Saarländertag im Japanischen Garten und in Zweibrücken

In Zweibrücken und im Japanischen Garten Kaiserslautern findet am 15. August der Saarländer-Tag statt. Es gibt ermäßigten Eintritt und saarländisches Essen.

Am 15. August ist Mariä Himmelfahrt. Im Saarland und in Frankreich ist das unter anderem ein Feiertag und deswegen kommen viele der Nachbarn in die Westpfalz.

"Saarländertag" wird zu "Saarländer-/Franzosen-Tag"

In Zweibrücken hieß der Tag bislang "Saarländertag". Die Stadt hat sich jetzt aber entschieden, den Tag in "Saarländer-/Franzosen-Tag" umzubennen. Damit sollen sich auch die Menschen in Frankreich angesprochen fühlen.

Anlässlich des Saarland-/Frazosentages findet auf dem Herzoplatz in Zweibrücken ein Flohmarkt statt. Stadt Zweibrücken

Eröffnung mit Überraschungseffekt in Zweibrücker Innenstadt

Zweibrücken eröffnet jedes Jahr diesen Tag feierlich. Wie genau die Eröffnung abläuft soll eine Überraschung sein, sagt die Stadt. Sandra Cleemann, die 1. Vorsitzende des Gemeinsamhandels hat zum Start im letzten Jahr eine Fotowand zerrissen.

Für Neugierige: Um 11 Uhr geht's los am Hallplatz in Zweibrücken. Auch die Rosenkönigin Dilara I. wird dabei sein und alle Besucher und Besucherinnen in der Fußgängerzone begrüßen.

Crêpes, Cocktails und Kutschfahrten in Zweibrücken

Auf dem Herzogplatz gibt es auch dieses Jahr wieder einen Flohmarkt und auf dem Alexanderplatz einen Krammarkt. Dort gibt's auch Essen und Trinken. Zum ersten Mal ist dort ein Cocktailstand. Außerdem gibt's Crêpes und Würstchen.

Zum Saarländer-/Franzosen-Tag kann man die Stadt auch mit einer Kutschfahrt erkunden. Besucher, die am Hauptbahnhof Zweibrücken ankommen, können um 11 und 15 Uhr auf Pferdekutschen umsteigen. Die fahren die Besucher zum Beispiel zum Schloss oder ans Stadtmuseum.

Ermäßigter Eintritt im Japanischen Garten Kaiserslautern für Saarländer

Auch der Japanische Garten macht mit beim Saarländertag (da heißt er auch noch so). Wer aus dem Saarland kommt, bekommt dort ermäßigten Eintritt. Kinder bis 11 Jahre sind frei.

Kulinarisch hat sich der Verein Japanischer Garten Kaiserslautern e.V. auch auf die Nachbarn eingestellt.

Fassanstich und saarländisches Essen im Japanischen Garten Kaiserslautern

Um 13 Uhr wird ein Bierfass angestochen. Außerdem wird gegrillt - saarländischer Schwenker und Grilllyoner unter anderem. Der japanische Garten betont, dass sich auch Nicht-Saarländer angesprochen fühlen sollen und herzlich willkommen sind.