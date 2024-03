per Mail teilen

Nach dem Eiersuchen noch in den Freizeitpark oder in die Natur zum Wandern? Wir haben Tipps gesammelt, wo sich in Rheinland-Pfalz ein Besuch lohnt.

Ein Tag im Freizeitpark

Ausflugsklassiker in RLP

Wandern nach dem Ostermahl

Eiersuchen in der Eifel

Dampfzug fahren

Museum Puppentheater

Spaß für die ganze Familie - die Freizeitparks

Action und Adrenalin findet man in einem der sechs großen Freizeitparks im Land. Neben Achterbahnen und anderen Fahrgeschäften bieten viele Parks auch Wildtier-Gehege und Streichelzoos an. Das ist gerade für Familien mit kleinen Kindern interessant. Hier finden Sie eine Übersicht:

Immer noch eine der absoluten Attraktionen im Norden von Rheinland-Pfalz ist die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück. Wer schwindelfrei ist, kann über die ungewöhnliche Brücke von Mörsdorf auf die andere Seite nach Sosdorf und wieder zurück laufen. Wer sich nicht über die Brücke traut, kann über verschiedene Rundwege wandern - etwa die rund 6 km lange Geierlay-Schleife.

Der Geysir Andernach ist mit seiner etwa 50 bis 60 Meter hohen Fontäne der höchste Kaltwassergeysir der Erde. Ursache dafür ist Kohlensäure in der Tiefe des vulankanischen Gesteins in der Eifel. (Archivbild) SWR

In Andernach schießt ab dem 24. März wieder der größte Kaltwasser-Geysir der Welt in die Höhe, ein Spektakel, dass sich jedes Jahr tausende Menschen auf dem Namedyer Werth ansehen. Startpunkt ist immer das Geysir-Museum am Rheinufer.

Wandern bis die Socken qualmen

Wen es nach dem Ostermahl nicht vor einem längeren Fußmarsch schreckt, der findet in Rheinland-Pfalz ein riesiges Angebot an prämierten Wanderwegen und sogenannten Traumschleifen. Viele davon laufen durch ausgedehnte Wälder.

Blick vom Aussichtspunkt Blumsley an der Moseltalbrücke auf die Mosel bei Dieblich dpa Bildfunk picture alliance / Zoonar | Erich Teister

Zu den großen Prädikats-Wanderwegen gehören der Rheinsteig, der Moselsteig, der Saar-Hunsrück-Steig, der Eifelsteig und - nicht zu vergessen - der Ahrsteig. Zwei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe befindet sich der Tourismus im Ahrtal wieder im Aufwind.

Und auch im Pfälzerwald finden sich zahlreiche gut ausgeschilderte Wanderwege. Auf der Homepage "Wandern mit Kids in der Pfalz" finden Sie attraktive Ziele, die Sie mit ihren Kindern erkunden können - etwa eine Bärenhöhle bei Rodalben (Südwestpfalz) oder den Wild- und Wanderpark in Silz (Südliche Weinstraße).

Eiersuche in der Eifel

104 rohe Eier und zwei junge Läufer sind die Protagonisten bei der traditionellen Eierlage in Schönecken (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Am Ostermontag findet der Wettkampf statt, der seinen Ursprung im 16. Jahrhundert hat. Oster-Vergnügen für Familien gibt es Ostersonntag und -montag im Eifelpark in Gondorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm).

Mit dem Dampfzug durch den Pfälzerwald

Wer an Ostern dem Reisen wie vor 100 Jahren fröhnen möchte, kann bei der Stumpfwaldbahn bei Ramsen etwas Dampfluft schnuppern. An den Feiertagen schnauft die kleine grün-schwarze Maschine des Vereins Stumpfwaldbahn im beschaulichen Tempo von Ramsen zum Eiswoog an den Fuß des Eistalviadukts und zurück.

Mit 271 Metern ist das Eistalviadukt die längste Eisenbahnbrücke der Pfalz. SWR

Museum für Puppentheaterkultur Bad Kreuznach

Wer schon immer wissen wollte, wer die Strippen zieht, kriegt im Museum für Puppentheaterkultur Bad Kreuznach auch an Ostern Führungen angeboten. In den Ferien gibt es außerdem Workshops zum Puppen basteln für die Kleinen.