Schützenverein Ramsen: Ostersamstag ab 10 Uhr, Ostersonntag und Ostermontag ab 11 Uhr

Schützenverein in Trippstadt: Ostersamstag ab 13 Uhr und Ostersonntag ab 10 Uhr. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es auch Ostereierschießen mit Pfeil und Bogen

Ostereiersuche im Rosengarten Zweibrücken

Ostersamstag versteckt der Osterhase Eier und Osterfiguren im Rosengarten in Zweibrücken. Kinder, die die Figuren finden, bekommen dann Geschenke. Und es gibt Preise zu gewinnen. Start ist um 14 Uhr.

Mittelaltermarkt am Gelterswoog Kaiserslautern

Mittelalterlich wird es von Ostersamstag bis Ostermontag am Strand- und Freizeitbad Gelterswoog bei Kaiserslautern - jeweils ab 11 Uhr geht es los. Es gibt altertümliche Musik, Handwerker- und Händlerstände. Für mehr Unterhaltung sorgen Gaukler und spektakuläre Feuer- und Kampfshows. Für Kinder gibt es zum Beispiel ein altes handbetriebenes Karussell. Und mit leerem Magen muss man auch ganz sicher nicht nach Hause gehen. Es gibt Essen und Trinken, ganz im Stil des Mittelalters.

Mitteltaltermarkt am Gelterswoog: Zeiten und Preise Das Mittelalterfest am Gelterswoog findet von Ostersamstag bis Ostermontag statt. Jeweils ab 11 Uhr beginnt das mittelalterliche Treiben. Erwachsene bezahlen 8 Euro Eintritt. Wenn man sich im Stile des Mittelalters verkleidet, zahlt man 5 Euro Eintritt, genau wie Kinder.

Ostern mal anders feiern geht in diesem Jahr am Gelterswoog. Dort gibt es einen großen Mittelaltermarkt mit Händlern, Kampfshows und mehr. SWR

Osterwochenende in der Tierauffangstation Maßweiler

Ob man es glaubt oder nicht: Auch Tiere freuen sich, wenn der Osterhase vorbeischaut. Deshalb wird in der Tierauffangstation von Tierart in Maßweiler in der Südwestpfalz ebenfalls Ostern gefeiert. Von Ostersamstag bis -montag können Besucherinnen und Besucher dabei sein, wenn Tiger, Waschbär und Co. ihre Ostergeschenke bekommen. Und für die kleinen Besucher hat der Osterhase auch was dabei. Außerdem gibt es an allen drei Tagen Führungen über das ehemalige US-Militärgelände, auf dem heute verschiedene Wildtiere leben. Tickets gibt es online auf der Internetseite von Tierart.

In der Tierrauffangstation feiern Menschen und Tiere Ostern, auch große, majestätische Tiger. TIERART Tierauffangstation Maßweiler

Tierische Ostern im Zoo Kaiserslautern

Ein allseits beliebtes Ausflugsziel im Kreis Kaiserslautern ist der Zoo in Siegelbach. Für Familien gibt es dort auch an Ostern ein buntes Programm und zwar Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Kinder können zum Beispiel an einer Zoorallye teilnehmen, sich schminken lassen oder sich auf einer Hüpfburg auspowern. Außerdem gibt es einen Ostergottesdienst und kostenlose Führungen durch den Zoo.

Osterrallye Johanniskreuz

Eine Ausbildung zum Osterhasen gibt es am "Haus der Nachhaltigkeit" in Johanniskreuz im Kreis Kaiserslautern. Auf einem Wald-Rundweg von knapp zwei Kilometern gibt es für Kinder ein Quiz. Dabei lernen sie viel über den Wald, Ostern und den Frühling. Was man dafür braucht? Wetterfeste Kleidung und ein Smartphone mit Kamera und die App "Actionbound", um beim Quiz mitzumachen.

Osterfest auf der Gartenschau Kaiserslautern

Wer keinen Garten zur Verfügung hat, kann die Ostereiersuche auf das Gartenschaugelände in Kaiserslautern verlegen. Hier ist der Osterhase am Ostersonntag ab dem Vormittag unterwegs und versteckt Süßigkeiten auf der Wiese im Neumühlepark. Ab 11 Uhr gibt es einen Ostergottesdienst mit Musik in der Weidenkirche auf dem Kaiserberg. Wer auf Singen und Tanzen steht, ist ab 14 Uhr genau richtig an der Freilichtbühne der Gartenschau. Dort performen die "Gospelsingers" aus Schopp und präsentieren eine Mischung aus traditionellen Gospels, Musicals oder Pop- und Filmmusik.

Wandern und Radfahren im Pfälzerwald

Die Westpfalz hat bekanntlich noch viel mehr zu bieten. Sind Sie gerne zu Fuß unterwegs? Dann lohnt sich zum Beispiel eine Wanderung auf den Donnersberg oder ein Spaziergang zum Luitpoldturm bei Merzalben in der Südwestpfalz. Und sehr empfehlenswert ist ein Besuch der Wegelnburg bei Nothweiler im Kreis Südwestpfalz. Sie liegt auf knapp 570 Metern Höhe und bietet einen beeindruckenden Panorama-Ausblick über das Biosphärenreservat Pfälzerwald.

Die Ruine der Wegelnburg in der Südwestpfalz. Von dort hat man einen grandiosen Ausblick über den Wald in der schönen Pfalz. dpa Bildfunk picture alliance / robertharding | Jochen Schlenker

Wer gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, für den hat der Pfälzerwald auch zahlreiche Touren zu bieten - entspannte Radtouren oder abenteuerliche Routen für Mountainbiker.