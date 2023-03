Der Drache aus dem Holiday Park in Haßloch hat eine neue Heimat: Er gehört nun dem Historischen Museum der Pfalz. Aber was will ein Museum mit einer Fahrgeschäftsfigur?

Imposant ist er noch immer, auch wenn er inzwischen in seine Einzelteile zerlegt wurde, und man im Licht des Museumslagers deutlich sehen kann, dass die Jahrzehnte Spuren hinterlassen haben. Museumsdirektor Alexander Schubert zeigt auf eine der Klauen des Drachens, auf der sich ein langer Riß durch mehrere Schuppen zieht. "Die Geschichte zum Fahrgeschäft war ja, dass der Drache den Schatz der Burg bewacht hat. Offenbar hat er dabei auch ein paar Schwerthiebe einstecken müssen". Darum werde sich die Restauratorin des Museums kümmern. Auf dem Lkw von Haßloch nach Speyer 35 Jahre lang hat der Drache im Holiday Park in "Burg Falkenstein" für Angst und Schrecken gesorgt. Nun will der Haßlocher Freizeitpark die Attraktion umgestalten. "Da kommt jetzt ein Schlumpfland rein", erzählt Schubert. Als er gehört hat, dass der Burgdrache den Park verlassen muss, war er sofort interessiert: "Unser Auftrag ist es, die Geschichte der Pfalz zu erinnern. Und da gehört auch die Popkultur dazu, das Schaustellerwesen zum Beispiel. Und dafür steht dieser Drache." Nur mit Hilfe des Technischen Hilfswerks war es möglich, den gut zwei Tonnen schweren Drachen nach Speyer zu bringen. THW Speyer Bei der ersten Besichtigung im vergangenen Jahr war Schubert gleich klar: Allein kriegen wir den nicht nach Speyer. Das Technische Hilfswerk übernahm daraufhin den Transport. "Zusammengebaut ist der über drei Meter hoch, schätze ich", sagt Schubert: "Allein der Kopf ist zwei Meter lang. Dazu kommen der Brustkorb, die Arme und ein schwerer Betonsockel." Ohne das THW wäre das nicht möglich gewesen. Museumsdirektor Alexander Schubert mit seinem neusten Exponat. SWR Drache könnte irgendwann ausgestellt werden Nach 35 Jahren Dienst ist der Drache also nach Speyer gezogen, aber erst einmal nur ins Depot des Museums. Nicht ausgeschlossen, dass man ihn irgendwann auch im Museum selbst zu sehen bekommt, das mit seinen beiden Türmen einer Burg ohnehin nicht ganz unähnlich ist. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer im März 2023 SWR Ein Kollege habe schon vorgeschlagen, eine Ausstellung "Mythos Drache" zu konzipieren, so Schubert. Er findet die Idee toll. Drachen seien ja im Kommen, auch dank einer Serie wie "Game of Thrones" und vieler Bücher und Filme. Fürs Erste ist das Historische Museum der Pfalz aber ausgebucht, aktuell laufen noch die Sonderausstellungen "Die Habsburger im Mittelalter" und "Der Grüffelo kommt zurück", danach stehen die Themen "50 Jahre Playmobil" und "Cäsar und Kleopatra" auf dem Programm.