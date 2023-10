Veranstaltungstipps: Hier wird's gruselig an Halloween im Westen der Pfalz

Gruselfans aufgepasst: Hier gibt's die besten Veranstaltungstipps zu Halloween in der Westpfalz. Selbst für Halloween-Muffel ist was dabei. Und wer Halloween sowieso schon mag, der kommt in der Westpfalz voll auf seine Kosten - wir verraten wo.

Los geht es in der Westpfalz schon einige Tage vor Halloween, das eigentlich am 31. Oktober gefeiert wird. Aber die Untoten brauchen wohl keinen Kalender, um die Straßen unsicher zu machen.

Grusel aus dem Kofferraum in Morlautern

Für alle, die nicht gleich ihr komplettes Haus zu Halloween umdekorieren wollen, könnte "Trunk or Treat" in Morlautern die richtige Veranstaltung sein. Dort kann man sich schon am Sonntag, 29. Oktober, ab 15 Uhr auf dem Dorfplatz gruseln. Die Idee hinter "Trunk or Treat": Die Teilnehmer dekorieren den Kofferraum ihres Autos und präsentieren dann ihre Horror-Kofferräume. Die sollten allerdings nicht einfach nur schockieren, weil sie unordentlich sind, sondern zum Thema Halloween passen. Wer mitmachen will, kann sich sogar noch anmelden. Es muss auch nicht zwingend der Kofferraum eins Autos sein, ein dekoriertes Zelt ist laut Veranstalter auch gerne gesehen.

Gruselwanderung in Otterbach

Es ist dunkel, der Weg nur schummrig beleuchtet und neben im Gebüsch raschelt etwas - da kann einem das Herz in die Hose rutschen und genau das soll es auch. Bei der Gruselwanderung in Otterbach ist nämlich genau das das Ziel der verkleideten Erschrecker und der aufwendigen Licht- und Toninstallationen. Los geht der Gruselspaß am Dienstag, 31. Oktober um 18.30 Uhr am Dorfplatz in Otterbach im Kreis Kaiserslautern mit Live-Musik. Ab 19 Uhr startet dann die Gruselwanderung. Dazu wird auch für das leibliche Wohl gesorgt und das beste Kostüm prämiert.

Posted by Verbandsgemeinde Otterbach Otterberg on Thursday, October 5, 2023

Zombie-Walk und Horror-Zelt in Landstuhl

Auch in Landstuhl beginnen die "Halloween Horror Nights" schon am Wochenende. Ab Samstag, 28. Oktober, hat das Horror-Zelt hinter der Stadthalle geöffnet. Wer sich traut ist herzlich eingeladen, einen Blick zu riskieren. Außerdem haben am Sonntag die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet, dazu gibt es ab 11 Uhr einen Familientag mit buntem Rahmenprogramm. Und einen Tag später, am Montag, übernehmen dann die Untoten die Landstuhler Innenstadt - beim Zombie-Walk ab 15 Uhr. Den großen Abschluss gibt es am 31. Oktober ab 20 Uhr in der Stadthalle bei der großen Halloween-Party.

Beim Zombie-Walk in Landstuhl wird es an Halloween gruselig auf den Straßen. Am 30. Oktober sind ab 15 Uhr die Untoten in Landstuhl unterwegs. IMAGO IMAGO / Aton Chile

Zombie-Crawl Mackenbach geht in zweite Runde

Kneipen-Tour gefällig? Warum nicht mal mit schauriger Verkleidung? In Mackenbach geht die Kneipen-Tour "Zombie-Crawl" in die zweite Runde. Los geht es am Samstag, 28. Oktober, um 18 Uhr. Es gibt Livemusik, DJs und einen Flashmob. Der Eintritt ist in allen teilnehmenden Locations frei.

Blutig wird's zu Halloween im Horrorhaus in Geiselberg

Im südwestpfälzischen Geiselberg hat sich ein normales Wohnhaus über Halloween in eine absolute Horror-Attraktion verwandelt. Beim Rundgang durch das Horrorhaus ist der ein oder andere Schockmoment sicher. Und vielleicht werden die Besucher ja sogar gejagt? Ein großer Spaß für alle Horror-Fans. Und das Beste: Der Eintritt ist frei. Wer will, kann eine Spende da lassen, die an eine Kinderstiftung geht. Erschreckt wird im Horrorhaus in Geiselberg am 30. und 31. Oktober jeweils ab 18.30 Uhr. Es ist auch einfach zu finden: Das Horrorhaus liegt direkt neben dem Friedhof.

