Eisbahn ohne Eis

Zu Weihnachten gehört für viele auch Schlittschuhlaufen dazu. Allerdings braucht es viel Energie, um so eine Eisbahn zu betreiben. Und so verzichten in diesem Jahr viele Städte wegen der Energiekrise darauf. In Pirmasens dagegen gibt es eine Schlittschuhbahn aus Kunststoff. Ein Unternehmer stellt sie der Stadt gratis zur Verfügung und die Einnahmen gehen an soziale Projekte. Doch der Kunststoffbelag birgt wieder andere Risiken, erklärt SWR- Reporterin Sina Weber.