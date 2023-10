Die Herbstferien stehen vor der Tür, aber was kann man in der Westpfalz eigentlich so unternehmen? Klar, die Gartenschau in Kaiserslautern oder der Rosengarten in Zweibrücken gehen immer. Es gibt aber auch ein paar Geheimtipps.

Area One (Fischbach bei Dahn)

Ein ehemaliges Sonderwaffenlager der NATO. Angeblich sollen dort auch mal Atomwaffen gelagert haben. Das war aber noch zur Zeit des Kalten Krieges. Mittlerweile ist der Ort verlassen. Eignet sich also besonders gut für einen Abstecher, wenn man sowieso gerade auf Wandertour ist. Neben den verlassenen Gebäuden hat sich dort mittlerweile eine große Tier- und Pflanzenwelt breit gemacht.

Die Area One, ein sogenannter Lost Place (deutsch: verlassener Ort) bei Fischbach in der Südwestpfalz. Dirk Weber

Burgruine Gräfenstein bei Merzalben

Wir geben zu: Der Pfälzerwald ist groß und es gibt gefühlt unendliche viele Orte, an denen man vorbeischauen sollte. Sei es die Burg Altdahn, der Teufelstisch bei Hinterweidenthal oder einfach die vielen Aussichtspunkte auf die wunderschönen Berge und Felsformationen. Einen Geheimtipp haben wir trotzdem aus dem Pfälzerwald: die Burgruine Gräfenstein bei Merzalben. Sie ist nicht nur sehr gut erhalten, sie sieht mit ihrem siebeneckigen Bergfried auch noch sehr majestätisch aus. Ihr erstes Wort beim Ausblick vom Turm wird garantiert sein: Wow!

Nicht nur der Blick auf die Burg Gräfenstein bei Merzalben in der Südwestpfalz ist beeindruckend. Auch der Blick von der Burg auf den Pfälzerwald ist als Wanderziel mehr als lohnend. Dirk Weber

Keltendorf in Steinbach am Donnersberg

Wer sowieso gerade am oder auf dem Donnersberg wandert, für den lohnt sich ein Besuch im Keltendorf. Bis Ende des Monats können Gäste dort jeden Sonntag in die Antike eintauchen und hautnah erleben, wie die "Ureinwohner" am Donnersberg vor knapp 2.000 Jahren gelebt haben.

Das Keltendorf in Steinbach im Donnersbergkreis. SWR

Altschlossfelsen bei Eppenbrunn in der Südwestpfalz

Ja okay, wir haben dann doch noch einen Geheimtipp aus dem Pfälzerwald für Sie: Felsen aus Buntsandstein gibt es dort ja fast so viele wie Sand am Meer. Und ähnlich abtauchen können Sie auch in die Altschlossfelsen bei Eppenbrunn in der Südwestpfalz - beziehungsweise zwischen die Felsen. Erreichbar ist die beeindruckende Felsformation zum Beispiel über den Premiumwanderweg Altschloßpfad, den Grenzweg oder den Helmut-Kohl-Wanderweg.

Beeindruckende Formationen: die Altschlossfelsen bei Eppenbrunn in der Südwestpfalz. SWR

Bunkeranlage bei der Tierauffangstation in Maßweiler

Bei der Tierauffangstation können Sie nicht nur Raubtiere wie einen Puma oder weißen Löwen sehen, auf dem Gelände befindet sich auch eine alte Bunkeranlage. Seit knapp vier Jahren ist dort die deutschlandweit erste Ausstellung "Tiere im Krieg" zu sehen. Zum Beispiel Delfine, die für militärische Zwecke mit Kameras ausgerüstet wurden.

Westwallmuseum in Niedersimten

Dieses Museum war tatsächlich mal eine richtige Festung. 1938 wurde in einer Nacht- und Nebelaktion mit dem Bau begonnen. Eigentlich sollten die Hohlgänge insgesamt 14 Kilometer lang sein. Doch der Westwall wurde nie fertig gestellt. 1941 wurde mit den Arbeiten aufgehört. Drei Jahre später retteten sich die Bürger von Niedersimten dort vor Luftangriffen. Heute ist in den fertigen Hohlgängen ein Museum untergebracht. Dort lernen Sie die Geschichte des Westwalls ausführlich kennen.

Messerschmiede-Kurs unter dem Teufelstisch

Der Teufelstisch bei Hinterweidenthal ist ein Wander-Highlight in der Südwestpfalz. Dort können Sie aber nicht nur die einmalige Felsformation bestaunen. Donnerstags bis samstags werden Sie dort zum Messerschmied ausgebildet - und zwar direkt unter dem Teufelstisch. Ob sie dort auch den für den Teufel typischen Dreizack schmieden dürfen, sollten Sie aber vorab erfragen.

Wandern mit Eulen und Eseln

Mit Lama und Alpaka wandern kann jeder! In der Westpfalz können Sie darüber hinaus auch mit Eseln und sogar Eulen wandern. Beide Tiere haben eine äußerst beruhigende Wirkung. Wer einmal mit ihnen gewandert ist, ist völlig tiefenentspannt. Mit Eulen können Sie in Neuhemsbach im Kreis Kaiserslautern oder in Bisterschied im Donnersbergkreis wandern. Die Esel führen Sie bei Eppenbrunn in der Südwestpfalz mit der Leine durch den Pfälzerwald. Anmelden können Sie sich jeweils im Internet.

Zwei bis drei Stunden dauert eine Eulenwanderung mit Falknerin Jennifer Raab. Die Strecken sind unterschiedlich, je nachdem, wer mitwandert. SWR

Geo-Tour auf dem Donnersberg

Wie sah es vor etwa 300 Millionen Jahre am Donnersberg aus? Woher sollen wir das wissen? Die Antwort gibt es aber bei der Geo-Tour auf dem Donnersberg. Dort berichten Experten auch, wie sich die Gegend auf und um den höchsten Berg der Pfalz in den vergangenen Jahrmillionen entwickelt hat und wieso es hier gerade so aussieht, wie es aussieht. Termine können Sie im Internet buchen.

Mit VR-Brille und Planwagen durch das historische Otterberg

Wer entspannt im Sitzen in die Vergangenheit reisen möchte, kann das bei einer Kutschfahrt durch Otterberg tun. Dort bekommen Sie eine sogenannte VR-Brille aufgesetzt - das ist Voraussetzung, um digital mehrere hundert Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Es geht ins historische Otterberg zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert. Auch hier finden Sie die Termine im Netz.