Halloween-Horrorhaus in GeiselbergWerdet ihr euch den Gruselspaß antun? 😈 Geöffnet ist das Horrorhaus in Geiselberg am Montag und Dienstag jeweils ab 18:30 Uhr. Was sonst noch so geht an Halloween, lest ihr in den Kommentaren! 👇😜Posted by Hallo Westpfalz! on Thursday, October 26, 2023

Nichts für schwache Nerven: Das Horrorhaus in Geiselberg SWR

Kinder-Halloween auf der Gartenschau in Kaiserslautern

Speziell für Kinder gibt es in Kaiserslautern auf der Gartenschau ein Programm, das nicht ganz so gruselig ist wie ein Horrorhaus. Neben Kostümwettbewerben, Musik, Tanz und Märchen locken hier auch eine Zauber- und eine Feuershow die Kleinen auf das Gartenschaugelände. Los geht's am Dienstag, 31. Oktober, um 15 Uhr.

Eingangsbereich der Gartenschau Kaiserslautern SWR

Cosplay zu Halloween im Japanischen Garten

Direkt neben der Gartenschau in Kaiserslautern gibt es auch im benachbarten Japanischen Garten eine Veranstaltung zu Halloween. Wenn am Sonntag, 29. Oktober, die Saison endet übernehmen für kurze Zeit bekannte Horror- und Gruselgestalten das Zepter im Japanischen Garten. Denn ab 15 Uhr trifft sich dort die Cosplay-Community unter dem Motto Halloween. Und wenn jemand weiß, wie man sich richtig und aufwändig verkleidet, dann sind das Cosplayer!

Halloween-Spektakel Zweibrücken

Die Stadt Zweibrücken veranstaltet am 31. Oktober für Familien wieder das beliebte Halloween-Spektakel. Ab mittags gibt es auf dem Schlossplatz Stände, Karussells und verschiedene Angebote für Kinder. Die können am Nachmittag am Lagerfeuer sitzen, Stockbrot backen und Kürbisse schnitzen. Natürlich darf mit Einbruch der Dunkelheit auch der brodelnde, zischende und rauchende Hexenbrunnen nicht fehlen. Wer beim Kinder-Kostümwettbewerb mitmachen will, muss sich vorher allerdings beim Stadtmarketing anmelden.

Eine Jury prämiert in Zweibrücken die gruseligsten Halloween-Kostüme. Dabei winken auch Preise. Pressestelle Citymanagement Zweibrücken

Halloween in Pirmasens

In Pirmasens gibt es am 31. Oktober auf dem Exerzierplatz ein Halloween-Programm - organisiert von der Stadt. Highlight ist der große Umzug, bei dem jeder mitmachen kann. Außerdem gibt es Livemusik und um 19.15 Uhr startet eine Feuershow. Dazu gibt's Kinderschminken und Tanzauftritte. Das Kinderschminken beginnt um 15 Uhr. Der Umzug startet um 18 Uhr.

Zoo Kaiserslautern mit Grusel Ralley, Horrorhaus und Schreckenspfad

Tierisch gruselig wird es beim Halloween im Zoo Kaiserslautern. Am Dienstag, 31. Oktober, locken eine Grusel Ralley, ein Horrorhaus und ein Schreckenspfad große und kleine Gruselfans in den Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach. Startschuss ist um 17 Uhr. Der Zoo hat dann bis 20.30 Uhr geöffnet.

Samhain-Feier im Keltendorf am Donnersberg

Wem es bis jetzt zu gruselig war oder wer mit den albernen Verkleidungen an Halloween rein gar nichts anfangen kann, dem sei das Keltendorf in Steinbach ans Herz gelegt. Dort wird am Dienstag, 31. Oktober, das Samhain-Fest gefeiert - der keltische Ursprung von Halloween. Ab 17 Uhr öffnet das Dorf. Besucherinnen und Besucher können sich beispielsweise im keltischen Handwerk ausprobieren. Um 19 Uhr startet eine Fackelzug an dessen Ende eine Strohpuppe dem Feuer übergeben wird. Dort wird die Geschichte vom Ursprung des Festes erzählt. Ab 20 Uhr spielt eine Irish-Folk-Band. Mit der Veranstaltung endet dann die diesjährige Saison im Keltendorf. Im kommenden April öffnet es wieder. Da die Plätze für das Samhain-Fest begrenzt sind, bittet das Keltendorf darum, Tickets vorab bei der Touristinformation zu kaufen.