Der Frühling kündigt sich an. Die Gärten und Parks in der Westpfalz bereiten sich auf die neue Saison vor. Auf die Besucher warten nicht nur blühende Pflanzen, sondern auch jede Menge Programm.

Bereits Anfang März ist der Japanische Garten in Kaiserslautern in die neue Saison gestartet. Eines der Saison-Highlights steht schon unmittelbar bevor: Das in Japan besonders wichtige Kirschblütenfest Sakura. Je nach Wetter rechnen die Verantwortlichen etwa ab Ende März mit der Kirschblüte.

Schon bald können die Besucher des Japanischen Gartens unter diesem blühenden Kirschbaum sitzen. Japanischer Garten Kaiserslautern

Neben der Kirschblüte wird es in diesem Jahr noch einige andere Events und Feste geben. Im Mai wird ein Kinderbuch vorgestellt, dessen Geschichte im Japanischen Garten spielt. Im August findet wieder der sehr beliebte Cosplaytag statt und es wird erstmals ein neues Event geben: die Japan Classics. Dabei werden Oldtimer Fahrzeuge und Motorräder aus Japan ausgestellt.

Das Handwerk präsentiert sich im Japanischen Garten Kaiserslautern

Im September wird der Tag des Mondfestes begangen. Gemeinsam mit dem Deutschen Tag des Handwerks. In diesem Rahmen werden sich einige Handwerks-Innungen vorstellen und bei Jugendlichen für einen Job im Handwerk werben.

Events im Japanischen Garten Kaiserslautern 2024 Ende März/Anfang April: Kirschblütenfest 05. Mai: Kinderbuchvorstellung 17. August: Cosplay Tag 18. August: Japan Classics 21. September: Tag des Mondfestes

Das ist neu im Japanischen Garten Kaiserslautern

Auch baulich wird sich noch etwas im Japanischen Garten verändern. So soll unter anderem ein barrierefreies Toilettenhaus gebaut werden. Bis alle Genehmigungen dafür vorliegen, könnte es allerdings bis zum kommenden Jahr dauern. Gegenüber des Rasenrondells wird ein Pavillion errichtet.

Wer den Japanischen Garten regelmäßig besucht, wird feststellen, dass mitten im Garten eine größere Lücke klafft. Ein etwa 240 Jahre alter Baum musste gefällt werden. Die Rotbuche, die noch aus der Zeit vor der Eröffnung des Gartens stammte, war von einem Pilz befallen und musste aus Sicherheitsgründen weichen.

Gartenschau Kaiserslautern mit buntem Programm

Am 23. März beginnt die Saison in der Gartenschau Kaiserslautern. Einen Tag später feiert der Park auch offiziell seinen Saisonauftakt. Auch in diesem Jahr wird in der Gartenschau wieder Ostern gefeiert. An Ostersonntag versteckt der Osterhase kleine Geschenke für die Kinder. Am selben Tag findet in der Weidenkirche ein Ostergottesdienst statt.

Mittelaltermarkt auf der Gartenschau Kaiserslautern

Anfang Mai steigt das jährliche Mittelalter-Spektakel auf dem Gelände der Gartenschau. Neben zahlreichen Marktständen gibt es auch mittelalterlichen Tanz und Gesang.

Im Juni und Juli gibt es einige große Gartenfeste und viel Musik. Im August kommen die Kleinen beim Kinderfest auf ihre Kosten und die Großen dürfen sich auf ein Open Air Kino freuen.

Der September steht wie immer voll im Zeichen der Kürbisse. Neben der beliebten Kürbisausstellung gibt es auch wieder die Kürbiswiegemeisterschaft.

Solche Figuren aus Kürbissen begeistern die Besucher der Gartenschau seit vielen Jahren. SWR

Events in der Gartenschau 2024 24. März: Saisonauftakt 31. März: Ostern auf der Gartenschau 4.+5. Mai: Mittelaltermarkt 28. Juni: Sommer Gartenparty 13. Juli: Französische Gartenparty 11. August: Kinderfest 23.+24. August: Open Air Kino 1. September bis 31. Oktober: Kürbisausstellung 22. September: Kürbiswiegemeisterschaft

Rosengarten Zweibrücken

Der Rosengarten in Zweibrücken öffnet seine Tore für die Besucher am 28. März. Nach Angaben des gärtnerischen Leiters Heiko Hübscher wird es voraussichtlich bis Mai einige neue Beete und Gärten zu sehen geben. Unter anderem ist ein Partnerschaftsgarten mit der Stadt Baden-Baden in Planung. Anlass ist der Rosenneuheitenwettbewerb.

Erste Frühlingsboten recken sich im Rosengarten Zweibrücken in Richtung Sonne. RosenGarten Zweibrücken

Außerdem wird ein Insektengarten angelegt. Der soll alle Elemente enthalten, die man auch von den kleineren Insektenhotels aus Holz kennt. Die Besucher des Rosengartens sollen sich dort Inspiration holen, um ihre eigenen Gärten insektenfreundlich zu gestalten.

Pfad der Poesie im Rosengarten Zweibrücken

Auf den Spuren der Zweibrücker Autoren kann man sich in diesem Jahr auf einem Pfad der Poesie bewegen. Dort zeigt der Rosengarten Textauszüge aus den Werken der Zweibrücker Pfalzpreisträger.

Die Mitarbeiter des Rosengartens werden in diesem Jahr auch mehrere Beete im Stadtgebiet bepflanzen. Dabei sollen vor allem Pflanzen eingesetzt werden, die ganzjährig blühen und gut mit Trockenheit klarkommen.

Musik, Lichter und Feuerwerk im Rosengarten Zweibrücken

An den Sonntagen wird es regelmäßig musikalisch im Rosengarten Zweibrücken. Im Mai gibt es zum Beispiel Countrymusik und ein Shanty-Chor tritt auf. Zur Hauptblüte der Rosen finden im Juni wieder die beliebten Rosentage statt. In diesem Rahmen wird der Rosengarten beim Fest der tausend Lichter von hunderten Kerzen und Lampions beleuchtet. Als Höhepunkt gibt es ein Feuerwerk.

Events im Rosengarten Zweibrücken 2024 28. März: Saisonstart 26. Mai: Auftritt Marinekameradschaft Zweibrücken 22.+23. Juni: Rosentage 22. Juni: Fest der tausend Lichter mit Feuerwerk 30.+31. August: Sunset Open Air

Übrigens: Wer seinen Hund mit in den Rosengarten nehmen möchte, muss dafür ab sofort auch Eintritt zahlen. Das ist nach Angaben von Heiko Hübscher nötig, weil Hunde immer wieder für Schäden und Verunreinigungen im Park verantwortlich sind.