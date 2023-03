Spätestens zum ersten April startet die Saison der Freizeitparks - auch in Rheinland-Pfalz. Klein und Groß können sich wieder auf jede Menge Fahrspaß und Adrenalin freuen. Das müssen Sie für Ihren Freizeitparkbesuch wissen.

Ob Loopingachterbahn, Streichelzoo oder riesiger Wasserspielplatz: In Freizeitparks kommen alle auf ihre Kosten. Gerade bei Familien sind Erlebnis- und Vergnügungsparks deshalb beliebte Ausflugsziele. Auch Rheinland-Pfalz hat neben dem beliebten Holiday Park oder dem Wald- und Freizeitpark Klotten einiges zu bieten:

Holiday Park: Themenwelten und abenteuerliche Achterbahnen

Der wohl beliebteste rheinland-pfälzische Freizeitpark liegt mit dem Holiday Park in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim). Am 26. März startet dort in diesem Jahr die Sommersaison. Dann sind auch die Attraktionen im Freien wieder geöffnet und die Parktüren schließen an den Wochenenden meist erst um 18 Uhr.

Im Holiday Park erwarten Besucher verschiedene bunte Themenwelten mit kinderfreundlichen Fahrgeschäften, aber auch Attraktionen wie Freifallturm und Rafting-Wasserbahn, die bei Erwachsenen für Nervenkitzel sorgen. In der Sommersaison wird laut Parkbetreiber auch eine neue Attraktion öffnen - ein Wasserspielplatz. Dort warten dann auf die kleinen Besucher vier Wasserrutschen, verschiedene Spielstationen und überraschende Wassereffekte. Auch für die kommenden Jahre plant der Freizeitpark einige Neuheiten - etwa ein parkeigenes Hotel im Biene Maja-Stil und ein weiterer Themenbereich.

Die Fahrattraktion Donnerfluss im Holiday Park Haßloch dpa Bildfunk Picture Alliance

Eifelpark: Kombination aus Freizeitpark und Tierpark

Ein weiteres Ausflugsziel für Familien ist der Eifelpark in Gondorf (Kreis Bitburg-Prüm). Dort werden Freizeitpark und Tierpark kombiniert. Inmitten von Wildtiergehegen sorgen etwa 60 Attraktionen für Fahrspaß. Außerdem bietet der Eifelpark einige Shows: Neben einer Flugvorführung bei den Greifvögeln zeigt ein Hundetrainer Tricks mit seinen Vierbeinern. Neu zum Saisonstart am 1. April ist eine Geschicklichkeitsshow. Die soll laut Parkinformationen Magie und Komik enthalten. Auch neu: Das erste Looping Karussell des Parks. Das Fahrgeschäft mit dem Namen "Booster Platzhirsch" lässt zwei freischwingende Gondeln bei einer Überkopffahrt rotieren. Geöffnet ist der Park bis Mitte Juli von 10 bis 17 Uhr. In den Sommermonaten schließen die Tore um 18 Uhr.

Kurpfalz-Park: Fahrspaß und Naturerlebnis

Eine Kombination aus Fahrspaß und Naturerlebnis bietet auch der Kurpfalz-Park in Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim). Neben einigen Tiergehegen und einer Greifvogelanlage können Besucher auf einem Waldlehrpfad etwas über die heimische Natur lernen. Daneben gibt es auch Spaß und Action auf der Sommerrodelbahn oder dem Kettenkarussell. Zum Austoben gibt es für die Jüngeren auch diverse Spielplätze. Der Kurpfalz-Park läutet am 1. April die Sommersaison ein - dann haben die Fahrgeschäfte meist von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Tolli-Park: Abenteuer für die Kleinen

Für Familien mit etwas jüngeren Kindern ist der Tolli-Park in Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) ein beliebtes Ausflugsziel. Hier startet die Sommersaison am 31. März - dann ist auch der Outdoorbereich wieder geöffnet. Neben Fahrgeschäften, einem Wasserspielplatz und verschiedenen Shows bietet der Freizeitpark auch einen Streichelzoo. Kinder bis etwa 13 Jahren sollen hier auf ihre Kosten kommen. In der kommenden Saison hat der Tolli-Park von Donnerstag bis Sonntag und an den Feiertagen bis 19 Uhr geöffnet.

Wild- und Freizeitpark Klotten: Spaß für alle Altersklassen

Spaß für jede Altersklasse will der Wild- und Freizeitpark Klotten garantieren. Geöffnet ist wieder ab dem 1. April. Fahrgeschäfte gibt es für jede Altersklasse: Für die Großen gibt es Achterbahnen und die höchste Wildwasserbahn in Rheinland-Pfalz, für die Kleinen warten etwa Karussells und Wasserrutschen. Auch ein Streichelzoo mit Rundweg und eine Falknerei gibt es in Klotten. Geschlossen bleibt aber weiterhin die Achterbahn "heiße Fahrt". Auf dieser ereignete sich im Sommer vergangenen Jahres ein tödlicher Unfall. Die Achterbahn soll laut Betreiber zwar in der Saison 2023 wieder in Betrieb genommen werden, derzeit laufen aber noch Nachrüstungsarbeiten.

Wild- und Erlebnispark Daun: Ausflugsziel für Tierfreunde

Der in der Vulkaneifel gelegene Wild- und Erlebnispark Daun ist vor allem etwas für Tierfreunde. Saisonstart war in diesem Jahr schon am 15. März. Wer mit dem Auto kommt, kann eine Safari durch ein großes Tiergehege machen, wo etwa Emus, Lamas und Esel warten. Außerdem gibt es eine Falknerei, die regelmäßig Flugshows anbietet, und eine Affenschlucht mit 40 Berberaffen. Für die kleinen Besucher wartet auch ein Erlebnisspielplatz mit Teppichrutsche, Klettervulkan und großem Hüpfkissen. Geöffnet ist der Park von 10 bis 18 Uhr.