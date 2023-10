Subber Sach: Prädikat für Rosengarten, "Starke Kinder Kiste", Bauernhof-Kindergarten

per Mail teilen

Auch diese Woche war voll mit vielen nicht wirklich guten Nachrichten. Aber es gab auch Good News. Hier drei davon - kurz und knapp zusammengefasst.

Prädikat "Garden of Excellence" für den Rosengarten in Zweibrücken

Der Rosengarten in Zweibrücken gehört zu den schönsten Gärten weltweit. Er wurde jetzt mit dem Prädikat "Garden of Excellence" auszeichnet. Der Rosengarten ist als einer von zwei Gärten in Deutschland ausgezeichnet worden. Das Prädikat wird von der Vereinigung der Rosengesellschaft verliehen, die sich alle drei Jahre trifft.

Eine Fülle von Blumen, ein Teich und mehrere Springbrunnen in einem wunderschön angelegten Park - das ist der Rosengarten in Zweibrücken. SWR SWR - Bilder: Inga Liebe

"Starke Kinder Kiste" soll Kinder fit machen und schützen

Im letzten Jahr sind 60.000 Kinder Opfer von Gewalt geworden. Mithilfe der "Starken Kinder Kiste" sollen Kinder in Rheinland-Pfalz besser vor Übergriffen geschützt werden. Eine Kiste besteht aus kindgerechtem Material, Mini-Vorlesebüchern und einer Schulung für Fachkräfte. Sie hilft, weil sensible Themen mit Bildern und Worten erklärt werden.

Bauernhof-Kindergarten in der VG Winnweiler

Im Herbst 2024 startet in der Verbandsgemeinde Winnweiler der erste Bauernhof-Kindergarten im Hofgut Neumühle bei Münchweiler. Der direkte Kontakt zu den Tieren soll den Kindern spielerisch den landwirtschaftlichen Betrieb nahe bringen. Die Kinder können in der Mensa des Hofguts warmes Essen bekommen.