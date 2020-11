per Mail teilen

Es ist Zeit für den Wunschzettel! Aber wohin schickt man den Brief an Weihnachtsmann, Christkind oder Nikolaus am besten? In Deutschland sind die drei an mehreren Orten gemeldet. Und auch in Übersee sind sie erreichbar.

Die genauen Adressen haben uns die Weihnachtswichtel vorbeigebracht. Ein wichtiger Tipp vorab für alle: Wer schreibt, darf die Absenderadresse nicht vergessen und muss die Post ausreichend frankieren!

Lieber Weihnachtsmann…

Der Mann mit dem langen, weißen Rauschebart hat gleich drei Wohnorte in Deutschland. Vom 12. November bis zum 3. Advent ist er mit 20 Mitarbeitern vor Ort in Himmelpfort bei Berlin. In dieser Zeit werden er und sein Team viel zu tun haben – 2019 brachte ihnen die Post knapp 300.000 Briefe. Adresse:

An den Weihnachtsmann

Weihnachtspostfiliale

16789 Himmelpfort

Seit mehr als 50 Jahren erreicht man den Weihnachtsmann auch im niedersächsischen Himmelsthür unter der Adresse:

An den Weihnachtsmann

Kinderweihnachtspost

31137 Himmelsthür

Zusammen mit seinen neun Helfern kümmerte er sich im vergangenen Jahr um mehr als 50.000 Briefe von Kindern aus aller Welt. Beantwortet werden alle Wünsche bis einschließlich zehn Tage vor Heiligabend. Dienstbeginn im "himmlischen Postamt" ist der 23. November 2020.

Auch in Himmelsberg in Thüringen hat der Weihnachtsmann eine Filiale. Wer ihm schreiben will, nimmt die folgende Adresse:

Weihnachtsmann

Zum Backhaus

99706 Himmelsberg

dpa Bildfunk Picture Alliance

Liebes Christkind…

Wer lieber dem Christkind schreiben möchte, hat auch hier drei Adressen zur Auswahl. Am beliebtesten ist die Weihnachtspostfiliale im oberbergischen Engelskirchen. Die dortigen Engel beantworten jedes Jahr mehr als 130.000 Briefe aus aller Welt. An Spitzentagen sind das mehr als 12.000 Briefe. Aufgrund der Covid-Pandemie ist leider der Besuch dieser besonderen Filiale 2020 nicht möglich.

An das Christkind

51777 Engelskirchen

Nicht zu verwechseln ist die Postanschrift des Christkinds in Himmelspforten mit dem des Weihnachtsmanns in Himmelpfort. Aber keine Sorge, in Himmelspforten beantworten ab dem 27. November beide die Weihnachtspost.

An das Christkind / den Weihnachtsmann

21709 Himmelspforten

Besuchern bleibt in diesem Jahr nur der Blick durch das Fenster in die Weihnachtsschreibstube. Oder man besucht das "Christkindpostamt" einfach mal online unter christkinddorf.de

Dritte Möglichkeit das Christkind auf dem Postweg zu erreichen, haben Sie mit einem Brief an die folgende Anschrift:

An das Christkind

Kirchplatz 3

97267 Himmelstadt

Das Christkind und seine 25 ehrenamtlichen Helfer sind dort ab dem 29. November im Einsatz. Der Brief muss jedoch zehn Tage vor Weihnachten dort ankommen, um noch rechtzeitig beantwortet werden zu können.

Wer den Nikolaus nicht persönlich treffen kann, schreibt ihm einfach. dpa Bildfunk Felix Kästle

Lieber Nikolaus…

Seit mehr als 50 Jahren kann man dem Mann mit der Rute seine Sorgen, Wünsche und Probleme schreiben, und zwar

An den Nikolaus

49681 Nikolausdorf

Ab dem 1. Advent nimmt dort der Nikolaus seine Arbeit auf und beantwortet die Fragen von Groß und Klein. Die Rückbrief ist dann auch jedes Jahr mit einem neuen Sonderstempel der Post versehen.

Drei Tage vor Heiligabend müssen die Briefe an den Nikolaus an der folgenden Adresse angekommen sein, damit eine Antwort rechtzeitig im eigenen Briefkasten landet:

An den Nikolaus

Nikolausplatz

66352 St. Nikolaus

Los geht’s in dem saarländischen Ort am Nikolaustag, 6. Dezember. Besuchen kann man das Postamt online unter nikolauspostamt.de.

Weltweit

Der Weihnachtsmann arbeitet natürlich auch international und ist in vielen Ländern weltweit erreichbar. Wer Santa Claus mal in abgelegenen Orten schreiben will, erreicht ihn zum Beispiel auch in Grönland oder Neuseeland unter den folgenden Adressen. Bitte daran denken, die Post frühzeitig abzuschicken - der Weg für die Antwort ist sehr weit.

Santa Claus Nordpolen

Julemandens Postkontor

3900 Nuuk

Greenland

Oder in Neuseeland unter: