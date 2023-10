Ludwigshafen: Diese App soll Leben retten

per Mail teilen

In der Vorderpfalz werden Opfer von Unglücken und Unfällen ab sofort schneller medizinisch betreut. Über eine neue App werden Ersthelfer alarmiert, die sich in der Nähe des Notfallorts befinden.

Es ist eine einfache Rechnung: Im Notfall zählt jede Sekunde. Je schneller ein Ersthelfer vor Ort ist – etwa bei einer Wiederbelebung – desto besser ist das für den Patienten. Die App "Katretter", die am Dienstag offiziell vorgestellt wird, soll genau das ermöglichen: in Sekundenschnelle den nächst-verfügbaren Ersthelfer ausfindig zu machen.

So funktioniert die "Katretter"-App

Jeder Bürger, der mindestens 18 Jahre alt ist und eine Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert hat, kann sich als Ersthelfer in der App registrieren lassen. Bei einem Notfall alarmiert die Rettungsleitstelle Ludwigshafen die drei Ersthelfer, die dem Unglücksort am nächsten sind. Sie sollen zum Unglücksort eilen und die Zeit überbrücken, bis der Rettungsdienst eintrifft, also zum Beispiel schon damit beginnen, den Patienten zu reanimieren.

So funktioniert das KatRetter-System Das Erst-Helfer-System kann bundesweit von allen kommunalen Rettungsorganisationen und Leitstellen deutschlandweit einheitlich genutzt werden und steht den Menschen, die sich als freiwillige Helferinnen oder Helfer vor Ort engagieren möchten, kostenlos zur Verfügung. KatRetter basiert auf den Ergebnissen eines dreijährigen Forschungsprojekts des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), an dem unter anderem die Berliner Feuerwehr und Fraunhofer FOKUS beteiligt waren. Die Einbindung von Datenschutzexperten und -beauftragten sowie der Einsatz von "Privacy by Design“- Prinzipien gewährleisten rechtssichere Alarmierungs- und Hilfseinsätze mit KatRetter. Zudem sorgt eine effiziente Registrierung der freiwilligen Helferinnen und Helfer für einen geringen Administrationsaufwand.

Erste Helfer sind bereits registriert

Die App "Katretter – Jede Hilfe hilft!" steht in den gängigen App-Stores unter dem Suchbegriff "Katretter" zum Herunterladen bereit. Um sie zu nutzen, können sich Ersthelfer bei der zuständigen Leitstelle registrieren lassen und bekommen dann Zugangsdaten geschickt. Allein im Kreis Bad Dürkheim haben sich nach dessen Angaben bereits 60 Ersthelfer gemeldet, darunter viele Pflegekräfte und Feuerwehrleute. Wer über entsprechende Kenntnisse verfügt, solle sich unbedingt registrieren lassen.

Das neue Ersthelfer-Alarmierungssystem wird im Rhein-Pfalz-Kreis, im Kreis Bad Dürkheim und in den Städten Ludwigshafen, Frankenthal, Neustadt und Speyer für insgesamt etwa 620.000 Bürger eingesetzt.