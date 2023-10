Wieder mehr Besucher in der Gartenschau in Kaiserslautern

Rund 500.000 Menschen haben in diesem Jahr die Gartenschau in Kaiserslautern besucht. Die Saison klingt am Dienstag mit einem Kinder-Halloween-Fest aus. Zufrieden sind auch die Betreiber des Japanischen Gartens.

"Die Gartenschau konnte in diesem Jahr wieder an die Zeit vor der Pandemie anknüpfen", sagt David Lyle, der Geschäftsführer der gemeinnützigen Integrationsgesellschaft Kaiserslautern. Diese betreibt die Einrichtung. Die Bilanz des Geschäftsführers fällt positiv aus: Rund 500.000 Menschen haben die Gartenschau besucht. Das seien etwas mehr als 2019 - der letzten regulären Saison vor der Corona-Pandemie.

Gartenschau-Saison klingt mit Halloween-Spektakel aus

"Die Veranstaltungen waren gut besucht und insbesondere der Herbst lockte mit seinen sonnigen, warmen Tagen nochmals viele Besucher in den Park", so Lyle. Am Dienstag klingt die Saison mit einem Kinder-Halloween-Fest aus. Ab 15 Uhr gibt es unter anderem einen Kostümwettbewerb, Tanzvorführungen, Musik, schaurige Märchen, eine Zauber- und Feuershow.

Wie Melanie Gross, zuständig für die Veranstaltungen in der Gartenschau, mitteilt, sei in dieser Saison besonders der Mittelaltermarkt gut angenommen worden. "Das liegt sicherlich daran, dass das Programm schwerpunktmäßig auf Familien ausgerichtet ist", berichtet Gross. Auch die Kürbisausstellung sei einmal mehr beliebt gewesen, ebenso das Open-Air-Kino oder auch eine Mitmach-Veranstaltung zu den Bereichen Mathematik, Informatik, Natur-Wissenschaft und Technik. Ab dem 1. November ist die Gartenschau in Kaiserslautern in der Winterpause - bis zum 1. April des kommenden Jahres.

Rund 60.000 Gäste haben in diesem Sommer den Japanischen Garten in Kaiserslautern besucht. SWR

Auch der Japanische Garten in Kaiserslautern wurde gut besucht

Rund 60.000 Gäste haben in diesem Sommer den benachbarten Japanischen Garten in Kaiserslautern besucht. Das sind nach Angaben der Betreiber etwas mehr als im vergangenen Jahr. Zum Saisonabschluss gab es am Sonntag ein Halloween-Cosplay-Treffen. Dabei waren Menschen zu Gast, die sich in ihrer Freizeit wie Figuren aus japanischen Comics verkleiden. Nun hat der Japanische Garten in der Wintersaison freitags und am Wochenende geöffnet. Der Eintritt im Winter ist etwas günstiger als im Sommer.