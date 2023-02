Kaiserslautern putzt sich für BUGA in Mannheim heraus

Wenn im April die Bundesgartenschau in Mannheim ihre Pforten öffnet, will auch Kaiserslautern davon profitieren. Deshalb hübscht sich die Stadt auf.

Die Besucher sollen auch den Japanischen Garten in Kaiserslautern erkunden. SWR

Die Tourist Information in Kaiserslautern arbeitet nach Angaben der Stadt mit einem Reiseveranstalter zusammen, der in der Zeit der Bundesgartenschau rund 6.000 Gäste nach Kaiserslautern bringen will. Das Angebot: drei Nächte in Kaiserslautern, ein Tag auf der BUGA - und dann noch ein Tag an der Deutschen Weinstraße sowie ein Tag mit einem Stadtrundgang in Kaiserslautern und dem Besuch des Japanischen Gartens.

300 Gäste pro Tag in Kaiserslautern

Der Veranstalter hat mit drei Hotels in Kaiserslautern Verträge abgeschlossen, an Spitzentagen werden bis zu 300 Gäste erwartet. Für die Stadtführungen in Kaiserslautern werden zurzeit weitere Gästeführer ausgebildet.

"Das ist die ideale Chance, dass sich die Stadt als professioneller Gastgeber und schönes Reiseziel für Touristen aus ganz Deutschland präsentiert."

Blumenbeete für Kaiserslautern

Kaiserslautern will sich für die Gäste herausputzen. Für die Dauer der BUGA werden auf der Strecke von der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Centrum bis zur Kaiserslauterer Gartenschau Blumenbeete angelegt. Der Bauzaun in der Innenstadt zwischen Casimirschloss und Pfalztheater wird zum überdimensionalen "Reiseführer": Dort werden große Bilder von Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt, aber auch von der Burg Hohenecken, der Mehlinger Heide und dem Mountainbike-Park Pfälzerwald aufgehängt.

Die Bundesgartenschau in Mannheim wird am 14. April eröffnet und läuft dann 178 Tage bis zum 8. Oktober. Sie findet auf einem ehemaligen Militärgelände und in einem Teil des Luisenparks statt.