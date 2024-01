Musiker Oli.P kommt zur Eröffnung der Eisbahn nach Kaiserslautern

Am Freitag geht es mit einem so genannten Soft-Opening los: Bis 17. März wird es dann auf dem Messeplatz in Kaiserslautern eine Eisbahn geben. An den Wochenenden geht es auch außerhalb der Eisfläche rund.

Ein Eventveranstalter aus der Vorderpfalz baut in Zusammenarbeit mit dem Kaiserslauterer Citymanagement eine rund 450 Quadratmeter große Eisbahn auf dem Messeplatz auf. Die Schlittschuhbahn wird zudem überdacht sein. Die Menschen können nach Angaben der Stadt "auf echtem Eis" ihre Runden drehen.

Auch neben der Eisbahn ist auf dem Messeplatz in Kaiserslautern bis zum 17. März manches geplant. SWR

Das ab Freitag, 13 Uhr. Ab dann wird die Eisbahn bis 17. März täglich geöffnet sein, wie der Veranstalter „Mr. F Events“ auf seiner Internetseite mitteilt. Und auch außerhalb der Schlittschuhfläche ist einiges geplant. So sollen an jedem Wochenende DJs auf einer Bühne auflegen oder Bands für Stimmung sorgen.

Oli.P kommt zur Eröffnung nach Kaiserslautern

Aber auch Eisstockschießen, eine Fastnachtsveranstaltung, unter anderem mit Markus Becker, oder Kindershows gehören zum Programm. Während am Freitag die Schlittschuhfans schon einmal ihre Runden drehen können, soll die offizielle Eröffnung dann am Samstag ab 18 Uhr stattfinden. Das unter anderem mit einem bekannten Gesicht: Sänger und Moderator Oli.P wird auf der Bühne stehen.

Das Programm der Eisbahn in Kaiserslautern 26. Januar: Soft-Opening ab 13 Uhr, ab zirka 18 Uhr: DJ Dominik

27. Januar: Offizielle Eröffnung ab 18 Uhr mit Oli.P und DJ Chris Caramello

28. Januar: DJ Chris Caramello ab zirka 17 Uhr

2. Februar: Livemusik mit Fine R.I.P. ab zirka 18.30 Uhr

3. Februar: DJ Didi ab zirka 18 Uhr

4., 18., 25. Februar und 3., 10., 17. März: Kindershow "Der magische Eiskristall", jeweils zirka 15 und zirka 17 Uhr

5., 19., 26. Februar und 4. sowie 11. März: Eisstockschießen ab 19 Uhr

11. Februar: Livemusik mit Firma Hollunder ab zirka 18 Uhr

12. Februar: Kinder-Faschings-Party ab zirka 15.30 Uhr unter anderem mit Markus Becker und anschließend Fastnachtsprogramm mit Auftritten des Karnevalvereins Kaiserslautern

16. Februar: DJ Max ab zirka 18 Uhr

17. Februar: DJ Didi ab zirka 18 Uhr

23. Februar: Livemusik mit Biggs B Sonic ab zirka 18.30 Uhr

1. März: DJ Max ab zirka 18 Uhr

8. März: Livemusik mit Woifeschdkänisch ab zirka 18.30 Uhr

15. März: Livemusik mit Grand Malör Die Eisbahn auf dem Messeplatz in Kaiserslautern ist von Montag bis Donnerstag, 13 bis 21 Uhr, Freitag von 13 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

"Wir freuen uns sehr, dass die Lauterer Eislauffans in dieser Saison doch wieder auf ihre Kosten kommen", sagt Alexander Heß, der Leiter des Citymanagements Kaiserslautern - und fügt an: "Der Standort am Messeplatz ist dank seiner guten Erreichbarkeit und den Parkplätzen vor Ort ein großes Plus für alle Beteiligten."

Lange sah es schlecht für eine Eisbahn in Kaiserslautern aus

Ursprünglich sah es nicht nach einer Eisbahn in diesem Winter in Kaiserslautern aus. Die Stadt selbst wollte keine Schlittschuhbahn anbieten. Eine normale Eisbahn würde zu hohe Energiekosten verursachen. Ein privater Anbieter hatte im vergangenen Jahr eine Schlittschuhbahn aus Kunststoff auf dem Schillerplatz aufgebaut. Da der Betreiber eigenen Angaben nach damit kaum Umsatz gemacht habe, war auch keine Kunststoffbahn auf dem Schillerplatz geplant, so die Stadt.

Nun gibt es also doch noch ein Angebot für Eislauffans in Kaiserslautern. An der Schlittschuhbahn soll es nach Angaben des Veranstalters auch Speisen und Getränke in "Hüttenatmosphäre" geben.