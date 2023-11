Schlittschuhvergnügen in Pirmasens und Kibo, keine Eisbahn in Kaiserslautern

In Pirmasens öffnet am Mittwoch die Schlittschuhbahn. In Kirchheimbolanden wird es ebenfalls eine Bahn geben - in Kaiserslautern dagegen in diesem Jahr nicht.

Sendung am Di. , 28.11.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz