Post an den Osterhasen

Nicht nur an den Weihnachtsmann können Briefe geschrieben werden: Im niedersächsischen Ostereistedt erreichen zurzeit die letzten Wünsche den Osterhasen.

Schon mehr als 30.000 Briefe aus aller Welt kamen dieses Jahr bei der Post in Ostereistedt, rund 50 Kilometer von Bremen entfernt, an. Unter anderen gab es Einsendungen aus den USA, Japan, China und Australien, aber auch aus der Ukraine und Russland.

Wunsch nach Frieden

In vielen der Briefe wünschten sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein Ende von Corona und Frieden, berichtet Leiterin Doris Kröger über die Inhalte der Briefe. Oft gebe es aber auch die traditionellen Wünsche, wie Ostereier oder Kuscheltiere.

Die Post, die nach Ostereistedt geschickt wird, bleibt nicht unbeantwortet. "Mit unsern Antwortschreiben möchten wir ihnen eine kleine Freude machen", sagt Kröger.

40-jähriges Jubiläum

Das Osterpostamt wurde 1982 eingerichtet und feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. In dieser Zeit seien rund 1,5 Millionen Briefe an den Osterhasen geschickt worden, schätzt die Post. Die Briefe werden von einem 13-köpfigen Team geöffnet, gelesen und beantwortet - meist mit einem Vordruck. Für eine Antwort rechtzeitig zu Ostern muss der Absender auf dem Brief stehen und bis Samstag, 9.April in Ostereistedt eingegangen sein.