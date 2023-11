Problemfall Mall – Wie kann die Innenstadt von Kaiserslautern sicherer werden?

Immer wieder kommt es am Einkaufszentrum "K in Lautern" zu Auseinandersetzungen. Menschen berichten, dass sie sich speziell rund um die Mall in Kaiserslautern nicht mehr sicher fühlen. Der SWR befasst sich in einem Live-Talk am 6. Dezember mit diesem Thema und möchte dabei auch über Lösungen reden.

10. Mai: "Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten"

27. Mai: "Schaukampf führt zu echter Schlägerei"

9. Juli: "Größere Schlägerei ... Rund hundert Schaulustige filmten"

13. November: "Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen"

15. November: "Streit gipfelt an der Mall in einer handfesten Auseinandersetzung" Stadt und Polizei in Kaiserslautern verstärkt auf Streife Das sind nur ein paar Beispiele: Immer wieder tauchen in den Berichten der Polizei Auseinandersetzungen im Umfeld der Mall auf. Bürger fordern seit einiger Zeit, dass die Stadt etwas unternimmt. Die Polizei kontrolliert mittlerweile verstärkt mit dem Ordnungsamt, ist auch mit einem Stand an der Mall. SWR 90-minütige Diskussion zur Sicherheit in Kaiserslautern Was könnten weitere Lösungsvorschläge sein? Wie empfinden die jungen Menschen an der Mall die Situation? Was brauchen die Streetworker für ihre Arbeit? Und warum ist das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger anders als die Sicht der Polizei? Mit diesen und vielen weiteren Fragen wird sich ein SWR Live-Talk am Mittwoch, 6. Dezember, 19.30 Uhr, im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios in Kaiserslautern befassen. Bei der 90-minütigen Diskussion unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern der Polizei, der Stadt oder des Einzelhandels soll es vor allen Dingen darum gehen, was man tun kann, damit sich die Situation bessert. Die Veranstaltung wird auch online auf SWR Aktuell live zu sehen sein. Anmeldung zum SWR Live-Talk in Kaiserslautern Der Eintritt zum SWR Live-Talk am 6. Dezember ist frei, um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an kaiserslautern@swr.de wird gebeten. Bitte mit Angabe der Personenzahl. Datum: Mittwoch, 6. Dezember 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: SWR Studio Kaiserslautern

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

0631 / 36228395 65

kaiserslautern@swr.de

Eintritt: frei Programm: SWR Live-Talk: Problemfall Mall – Wie kann die Innenstadt von Kaiserslautern sicherer werden? Mitwirkende: Unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Polizei, der Stadt und des Einzelhandels