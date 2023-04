So viel Pfalz steckt in der Bundesgartenschau in Mannheim

Bei der Bundesgartenschau in Mannheim dreht sich bis Oktober alles um Blumen und aktuelle Themen zu Klima und Umwelt. Auch viele Unternehmen aus der Pfalz sind mit am Start.

Szenerie mit Blumen von der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim BUGA 23 GmbH - Daniel Lukac

Wer die Bundesgartenschau (BUGA) über den Luisenpark betritt, muss nicht lange suchen: der gesamte Eingangsbereich trägt die Handschrift des Pfälzers Harald Sauer. Auf 1.500 Quadratmetern hat der Chefgärtner des Ludwigshafener Ebertparks hier Beete gestaltet und bunte Stauden gepflanzt.

Grünflächenamt Ludwigshafen: "Das ist eine Ehre für uns."

Gabriele Bindert, die Leiterin des Ludwigshafener Grünflächenamts, ist stolz darauf, dass Harald Sauer der BUGA Mannheim seinen Stempel aufgedrückt hat. "Es ist natürlich eine Ehre für uns, wenn er von anderen Städten angefragt wird." Das sei für ihn und für das gesamte Team in Ludwigshafen eine Auszeichnung und Bestätigung der eigenen Arbeit.

Lanschaftsarchitekt aus Deidesheim: Bauleiter der BUGA

Ein anderer Pfälzer, der dafür gesorgt hat, dass die BUGA so aussieht, wie sie aussieht, ist Till Müller-Petschke. Der Landschaftsarchitekt aus Deidesheim hat einen Teil der Bauleitung übernommen. "Ich habe geschaut, dass die Gartenbauer alles so bauen, wie es die Planung erfordert." Er habe zum Beispiel darauf geachtet, dass die Wegebreiten passen oder die Beregnungsleitungen vernünftig verlegt wurden, damit während der Gartenschau immer genug Wasser zu den Pflanzen komme. "Ich bin sozusagen das Bindeglied zwischen den Gartenbauern und der Bundesgartenschaugesellschaft."

Fliegende Weinprobe mit der Seilbahn

Die Winzergenossenschaft Herxheim ist einer von zwei Weinpartnern der Bundesgartenschau. An verschiedenen Wochentagen soll es auf dem Gelände Weinproben geben, bei denen Weine aus der Pfalz vorgestellt werden. "Wir wollen dafür auch die Seilbahn nutzen", erklärt Thomas Vogel, der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft. An verschiedenen Terminen soll abends eine Weinprobe in der Seilbahn veranstaltet werden, über die Lautsprecher der Gondeln sollen Erklärungen zu den Weinen kommen. "Ein malerischer Blick über die Stadt und das Gelände, der Pfälzer Wald im Hintergrund, da schmeckt der Wein sicher gleich noch mal besser."

Fleischfressende Pflanzen, Obst und Gemüse

Eines der großen Themen der BUGA ist Nahrung und Nahrungssicherung. Für das Experimentierfeld auf dem Spinelli-Gelände hat man sich deshalb unter anderem den Pfalzmarkt als Partner mit ins Boot geholt. Der Zusammenschluss von Obst- und Gemüsebauern aus der Pfalz hat dort Gemüsebeete angelegt und kleine Gewächshäuser errichtet. In Bio-Qualität werden dort saisonal allerlei verschiedene Obst- und Gemüsesorten angebaut, von Lauchzwiebeln über Tomaten bis hin zu Auberginen.

Auch die Gärtnerei Weilbrenner aus Freinsheim ist auf der Bundesgartenschau vertreten, und zwar mit fleischfressenden Pflanzen. Seit 40 Jahren baut Bernd Weilbrenner die Venusfliegenfallen in der Pfalz an und hat seit 1991 mit seinen Karnivoren an jeder BUGA teilgenommen. An verschiedenen Terminen hält Weilbrenner auf der BUGA auch 30-minütige Vorträge zu den Pflanzen und erklärt, wie die fleischfressenden Pflanzen ihre Beute fangen und wie sie zu pflegen sind. Die genauen Termine gibt es auf der Internetseite der Bundesgartenschau Mannheim.

Organisatoren: Pfalz selbstverständlich dabei

"Ich denke, dass hier überall ein bisschen Pfalz dabei ist, vermutlich auch ein bisschen Hessen, schließlich sind wir hier in einem Dreiländereck", erklärt die Buga-Pressesprecherin Corinna Brod. Dass auch Unternehmen aus der Pfalz an der Buga mitgearbeitet hätten sei für die Organisatoren selbstverständlich, man wolle schließlich auch eine Bühne für die Region sein. Deshalb gebe es zum Beispiel auch Kooperationen mit Musikerinnen und Musikern aus der Pfalz, auch die Staatsphilarmonie Rheinland-Pfalz gebe Konzerte auf der Bundesgartenschau.

Eine Gartenschau in der Pfalz gibt es in vier Jahren in Neustadt an der Weinstraße. Dort findet 2027 die rheinland-pfälzische Landesgartenschau statt.