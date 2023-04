Gartenschau und Japanischer Garten in Kaiserslautern feiern Saisoneröffnung

per Mail teilen

Der Frühling darf kommen: Der Japanische Garten und das Gelände der Gartenschau in Kaiserslautern öffnen wieder uneingeschränkt. Ein Grund zum Feiern.

Der Japanische Garten mit Blick auf Koiteich, Teehaus und Kirschblüten SWR

Endlich, es ist wieder Kirschblüten-Zeit. Im Japanischen Garten in Kaiserslautern stehen die ersten der 15 Zierkirschbäume bereits in weißer Blütenpracht. Ein Baum hebt sich farblich von allen anderen ab: Die Hängekirsche mit ihren rosa Blüten. Für Steffen Appel vom Japanischen Garten ist die Kirschblüte immer wieder ein Highlight. "Da freue ich mich schon seit Monaten drauf", sagt Appel und erklärt weiter: "Das Kirschblütenfest Hanami ist für die Japaner das wichtigste Fest überhaupt. Denn die Blüte zeigt sich nur wenige Tage und damit wird eben auch die Vergänglichkeit gefeiert."

Extremes Wetter eine Gefahr für die Kirschblüte in Kaiserslautern

Dass die Kirschblüte vergänglich ist, zeigt sich besonders in Kaiserslautern. Im Japanischen Garten dauert sie nur wenige Wochen. Denn später Frost oder starker Wind im Frühling könnten das Ende der Kirschblüte sein, erklärt Steffen Appel. Er sehe das aber mit japanischer Gelassenheit. Denn die Japaner seien Shintoisten - Anhänger einer Naturreligion. Deshalb wüssten sie, dass solche schönen Naturereignisse wie die Kirschblüte vom Wetter abhängig sind.

Weiße Kirschblütenbäume am Teehaus im Japanischen Garten in Kaiserslautern. Auch sie sind vergänglich. SWR

Japanische Trommler, Tee-Zeremonien und Cosplay

Am Eröffnungswochenende tritt im Japanischen Garten die Kaiserslauterer Taiko-Trommlergruppe Tennogawa auf. Dazu werden einmal im Monat traditionell japanische Tee-Zeremonien angeboten. Ein Highlight des Jahres findet laut Appel außerdem am 12. August statt. Dann steht der nächste Cosplay-Tag im Japanischen Garten an. Hier strömen verkleidete Fans von japanischen Mangas aus ganz Deutschland nach Kaiserslautern.

Gelände der Gartenschau in Kaiserslautern wieder herausgeputzt

Saisoneröffnung wird am Wochenende unterdessen auch auf dem Gartenschaugelände gefeiert. 25.000 Blumenzwiebeln wurden vorab gepflanzt, sodass jetzt mehr als 42.000 Blumen Frühlingsstimmung verbreiten - unter anderem Stiefmütterchen, Hornveilchen, Gänseblümchen, Hyazinthen und Vergissmeinnicht.

Blühende Pracht auch auf dem Gartenschaugelände in Kaiserslautern. Es hat ab dem Wochende wieder regulär geöffnet. SWR

Außerdem ist auf dem Gartenschaugelände in Kaiserslautern alles am Start, was Spaß macht. Die riesigen Dinosaurier, der Kinderspielplatz, die Minigolfanlage und ein neues Piratenschiff stehen bereit.

Der Wasserspielplatz auf der Gartenschau in Kaiserslautern - momentan wahrscheinlich noch etwas zu frisch. Pressestelle Gartenschau/View

Aprilwetter kein Problem für die Gartenschau

Wetterkapriolen wie im Moment können den rund 70.000 Pflanzen auf der Gartenschau nicht viel anhaben, sagt deren Leiterin Christiane Schweigert. Dazu müsste es schon eine ganze Weile sehr kalt werden. Nach der Eröffnung werde es in den kommenden Monaten wieder zahlreiche Kinder- und Familienveranstaltungen auf dem Gelände geben. Besonders beliebt sei der Mittelaltermarkt. Er findet in diesem Jahr am 6. und 7. Mai statt.