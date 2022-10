Nach Achterbahnunglück in Klotten: Kein technischer Fehler

per Mail teilen

Nach dem tödlichen Unfall im Freizeitpark Klotten im August hat der Kreis Cochem-Zell das Ergebnis des TÜV-Gutachtens veröffentlicht. Demnach konnte kein technischer Fehler festgestellt werden.

Laut dem Gutachten des TÜV Rheinland entsprach das Rückhaltesystem, d.h. der Bügel zur Sicherung der Fahrgäste, zum Zeitpunkt des Unfalls den erforderlichen Auflagen.

Das Gutachten empfiehlt laut Kreis aber eine Nachrüstung, um einen Betrieb nach dem heutigen Stand der Technik zu gewährleisten. Wie der Kreis Cochem-Zell mitteilt, darf die Achterbahn wieder fahren, sobald die Anlage nachgerüstet und erneut überprüft wurde.

Bei dem Unfall im August war eine 57-jährige Frau aus St. Wendel im Saarland während der Fahrt mit der Achterbahn aus etwa acht Metern Höhe gestürzt. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der Betreiber des Freizeitparks in Klotten zeigte sich in einem Statement auf seiner Internetseite bestürzt über den Vorfall. Der Park blieb zwei Tage geschlossen.