Mann randaliert in Krankenhaus in Ludwigshafen

Ein 24-Jähriger hat am Donnerstagmorgen in einem Krankenhaus in Ludwigshafen-Oggersheim randaliert. Er verletzte vier Polizisten, einer musste deshalb medizinisch behandelt werden.

Der 24-jährige Mann war ins Krankenhaus "Zum Guten Hirten" gekommen, um dort seine Frau abzuholen und mit ihr nach Hause zu gehen. Doch die Frau wollte nicht mit und weigerte sich. Sie gab an, dass ihr Mann zuvor wiederholt gewalttätig gewesen war. Auch ihre Behandlung war noch nicht abgeschlossen, deshalb sollte sie weiter im Krankenhaus bleiben. Randalierer schlägt Polizisten Der 24-jährige regte sich daraufhin so sehr auf, dass die Klinik die Polizei rufen musste, so die Polizei weiter. Doch die Beamten konnten den Mann nicht beruhigen. Er weigerte sich zuerst, seine Personalien anzugeben. Als die Polizisten ihn daraufhin durchsuchen wollten, wehrte er sich mit Gewalt. Dabei verletzte er alle vier Beamten. Unter anderem schlug der Randalierer einem Polizisten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Er verletzte den Beamten dabei so schwer, dass dieser noch im Krankenhaus behandelt werden musste. Polizisten bringen Randalierer in Gewahrsamszelle in Ludwigshafen Mit vereinten Kräften gelang es den Polizisten schließlich, dem Randalierer Handschellen anzulegen und ihn fest zu nehmen. Er wurde über Nacht in eine Gewahrsamszelle in Ludwigshafen gebracht. Der 24-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.