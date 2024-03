40.000 bunte Blümchen, riesige Dinosaurier und Sandskulpturen aus dem Dschungel: Die Gartenschau Kaiserslautern öffnet eine Woche früher als sonst. Das heißt jede Menge Arbeit!

Wegen Ostern startet die Gartenschau in Kaiserslautern in diesem Jahr eine Woche früher als sonst in die neue Saison. Damit der Park für die Zuschauer zum Startschuss überall und an allen Ecken gepflegt aussieht, wurde alles nochmal auf links gedreht - und die vielen Blumen gewässert.

Es gab viel vorzubereiten für die Saisoneröffnung 2024 der Gartenschau in Kaiserslautern. SWR

Früher Saisonstart wegen Ostern

50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen auf dem Gelände für glänzende Rutschen, einen saftig grünen Rasen, saubere Sanitäreinrichtungen und viele bunte Blumen. Für das Eröffnungswochenende, eine Woche vor Ostern, soll alles perfekt vorbereitet sein, sagt Parkleiterin Christine Schweigert. Für sie ist der Beginn einer jeden Gartenschau-Saison immer wieder ein Highlight.

Das ist für mich ein tolles Gefühl, wenn alles erwacht.

Dinosaurier, Krokodile und Schildkröten warten auf Besucher

Die vielen bunten Blumenbeete mussten in den vergangenen Tagen in mühsamer Handarbeit und mit genauer Planung eingepflanzt werden, damit sie passend zum Eröffnunsgwochenende in allen Farben strahlen. Der "Dino-Doktor“ flickte und besprühte noch fleißig die lebensgroßen Dinos, damit sie auch in diesem Jahr wie echt wirken. Nach 22 Jahren auf dem Gartenschaugelände verblasst eben jedes Urtier einmal.

Unter der Berliner Brücke arbeiten zurzeit noch mehrere internationale Künstler an gigantischen Sandskulpturen. Das Motto "Dschungelfieber“ ist Programm: Ein Krokodil in Lebensgröße grinst den Besucher von der knapp zwei Meter hohen Sandwand an, zum Glück gar nicht hungrig. Schildkröten entspannen auf Dünen und Piranhas schwimmen durch ein Wellenmeer aus Sand. Bis zur Eröffnung sollten 80% der Skulpturen fertig sein. Die Entstehung der weiteren Skulpturen können Besucherinnen und Besucher live miterleben. Jeder Handgriff muss sitzen, damit aus Tonnen von Sand Kunst wird.

Gartenschau mit neuem Salbeigarten

Nach 24 Jahren Gartenschau fällt der Leiterin Christine Schweigert zwar nicht jedes Jahr eine neue zündende Idee ein, aber auf den geplanten Salbeigarten am Eingang des Geländes ist sie stolz. Bis Mai sollen unter der Brücke 30 verschiedene Gewürz- und Fruchtsalbeisorten gepflanzt werden. Sie sind besonders Hitze resistent und können in Zeiten des Klimawandels auch in heimischen Gärten für einen Hingucker sorgen, sagt Schweigert.

Gleiche Öffnungszeiten, neue Preise

Bis Oktober hat die Gartenschau täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Die Tageskarte bleibt beim alten Preis, für die Saisonkarte müssen Besucher ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Es sind zahlreiche Aktionen im Park geplant, wer entspannen will, ist hier genauso richtig, wie Familien mit Kindern, die sich mal wieder eine Runde austoben müssen, sagt Schweigert. Als Highlights nennt sie neben dem Ostergottesdienst in der Weidenkirche vor allem das bunte Eiertreiben am Ostersonntag, da wird sogar der Osterhase sich blicken lassen.